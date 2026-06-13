Lakáshitel: már csak Varga Mihályékban lehet bízni, jön a kamatdrágulás – forintra pontosan kiszámolták, mennyivel nőnek a törlesztőrészletek októbertől

Csaknem öt év után megszűnhet a több százezer lakáshiteles törlesztőrészletének meredek emelkedését megakadályozó kamatstop. A Tisza-kormány váratlan döntését hivatalosan is bejelentették.

Lakáshitel: forintra pontosan kiszámolták, mennyivel nőnek a törlesztőrészletek októbertől / Fotó: Shutterstock

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezete szerint 2026. szeptember 30-ával megszűnik a lakossági jelzáloghitelek eredetileg hat hónapra bevezetett, de már csaknem öt éve fennálló kamatstopja.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a kamatstop hatálya alá tartozó hitelállomány 842 milliárd forintot tett ki 2025 végén. Darabszámot tekintve a közel 218 ezer ilyen jellegű szerződés a teljes hazai jelzáloghitel-szerződéses állomány több mint a negyede.

Az MNB jelentése szerint az érintettek közül 19 ezer adós tekinthető pénzügyileg kifejezetten sérülékeny helyzetűnek. Esetükben 164 milliárd forintnyi kamatstopos jelzáloghitel-állományról és további 110 milliárd forint egyéb hitelről van szó. Számukra a kormányzat a kamatstop megszüntetésével párhuzamosan, a bankok bevonásával egyedi, célzott támogatási rendszer kidolgozását ígéri szeptember végéig.

Kérdés, hogy van-e a kamatstopnál hatékonyabb eszköz. A kamatstop ugyanis nem szüntette meg a változó kamatozású jelzáloghiteleknél a kamatemelés lehetőségét, de meghatározta annak maximális mértékét. A változó kamatozású hitelek ára alapvetően két részből áll:

a szerződésben rögzített, folyamatosan mozgó piaci kamatból (ez a referenciakamat, mint például a Bubor) és a bank ehhez tett fix részéből (ez a kamatfelár).

A kormányrendelet a maximálisan alkalmazható referenciakamat mértékét rögzítette a 2021. október 27-i szinten. Ebből fakadóan a kamatfordulók idején a bankok akkor sem alkalmazhattak ennél magasabb referenciakamatokat, amikor azok már ennél sokkal magasabban jártak.

Lakáshitel: forintra pontosan kiszámolták, mennyivel nőnek a törlesztőrészletek októbertől

A BiztosDöntés most kiszámolta, mekkora havi többletkiadás jelent a kamatstop kivezetése egy átlagos lakáshiteles adós számára szeptember 30-át követően. Az legalább jó hír számukra, hogy a legdurvább időszaknál már sokkal alacsonyabban vannak a szerződések alapján alkalmazható kamatok, és a fizetések emelkedése miatt sem lesz akkora ez a tehernövekedés, mint ha három-négy éve szüntették volna meg a kamatstopot.