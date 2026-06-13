Rendkívüli szombat vár Magyarországra: Magyar Péter rejtélyes bejelentést tesz, eldől Orbán Viktor sorsa – órákon belül minden kiderül

Rég nem látott, már-már a kampányidőszakot idéző zsúfoltságú nap elé néz Magyarország. A rendkívüli szombati események azt jelzik előre, hogy a nyári időszak ellenére a közéleti események nem csengenek le, legalábbis egyelőre nyoma sincs az uborkaszezonnak.

Rendkívüli szombat vár Magyarországra: Magyar Péter bejelentést tesz, eldől Orbán Viktor sorsa / Fotó: M1 / Facebook

Eredetileg mindenki arra készült, hogy a napot a Fidesz tisztújító kongresszusa dominálja majd, és várhatóan ez így is marad. Azonban Magyar Péter az utolsó pillanatban tesz egy kísérletet, hogy megossza a figyelmet: rendkívüli bejelentést hirdetett meg közvetlenül a legnagyobb ellenzéki erő kulcsfontosságú rendezvénye elé.

Rendkívüli szombat vár Magyarországra: Magyar Péter bejelentést tesz, eldől Orbán Viktor sorsa

Amit most tudunk – legalábbis ígéret szintjén –, hogy a kormányfő szombat reggel sajtótájékoztatót tart az Orbán-kormány "egyik legnagyobb hazugságáról". Ezt 9 órára hirdette meg.

Nem is csinált belőle különösebb titkot, hogy kifejezetten a Fidesz tisztújító kongresszusára céloz, ami szerinte okafogyottá válik. "Azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben" – fogalmazott a közösségi oldalán.

Kiderül, miről van szó, az viszont bizots, hogy a Fidesz 10 órától megkezdi a tisztújítást.

Havasi Bertalan tájékoztatása szerint az eseményt a Budapest Kongresszusi Központban tartják és maratoninak ígérkezik: várhatóan délután öt órági fog tartani.

A tisztújítás nem lesz sajtónyilvános, ugyanakkor a teljes eseményt közvetítik Orbán Viktor pártelnök és a Fidesz Facebook-oldalán, valamint a Hír Televízió is folyamatosan tudósít az eseményről.

A Fidesz szóvivője szerint a testületi beszámolóktól kezdve a vármegyei szószólók hozzászólásán át a tisztségviselők megválasztásáig minden nyomon követhető lesz. Rengeteg a nyitott kérdés, de amire számítani lehet, hogy

módosítják a párt alapszabályát,

új tagokkal bővítik az országos elnökséget,

valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort.

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