Hatalmas felfordulás Magyarország legnagyobb beruházása körül: lebutíthatják a mohácsi Duna-hidat – kevesebb lesz a sáv, szűkíthetik az 51-est
Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a kormány a mohácsi új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat beruházásával kapcsolatban. A csütörtökön megjelent Magyar Közlöny szerint nemcsak a projekt műszaki tartalmát és költségeit vizsgálják újra, hanem az eddigi kormányzati döntéseket, a szerződésmódosítások jogszerűségét és a beruházás megvalósításának teljes folyamatát is. A híd építése már előrehaladott állapotban van, nemrég sikeresen a helyére emelték a leendő mederpillér második kéregelemét is, és még csak most kezdődnek az építkezés látványos részei.
A határozat szerint a kormány szükségesnek tartja a Mohácsnál épülő új Duna-hidat és a hozzá kapcsolódó úthálózatot, ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján indokolt a beruházás teljes körű átvilágítása. Ez azt jelenti, hogy a projekt nem kerül le a napirendről, de a jelenlegi formájában korántsem biztos, hogy megvalósul.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz, hogy a pénzügyminiszter bevonásával augusztus végéig áttekintse az eddigi döntéseket, a szerződéses konstrukciókat, valamint a beruházás pénzügyi és műszaki paramétereit.
A vizsgálat egyik legfontosabb eleme a költségcsökkentési lehetőségek feltárása.
A kormányhatározat konkrétan megemlíti annak vizsgálatát is, hogy a korábban tervezett kétszer két sávos útkapcsolat egyes szakaszait vissza lehet-e alakítani kétszer egysávos keresztmetszetűvé. A dokumentum szerint külön megvizsgálják a mohácsi Duna-híd és az 51-es főút közötti szakasz esetleges szűkítését. Ez arra utal, hogy a kabinet jelentős megtakarításokat keres a projektben, és lehet, hogy a végleges műszaki tartalom lényegesen eltér majd az eredeti tervektől.
Leállnak bizonyos munkafolyamatok
A felülvizsgálat idejére a kormány azonnali hatállyal felfüggesztette azokat a kivitelezési munkákat, amelyek a későbbiekben esetlegesen csökkentendő műszaki tartalomhoz kapcsolódnak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
a projekt egyes elemeinél átmenetileg leállhatnak vagy lassulhatnak a munkálatok addig, amíg meg nem születik a végleges döntés.
A határozatból az is kiderül, hogy a kormány nem egyszerű költségellenőrzést szeretne végrehajtani. A miniszternek előterjesztést kell készítenie a kabinet számára a vállalkozási szerződés módosításáról, a pontos műszaki tartalomról és a felülvizsgálat során feltárt megtakarítási lehetőségekről is. Emellett az eddigi kormányzati döntések áttekintése is a vizsgálat részét képezi.
A mohácsi Duna-híd régóta kiemelt jelentőségű fejlesztésnek számít, mivel a térség közlekedési kapcsolatait alapvetően alakíthatná át. A beruházás célja, hogy új átkelési lehetőséget teremtsen a Duna déli szakaszán, javítva a térség gazdasági elérhetőségét és tehermentesítve a meglévő közúti kapcsolatokat.
A következő hónapokban eldőlhet, hogy a kormány milyen mértékben nyúl hozzá a beruházás terveihez. Az augusztus végi határidőre elkészülő felülvizsgálat után újabb kormánydöntések várhatók, amelyek meghatározhatják, hogy az ország egyik legnagyobb infrastruktúra-fejlesztése milyen műszaki tartalommal és milyen költségszinten folytatódhat.
Beérni a kevéssel, nem ideálissal
„A Tisza rövidlátó gondolkodással forgalmi becslésekre hivatkozva arról döntött, hogy elszegényíti a beruházást" – reagált Magyar Péter mai sajtótájékoztatójára és a Magyar Közlönyben megjelent határozatra Hargitai János, aki 1998-tól egészen 2026-ig volt Mohács és környéke országgyűlési képviselője. Szerinte a kormány a mohácsi Duna-híd 35 százalékos készültségi szintje miatt már nem tud teljesen visszalépni, ezért „előjönnek újra a budapesti hidak forgalmával történő értelmetlen összevetésekkel”.
Megszokhattuk, de elfogadni sosem fogom, hogy vidéken mindig a kevesebbel, a nem ideálissal kellene beérnünk.
Hargitai hozzáteszi: ráadásul ez a gondolkodás, ami naggyá biztosan nem tesz minket, a térség lehetőségeit szűkíti, és utólag mindig beigazolódik, hogy a beruházás későbbi bővítése a drágább megoldás.
„Azzal a megtévesztő felütéssel kommunikálnak, hogy visszaélésszerűen, csak a közpénzek kitolása érdekében módosítottak a szerződésen, elhallgatva azokat az érveket, amik a módosításra okot adtak, hogy az egy-egy mérföldkőnél kifizetett előlegek együttesen sem érhetik el a beruházás értékének felét, így nem áll fenn az a veszély, hogy a megrendelőnek, az államnak, rossz teljesítés esetén, utólag kelljen a pénzéért küzdenie” – írta közösségi oldalán a politikus.
Leszögezte, itt már nemcsak a felülvizsgálatról szól a döntés, hanem a beruházás leállításáról is augusztus végéig. „Azt is vizsgálják, hogy a már legyártott, összeszerelt híd, ami 2 x 2 sávos ( jövő héten már elindult volna a meder felé, és fölé), visszaépíthető-e még 2 x 1 sávossá. A hídhoz csatlakozó kerékpárúti sáv elhagyható-e? Ez is le van már gyártva!!! Normális még valaki ott a döntéshozók között???” – fakadt ki Hargitai János.