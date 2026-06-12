Mohácsi Duna-híd: erről nem beszélnek Vitézy Dávidék, ezért kell megépíteni, pontról pontra levezették – "Nem az a kérdés, hány autó menne át"

„A magyar útépítés drágasága mögött valós problémák állnak. A verseny korlátozottsága, a „tőkésítés” után elmaradt konszolidáció miatt kevés a valóban alkalmas kivitelező, az erre a hiányra ráépülő technológiai lemaradás, a termelékenységi deficit, valamint az építőipari és közbeszerzési rendszer torzulásai. Ezek mind drágító tényezők, és összetett oksági láncon keresztül okoznak kárt a nemzetgazdaságnak” – kezdte Stiebel Lőrinc digitálistartalom-készítő a Mohácsi Duna-hídról szóló elemzését, amely megjelent a Kultúrmérnökök klubja facebookos csoportban is.

A Mohácsi Duna-híd megítélésénél nem elég a jelenlegi forgalmi adatokat nézni / Fotó: Stiebel Lőrinc / Facebook

Stiebel szerint hiba minden kérdést egyetlen mondattal elintézni azzal, hogy „lopnak”, a gyenge verseny, az alacsonyabb termelékenység, a technológiai lemaradás és a kevés szereplős piac önmagában is képes tartósan magas árakat előállítani.

Rámutatott, hogy a mohácsi híd esetében különösen fontos szempont, hogy egy ilyen infrastruktúra hosszú távra, akár száz évre épül. Ezért önmagában az a kérdés, hogy húsz év múlva pontosan mekkora lesz rajta a forgalom, nem feltétlenül elégséges mérce.

Arra érdemes összpontosítani, hogy a Mohácsi Duna-híd beruházása hosszú távon megtérül-e

A teljes kétszer két sávos kiépítés helyett az első ütemben egy szerényebb, kétsávos megoldás rövid távon akár jelentős, százmilliárdos nagyságrendű megtakarítást is jelenthetett volna. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy egy híd későbbi bővítése bonyolult: új tervezés, engedélyezés, kivitelezés, forgalomkorlátozás, műtárgyak, hídfők, csomópontok és szerkezeti beavatkozások jelenhetnek meg.

Egy későbbi bővítés sok esetben aránytalanul drágább, mint az eleve nagyobb kapacitásra történő kiépítés vagy legalább annak előkészítése.

A mohácsi híd nem önmagában álló helyi beruházás. Egy nagyobb országos és térségi hálózati kapcsolat része: déli, gyűrű irányú közlekedési tengely, az M6-os és az 51-es főút összekötése, szerbiai és balkáni kapcsolat, teherforgalmi alternatíva, térségfejlesztési lehetőség. Katonai, logisztikai és közlekedésbiztonsági szempontból sem közömbös, hogy egy ilyen átkelő milyen kapacitással épül meg, különösen akkor, ha később négysávos közúti struktúrába illeszkedne. Közlekedésbiztonsági szempontból például egy négysávos út szűkítése minimum elavult megoldás.