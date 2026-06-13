Magyar Péter közölte: már egymilliárd euróra bírságolta meg az EU Magyarországot a migráció miatt – a Tisza-kormány tudja a megoldást, hogyan feleljen meg a szabályoknak

Zajlik Magyar Péter jó előre beharangozott rendkívüli sajtótájékoztatója szombat délelőtt. Ezen a miniszterelnök a migrációval kapcsolatos ügyekről számolt be, több kormányülés jegyzőkönyvéből is idézett.

Magyar Péter: egy milliárd euróra bírságolta meg az EU Magyarországot a migráció miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezek alapvetően arról szóltak, hogyan zajlott Vitnyéd közelében, a településtől 5 kilométerre lévő állami ingatlan átalakítása menekültek befogadására. A kormányfői beszámoló erről némiképp nehezen volt követhető, de Magyar Péter mindezt a Magyarországra kirótt uniós migrációs büntetéssel hozta összefüggésbe.

Szerinte a vitnyédi munkálatok előkészítése azt bizonyítja, hogy a Fidesz igenis menekülttábort akart létrehozni. Bár arról is beszélt, hogy itt alapvetően kárpátaljai személyeket, 100 főt szállásoltak el korábban, de őket szerinte innen el akarták vinni. Ez ügyben és a migránspaktum kapcsán a jövő hét hétfőre ígért további részleteket. Mindenesetre az ingatlan átalakítása végül nem történt meg.

A Fidesz-kormányzat tagjai, Gulyás Gergely és Orbán Viktor is úgy reagált a vádakra, hogy ami Vitnyéden történt, az az EU-val zajló vitának taktikai eleme volt.

Magyar Péter: egy milliárd euróra bírságolta meg az EU Magyarországot a migráció miatt

Ugyanakkor a migrációs szabályozásról érdemi információkat is megosztott. Elmondta, hogy az európai bíróság 2024 nyarán hozott ítélete miatt

Magyarországot már 1 milliárd euróra bírságolta meg az EU, ami átszámítva meghaladja az 1000 milliárd forintot.

Ez egyrészt egy 200 millió eurós kártérítésből és napi 1 millió eurós kényszerítő bírságból áll. Ez mindaddig fennáll, amíg Magyarország nem hajtja végre a tranzitzónák előírását.

Magyar Péter itt tért ki arra, hogy az Orbán-kormány nem tett eleget az uniós migrációs szabályoknak és az uniós bírósági ítélet végrehajtásának, pedig a Tisza-kormány szerint létezik erre megoldás. Megemlítette a lengyel és a finn példát és azt is, hogy a Tisza-kormány kapcsolatban áll több ország vezetésével, hogy az uniós jognak megfelelő szabályozást kialakítsanak úgy, hogy ne kelljen fizetni tovább a büntetést, de "migránstábor" se legyen.