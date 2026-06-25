Csányi Sándor és Csányi Péter is piaci ár alatt tárazott be OTP-részvényekből – nagyot kaszált a félmiliárdos ügyleten a két bankvezér

Folytatták kedvezéményes részvényvásárlásaikat az OTP Bank csúcsvezetői. Csányi Sándor elnök és a nagybankot tavaly óta vezérigazgatóként vezető fia, Csányi Péter is újabb több százmillió forint értékben tárazott be OTP-részvényekből.

Csányi Sándor elnök és Csányi Péter vezérigazgató is jelentős diszkonttal jutott OTP-részvényekhez / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Csányi Sándor szerdán 10 402 darab OTP-törzsrészvényt hívott le a számára a kedvezményes részvényvásárlási program keretében biztosított keretből, a piaci árnál jóval alacsonyabb, 34 977 forintos áron.

A 363,8 millió forintos, tőzsdén kívüli (OTC) tranzakcióval 107,3 millió forint árfolyamnyereségre tett szert a legnagyobb magyar pénzintézet elnöke a tegnapi, 45 300 forintos záróárral számolva.

A nagybank vezérigazgatója, Csányi Péter apjánál is kedvezőbb árfolyamokon vásárolt be két tételben, ugyancsak a szerdai napon. A kedvezményes részvényvásárlási program keretében 3906 darab OTP-részvény került hozzá, 33 943 forintos átlagáron. Egy másik, részvényopciós ügylet részeként további 1009 részvényt szerzett meg, 32 977 forintos darabonkénti átlagárfolyamon.

Az ifjabb Csányinak összesen 165,8 millió forintjába került a két OTC tranzakció, a piaci árfolyam alatt megszerzett részvényeken 56,8 millió forintot keresett.

Nem ez volt Csányi Sándor és Csányi Péter első jutányos OTP-részvény vásárlása

Az utóbbi időben több, a mostanihoz hasonló ügyletet is kötöttek a hitelintézet élén állók. Csányi Sándor a hét elején két tételben tárazott be egy összesen 546 millió forintot érő részvénycsomagot, ugyancsak jelentős diszkonttal, 157,5 millió forint árfolyamnyereséggel.

Csányi Péter pedig egy hete szerzett meg 25 százalékos diszkonttal egy 360 millió forintot értő, 8000 darabos OTP-pakettet.

Csányi Sándor 1992-től 2025 tavaszáig volt az OTP vezérigazgatója, lemondása óta az igazgatóság elnökeként folytatja tevékenységét, míg fia, Csányi Péter a bankcsoport vezérigazgatója.

A pénzintézet májusban jelentős részvényjuttatással honorálta csúcsvezetőinek teljesítményét, ennek során Csányi Sándor 12 ezer darab bankpapírt szerzett térítésmentesen, a tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében végrehajtott tranzakcióval. Ennek a csomagnak a piaci értéke jelenleg meghaladja az 530 millió forintot.