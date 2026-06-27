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médiatanács
Tarr Zoltán
közmédia

Tarr Zoltán bejelentette, azonnal megszűnt a közmédia vezérigazatóinak megbízatását

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A ma hatályba lépő médiatörvény értelmében azonnal megszűnik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása. Tarr Zoltán szerint, az Országgyűlés művelődési bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést.
VG/MTI
2026.06.27, 14:45
Frissítve: 2026.06.27, 15:30

A ma hatályba lépő médiatörvény értelmében azonnal megszűnik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása - írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Tarr Zoltán, MTVA, Duna Médiaszolgáltató
Tarr Zoltán bejelentette: mgszünt a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása Fotó: Hatlaczki Balazs

Tarr Zoltán úgy fogalmazott, az Országgyűlés művelődési bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést. Addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat, a kinevezendő ideiglenes vezetők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat.

A tárcavezető közölte, az ideiglenes időszak alatt társadalmi és szakmai párbeszédet fognak folytatni arról, hogy milyen közmédiát akarnak a magyar emberek.

Hiszen a közmédia az övék, nem a kormányoké és nem a politikusoké
-írta.

Tarr Zoltán rámutatott, a Médiatanács tagjainak megbízatása is megszűnik szombaton, az új tagokat az Országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója június 5-én munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása.
 

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