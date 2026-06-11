Hatalmas felfordulás Magyarország legnagyobb beruházása körül: lebutíthatják a mohácsi Duna-hidat – kevesebb lesz a sáv, szűkíthetik az 51-est

Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a kormány a mohácsi új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat beruházásával kapcsolatban. A csütörtökön megjelent Magyar Közlöny szerint nemcsak a projekt műszaki tartalmát és költségeit vizsgálják újra, hanem az eddigi kormányzati döntéseket, a szerződésmódosítások jogszerűségét és a beruházás megvalósításának teljes folyamatát is. A híd építése már előrehaladott állapotban van, nemrég sikeresen a helyére emelték a leendő mederpillér második kéregelemét is, és még csak most kezdődnek az építkezés látványos részei.

Hatalmas felfordulás Magyarország legnagyobb beruházása körül: teljes körű felülvizsgálatot rendeltek el a mohácsi Duna-híddal kapcsolatban – kérdéses, mi fog végül megvalósulni / Fotó: Speciálterv Kft.

A határozat szerint a kormány szükségesnek tartja a Mohácsnál épülő új Duna-hidat és a hozzá kapcsolódó úthálózatot, ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján indokolt a beruházás teljes körű átvilágítása. Ez azt jelenti, hogy a projekt nem kerül le a napirendről, de a jelenlegi formájában korántsem biztos, hogy megvalósul.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz, hogy a pénzügyminiszter bevonásával augusztus végéig áttekintse az eddigi döntéseket, a szerződéses konstrukciókat, valamint a beruházás pénzügyi és műszaki paramétereit.

A vizsgálat egyik legfontosabb eleme a költségcsökkentési lehetőségek feltárása.

A kormányhatározat konkrétan megemlíti annak vizsgálatát is, hogy a korábban tervezett kétszer két sávos útkapcsolat egyes szakaszait vissza lehet-e alakítani kétszer egysávos keresztmetszetűvé. A dokumentum szerint külön megvizsgálják a mohácsi Duna-híd és az 51-es főút közötti szakasz esetleges szűkítését. Ez arra utal, hogy a kabinet jelentős megtakarításokat keres a projektben, és lehet, hogy a végleges műszaki tartalom lényegesen eltér majd az eredeti tervektől.

Leállnak bizonyos munkafolyamatok

A felülvizsgálat idejére a kormány azonnali hatállyal felfüggesztette azokat a kivitelezési munkákat, amelyek a későbbiekben esetlegesen csökkentendő műszaki tartalomhoz kapcsolódnak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a projekt egyes elemeinél átmenetileg leállhatnak vagy lassulhatnak a munkálatok addig, amíg meg nem születik a végleges döntés.

A határozatból az is kiderül, hogy a kormány nem egyszerű költségellenőrzést szeretne végrehajtani. A miniszternek előterjesztést kell készítenie a kabinet számára a vállalkozási szerződés módosításáról, a pontos műszaki tartalomról és a felülvizsgálat során feltárt megtakarítási lehetőségekről is. Emellett az eddigi kormányzati döntések áttekintése is a vizsgálat részét képezi.