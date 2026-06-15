Váratlan döntés: határozatlan időre bezár Magyarország leghíresebb étterme, az egész világon ismerik – „Most eljött az idő”

Határozatlan időre bezár az egyik világhírű magyar étterem. A Budapesten, a Mosonyi utcában található, harminc éves Rosenstein Vendéglő vasárnap este Facebook-bejegyzésében tudatta ezt a vendégekkel.

Fotó: Rosenstein Vendéglő Facebook-oldala

„Harminc éve élek és lélegzem ezek között a falak között. Ahogy közeledik július 11., egyre gyakrabban kapom magam azon, hogy megállok egy-egy pillanatra. Minden asztalhoz, minden sarokhoz, minden fényhez és árnyékhoz köt egy történet. Többször megfogalmazódott bennünk apuval, hogy egyszer megújítjuk a vendégteret. Legutóbb öt éve, de akkor még a konyha modernizációja élvezett elsőbbséget. Most eljött az idő” – írja az érzelemdús bejegyzésben Rosenstein Róbert tulajdonos.

„Nem könnyű. Mert ezek között a falak között telt el az életünk egy jelentős része. De hiszek abban, hogy a tradíció és a fejlődés nem egymás ellentétei. A családunkban mindig kéz a kézben jártak. Július 11-én egy időre bezárjuk a Rosensteint, hogy megújítsuk a vendégteret, és felkészítsük a következő harminc évre. Ha valaki szeretné még egyszer úgy látni ezt a helyet, ahogy az elmúlt harminc évben volt, most még megteheti. Rakja el emlékbe az érzést. Én is ezt teszem” – zárult a bejegyzés.

Vagyis az étterem nem végleg húzza le a rolót, egy jelentős felújítást követően visszatér majd a főváros gasztronómiai palettájára.

Több díjat is bezsebelt a Rosenstein vendéglő

A Rosenstein Vendéglő az évek során nemcsak a vendégek, hanem a szakma elismerését is kiérdemelte. Az étterem vezetését 2023-ban az alapító Rosenstein Tibortól a fia, Rosenstein Róbert vette át, aki a hazai gasztronómiai élet legkiemelkedőbb eseménye, a Dining Guide Év Étterme gála 2024-es díjátadóján a Dining Guide – Master Good Az Év Séfje díját kapta.

A Rosensein nemcsak a helyiek, hanem a turisták és a hírességek körében is nagy népszerűségnek örvend. 2023 áprilisában Adrien Brody ünnepelte ötvenedik születésnapját a étteremben.