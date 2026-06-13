Kiderült az igazság a magyar államadósságról, ezt nem sokan tudják: itt a lista, mennyire van eladósodva az ország – Európában nagyon más a helyzet

Figyelemreméltó statisztikát ismertetett Sebestyén Géza a közösségi oldalán a magyar államadósságról. Ebben az látszik, hogy az egyes európai országokkal összevetésben, mennyire van eladósodva Magyarország.

Magyar államadósság, kiderült az igazság: itt a lista, mennyire van eladósodva az ország / Fotó: NurPhoto via AFP

AZ MCC szakértője azt írta, sokan azt hiszik, hogy Magyarország államadóssága óriási. A valóság ezzel szemben viszont az, hogy a 2026-os európai rangsor szerint Magyarország 75,5 százalékos GDP-arányos államadóssággal csak a 11. helyen áll.

Vagyis még az az első tízben sem vagyunk benne

– hívta fel a figyelmet. Értékelése szerint a magyar adat közép-magasnak tekinthető. Például

Görögország 141,9 százalékos,

Olaszország 138,3 százalékos,

Franciaország 119,6 százalékos,

Belgium 110,6 százalékos,

Ukrajna 110,4 százalékos,

az Egyesült Királyság 104,8 százalékos

értéke mind-mind sokkal masabb, mint a magyar. Közben Európa egésze is magas érékeket mutat. Az Eurostat szerint 2024 végén az EU államadósság-rátája 81,0 százalékos, az euróövezeté pedig 87,4 százalékos szintet ért el.

Magyar államadósság, kiderült az igazság: itt a lista, mennyire van eladósodva az ország

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy nem csupán az államadósság mértéke számít, hanem az is, hogy ezt milyen áron, milyen kamatok mellett lehet finanszírozni. Ebben érdemi hatással bírnak a nagy hitelminősítők ítéletei az adott gazdaság állapotáról.

Magyarország éppen túljutott a nyári hitelminősítői körön, amely során a három nagy nemzetközi szereplő, az S&P, a Fitch és a Moody's is megerősítette Magyarország adósbesorolását. Ebben nyilvánvalóan még az Orbán-kormánynak is van érdeme, de már a Tisza-kormány kommentálta a döntéseket.

Bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési, gazdaságpolitikai irány is – így reagált a Tisza-kormány pénzügyminisztere az legutolsó Fitch-ítéletre.

Nagy meglepetést nem okozott az amerikai hitelminősítő, hiszen igazodott a másik két nagy szerepelő értékeléséhez, illetve az elemzői várakozásokkal is egybevág a minősítés.

A Fitch megerősítette Magyarország „BBB” besorolását, a kilátás viszont továbbra is negatív. A Fitch Ratings ítélete egészen pontosan úgy szól, hogy megerősíti Magyarország hosszú távú, devizában és hazai valutában fennálló kibocsátói adósbesorolását „BBB” szinten, negatív kilátás mellett.

Kármán András szerint az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír.

Az elmúlt években ugyanis vagy a besorolás, vagy a kilátás romlott az egyik vagy másik, de jellemzően mindhárom hitelminősítőnél.