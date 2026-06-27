Folytatódik a vita a Budapest-Belgrád vasútvonal körül: Vitézy Dávid már a kínaiakkal tárgyal, feloldhatják a a titkosítást

Fordulat jöhet a Budapest-Belgrád vasútvonal ügyében: a kormány hivatalosan is kezdeményezte a projektet érintő titkosítás feloldását. Vitézy Dávid szerint ehhez azonban a kínai fél hozzájárulása is szükséges, mivel a beruházás kétoldalú államközi megállapodás alapján valósul meg – írta a Mandiner.

Fontos bejelentést tett Vitézy Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonal jövőjéről / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány hivatalosan is kezdeményezte a beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását.

A miniszter pénteken találkozott Gong Tao, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. A megbeszélés egyik kiemelt témája a vasútvonal jelenlegi állapota és a beruházást övező titkosítás volt.

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A politikus hangsúlyozta, hogy a dokumentumok nyilvánosságra hozásáról Magyarország önmagában nem dönthet. Mivel a projekt két ország közötti államközi megállapodás alapján valósul meg, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezése is szükséges.

A miniszter szerint a beruházás gyakorlatilag a végéhez közeledik. A tehervonatok már használják az új pályát, ugyanakkor a személyszállítás még nem indulhatott el, mert a vonatbefolyásoló rendszer tesztelése továbbra is zajlik. Ez a biztonsági rendszer kulcsszerepet játszik a vasúti közlekedésben, hiszen feladata a szerelvények sebességének felügyelete, valamint a balesetek megelőzése.

Vitézy közlése szerint a kínai féllel egyetértettek abban, hogy a legfontosabb közös cél a személyszállítás mielőbbi elindítása, de

kizárólag azután, hogy minden hazai és európai biztonsági előírás teljesült, és a vonatbefolyásoló rendszer tesztjei sikeresen lezárultak.

A beruházással kapcsolatos dokumentumokat és a kínai hitelszerződés részleteit az Országgyűlés még 2020-ban, az Orbán Viktor vezette kormány kezdeményezésére fogadott törvénnyel tíz évre titkosította. A döntést akkor azzal indokolták, hogy a szerződések nyilvánosságra hozatala veszélyeztethetné az állam külgazdasági és külpolitikai érdekeit.

Ha a most kezdeményezett eljárás sikerrel jár, még a tízéves határidő lejárta előtt nyilvánosságra kerülhetnek azok a dokumentumok, amelyek eddig a Budapest-Belgrád vasút egyik legnagyobb rejtélyét jelentették. Ez jelentősen növelheti a beruházás átláthatóságát, miközben a következő fontos mérföldkő továbbra is a személyszállítás biztonságos elindítása marad.