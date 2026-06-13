Lakáshitel: már csak Varga Mihályékban lehet bízni, jön a kamatdrágulás – forintra pontosan kiszámolták, mennyivel nőnek a törlesztőrészletek októbertől
Csaknem öt év után megszűnhet a több százezer lakáshiteles törlesztőrészletének meredek emelkedését megakadályozó kamatstop. A Tisza-kormány váratlan döntését hivatalosan is bejelentették.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezete szerint 2026. szeptember 30-ával megszűnik a lakossági jelzáloghitelek eredetileg hat hónapra bevezetett, de már csaknem öt éve fennálló kamatstopja.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a kamatstop hatálya alá tartozó hitelállomány 842 milliárd forintot tett ki 2025 végén. Darabszámot tekintve a közel 218 ezer ilyen jellegű szerződés a teljes hazai jelzáloghitel-szerződéses állomány több mint a negyede.
Az MNB jelentése szerint az érintettek közül 19 ezer adós tekinthető pénzügyileg kifejezetten sérülékeny helyzetűnek. Esetükben 164 milliárd forintnyi kamatstopos jelzáloghitel-állományról és további 110 milliárd forint egyéb hitelről van szó. Számukra a kormányzat a kamatstop megszüntetésével párhuzamosan, a bankok bevonásával egyedi, célzott támogatási rendszer kidolgozását ígéri szeptember végéig.
Kérdés, hogy van-e a kamatstopnál hatékonyabb eszköz. A kamatstop ugyanis nem szüntette meg a változó kamatozású jelzáloghiteleknél a kamatemelés lehetőségét, de meghatározta annak maximális mértékét. A változó kamatozású hitelek ára alapvetően két részből áll:
- a szerződésben rögzített, folyamatosan mozgó piaci kamatból (ez a referenciakamat, mint például a Bubor)
- és a bank ehhez tett fix részéből (ez a kamatfelár).
A kormányrendelet a maximálisan alkalmazható referenciakamat mértékét rögzítette a 2021. október 27-i szinten. Ebből fakadóan a kamatfordulók idején a bankok akkor sem alkalmazhattak ennél magasabb referenciakamatokat, amikor azok már ennél sokkal magasabban jártak.
Lakáshitel: forintra pontosan kiszámolták, mennyivel nőnek a törlesztőrészletek októbertől
A BiztosDöntés most kiszámolta, mekkora havi többletkiadás jelent a kamatstop kivezetése egy átlagos lakáshiteles adós számára szeptember 30-át követően. Az legalább jó hír számukra, hogy a legdurvább időszaknál már sokkal alacsonyabban vannak a szerződések alapján alkalmazható kamatok, és a fizetések emelkedése miatt sem lesz akkora ez a tehernövekedés, mint ha három-négy éve szüntették volna meg a kamatstopot.
Az MNB adatai szerint az érintett hitelek átlagos összege (még fennálló tőketartozása) 3,86 millió forint. A példa egy 4 millió forint fennálló tőketartozás, 6 év (72 hónap) hátralévő futamidő és a referenciakamaton felül megfizetendő 2 százalékos fix kamatfelár. Ennek alapján lehet bemutatni, milyen változást hoz a lakáshitelek törlesztőrészletében a kamatstop megszűnése. A kalkulációk a 2026. június 12-én érvényes referenciakamatok (Bubor-szintek) alapulvételével készültek.
- 1. példa: 3 havi kamatperiódusú hitel (3 havi Buborhoz kötött). Teljes hitelkamat kamatstoppal: 2,02+2,00 százalék=4,02 százalék. Teljes hitelkamat a kamatstop nélkül: 5,94+2,00 százalék=7,94 százalék. Törlesztőrészlet kamatstoppal: 62 600 forint. Törlesztőrészlet kamatstop nélkül: 70 ezer forint. A havi változás 7400 forint (11,8 százalékos emelkedés).
- 2. példa: 6 havi kamatperiódusú hitel (6 havi Buborhoz kötött) Teljes hitelkamat kamatstoppal: 2,17+2,00 százalék=4,17 százalék. Teljes hitelkamat a kamatstop nélkül: 5,84+2,00 százalék=7,84 százalék. Törlesztőrészlet kamatstoppal: 62 900 forint. Törlesztőrészlet kamatstop nélkül: 69 800 forint. A havi változás 6900 forint (11 százalékos emelkedés).
- 3. példa: 12 havi kamatperiódusú hitel (12 havi Buborhoz kötött). Teljes hitelkamat kamatstoppal: 2,40+2,00 százalék=4,40 százalék. Teljes hitelkamat a kamatstop nélkül: 5,75+2,00 százalék=7,75 százalék. Törlesztőrészlet kamatstoppal 63 300 forint. Törlesztőrészlet kamatstop nélkül: 69 600 forint. A havi változás 6300 forint (10 százalékos emelkedés).
Már csak Varga Mihályékban bízhatnak a lakáshitelesek
Az látszik, hogy a kamatstop megszüntetésének hatása erősen függ a hitel típusától.
A rövid kamatperiódusú hitelek adósai kapják a nagyobb pofont.
A 3, 6 és 12 havi, közvetlenül a bankközi referenciakamathoz kötött kölcsönöknél hamar megérzik a kamatstop megszűnését. Amint elérkezik az október 1. utáni első esedékes kamatfordulójuk, átárazódnak a hiteleik az akkori Bubor-szintek alapján. Ez náluk konstrukciótól függően 10–11 százalékos törlesztőrészlet-növekedést, azaz havi 6300–7100 forintos plusz kiadást jelent a példaszámításban szereplő jelzálogkölcsön esetén.
A hosszabb kamatperiódusú (3 és 5 éves) hitelek adósai védettebb helyzetben vannak, náluk nem nő meg automatikusan a törlesztő októberben. Ők nem közvetlen referenciakamathoz, hanem az MNB által felügyelt hivatalos kamatváltoztatási mutatókhoz igazodnak. A kamatstop után ezek alapján számolt piaci kamatuk a hitel saját, szerződés szerinti soron következő rendes fordulónapjától élhet, ekkortól nő a törlesztőrészletük.
Varga Mihályékban lehet viszont lehet reménykedni. Hargitai-Szabó Kata, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője szerint a kamatstop megszűnésének idejére és azt követően
az MNB várhatóan tovább csökkentheti az alapkamatát.
Ha ez bekövetkezik, már alacsonyabbak lehetnek a referenciakamatok és kamatváltoztatási mutatók is, és ebből fakadóan a mostani példákban szereplőknél valamivel kisebb mértékben emelkedhet a törlesztőrészlet.