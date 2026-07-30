Hatalmas nyereségességi fordulat a Masterplastnál, a cég még a piaci turbulanciákból is profitot gyárt
A Masterplast a kiemelkedő első negyedévet követően a második negyedévben is folytatta a gyors ütemű növekedést - írja az építőanyag-gyártó vállalat az időszakról készült, csütörtök reggel publikált gyorsjelentésében.
A tőzsdei cég negyedéves árbevétele 43,1 millió euró volt, ami mintegy 33 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A növekedés teljes egészében a társaság alaptevékenységéből származott, a második negyedév eredményét nem támogatták érdemi egyedi tételek.
A magasabb forgalom mellett a csoport eredményessége is jelentősen javult: az EBITDA 5,9 millió euróra emelkedett, ami 13,8 százalékos EBITDA-marzsot jelent az előző év azonos időszakának 1,16 millió eurós, 3,6 százalékos szintjével szemben.
Az első fél év egészét tekintve a működési EBITDA 11,069 millió euróra emelkedett, szemben az előző év azonos időszakának 2,135 millió eurós értékével, ami több mint ötszörös növekedést jelent.
A közel-keleti konfliktus által kiváltott drasztikus alapanyagár-emelkedések hatása a meglévő készletállománynak és a széles alapanyag-beszállítói háttérnek köszönhetően csak fokozatosan épült be az önköltségekbe, ami kedvezően támogatta a csoport jövedelmezőségét.
A cégcsoport 2026 második negyedében 3,277 millió euró adózott nyereséget ért el, szemben az előző év azonos időszakában realizált 2,427 millió eurós veszteséggel, ami 5,704 millió eurós eredményjavulást jelent.
Az első fél év egészét tekintve az adózott eredmény 5,185 millió euró nyereség volt, míg 2025 azonos időszakában 4,621 millió eurós veszteséget halmozott fel, így az eredmény összességében 9,806 millió euróval javult.
A Masterplast - amint a közlemény kiemeli - továbbra is kiemelt figyelmet fordít az ellátási láncok diverzifikálására és a termelés folytonosságának biztosítására. Ennek köszönhetően kedvező árszinten beszerzett alapanyagkészletekkel kezdte meg a második félévet, ami támogatja a csoport eredményességének fenntartását.
A gyártási kapacitások lekötöttsége a tárgynegyedévben a német üzem kivételével minden gyáregységben magasabb volt a bázishoz képest. A jobb kapacitáskihasználtság a gyáregységek költséghatékonyabb működését is támogatta
- tették hozzá.
A közeljövőre vonatkozóan a cégvezetés kiemeli, hogy a jelenlegi piaci turbulenciák tovább erősíthetik a szigorodó energiahatékonysági szabályozási környezetet, ami közép- és hosszú távon tartós keresletet támaszt Európa-szerte a vállalat termékei iránt.
Kedvező hatással lesz a Masterplast eredményességére az Európai Unió "Fit for 55” klímapolitikai csomagja, amelynek részeként 2024-ben megerősítették az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvet (EPBD), amely az épületállomány dekarbonizációjának felgyorsítását és az energiafelhasználás érdemi csökkentését célozza.
Az EU-forrásokból finanszírozott intézkedések érdemi ösztönzést adhatnak az építőiparnak a társaság legnagyobb piacán, azaz Magyarországon is.
A Masterplast részvényei idén kismértékben erősödtek, tavaly december 30-án 2660 forinton, szerdán pedig 2760 forinton zártak.