Megmutatták Kapitány Istvánnak, mit keressen Paks II. átvilágításakor: gondolni sem mertünk erre – erre bukkanhat a miniszter

Nem az eredeti ütemezésben és körülmények között épül a két új paksi blokk. Már önmagában ezért, de a beruházás súlya miatt is napirenden van a projekt felülvizsgálata. Hatalmas szerencséje van azonban az e munkára készülő, energiáért is felelős Kapitány István miniszternek, mert a keze alá dolgozott az Energiaklub Szakpolitikai Intézet.

Nagy az izgalom a paksi beruházás körül / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

A javaslatcsomag szerint a miniszternek a felülvizsgálat végére képbe kell helyeznie magát:

a projekt várható, valós és teljes költségeiről,

az átadás reális időpontjáról és kockázatairól,

arról, hogy a Roszatom milyen minőségben és mikorra képes átadni a két blokkot,

és milyen pénzügyi következményekkel jár a projekt folytatása, módosítása vagy leállítása.

Érdemes fő vonalakban sorra venni, mit tudunk, és mit nem az új atomerőmű építése kapcsán. Főleg, mert az Energiaklub annak ellenére, hogy leszögezi, hogy az átvilágításnak nem egyetlen, előre kiválasztott forgatókönyvet kellene igazolnia (miért is kellene?), máris fellép a saját forgatókönyve mellett: első lépésben fel kellene függeszteni a Pakson folyó munkát. Vagyis még az átvilágítás eredményeinek és a leállítás várható következmények ismerete előtt.

Kell-e egyáltalán Paks II.?

Nem pontosan a két új atomblokk kell, hanem energiabiztonság, amelynek fő eleme az energia stabil, nagy mennyiségben történő belföldi előállítása. Ez azt is jelenti, hogy pótolni kell a rendszerből idővel kikopó nagy erőműveket. Paks II. szükségességét is elsősorban éppen a Paksi Atomerőmű majdani kiesésével indokolták. A paksi beruházás csúszása miatt elindult a működő blokkok üzemidő-hosszabbítása is. Enélkül Magyarország esetleg egy-két évre atomenergia nélkül maradt volna, bár a hivatalos közlésekben ez nem jelent meg az üzemidő-hosszabbítás indokaként.

Ha nem nukleáris, akkor fosszilis energiahordozó biztosíthatja a stabil energiaellátást, de ez ellen környezetvédelmi megfontolások szólnak, a szénhidrogének ellen ezenfelül az importfüggés növelése is. Nem célszerű a jelenleg is nagyarányú áramimport további növelése sem, az egyébként kívánatos megújulók pedig nem állnak folyamatosan rendelkezésre, és országos méretekben nincs megoldva az áramuk hosszabb idejű tárolása sem.