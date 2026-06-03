Globális minimumadó: megszólalt a NAV, eddig várja a bevallásokat, itt a pontos dátum – 10 milliós bírság fenyegeti, aki nem teszi meg

Már elérhető az ONYA-ban a kibővített 24GLBADO-űrlap, amelyen a legnagyobb multinacionális vállalatcsoportok vallhatják be a 2024-es adóévre a globális minimumadó szintjét biztosító kiegészítő adókat, valamint az elismert belföldi kiegészítő adó előlegét. Sokat kockáztat az a multicég, amelyik valótlanul tölti ki, vagy elmulasztja bevallani a globális minimumadót – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A mulasztási bírság ezekben az esetekben akár 10 millió forint is lehet. A határidő 2026. június 30. a normál üzleti éves adózóknak, eddig vallhatják be és fizethetik meg a 2024. adóévi globális minimumadót a NAV-nak. Ez a dátum kivételes, ugyanis kizárólag a 2024-es adóévre igaz, hogy az érintetteknek három hónappal több idejük,

vagyis 18 hónapjuk van, hogy eleget tegyenek az adatszolgáltatásnak, valamint hogy bevallják és megfizessék a globális minimumadót.

A 24GLBADO-űrlap kizárólag elektronikusan nyújtható be, a gyors és kényelmes kitöltést biztosító Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) felületén, azonosítást követően. A frissített űrlap helyes kitöltéséhez a NAV aktualizálta a kitöltési útmutatót is, amely további információkkal együtt a NAV honlapján érhető el.

A globális minimumadót az olyan multinacionális vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoportnak a magyarországi tagjai kötelesek bevallani és megfizetni, amelyeknél a cégcsoport éves konszolidált (összevont) árbevétele az adóévet megelőző négy pénzügyi év közül legalább kettőben eléri vagy meghaladja a 750 millió eurót.

Az adóhivatal a bevallási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetén tízmillió forint mulasztási bírságot szabhat ki. Az első időszakban – a 2026. december 31. előtt kezdődő adóévek tekintetében – azonban a jóhiszeműen, kellő körültekintéssel eljáró cégek mentesülnek a bírság alól.

A globális minimumadó

2024 januárjában lépett hatályba a globális minimumadót szabályozó uniós irányelv. Bevezetésének célja az volt, hogy minden 750 millió eurós árbevétel fölötti vállalatcsoport tényleges adóterhe elérje a 15 százalékot. A cégek adóilletősége napjainkban már nemzetközi szinten is könnyen változtatható, így az egyes országok adócsökkentésekkel próbálták magukhoz vonzani a vállalkozásokat.