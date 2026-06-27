A kánikula már a síneket is próbára teszi: 56 fokot mértek, több vonalon lassítják a vonatokat - figyelmeztet a MÁV
A tartós, harmadfokú hőségriasztást kiváltó kánikula már nemcsak az utasokat és a járműveket, hanem közvetlenül a vasúti pályát is megterheli. A MÁV közleménye szerint az elmúlt öt napban a sínek átlaghőmérséklete megközelítette az 54 Celsius-fokot, a legmagasabb mért érték pedig elérte az 56 fokot. Emiatt több vasútvonalon sebességkorlátozásokat vezettek be, amelyek jellemzően 5–15 perces késéseket okozhatnak.
A sínek a közvetlen napsugárzásban jóval forróbbá válhatnak, mint a levegő. Már 45 fokos sínhőmérsékletnél fokozott pályafelügyeletet rendelnek el, 50–60 fok között pedig olyan hőtágulási folyamatok indulhatnak el, amelyek tartós alakváltozást, a vágányokban pedig a forgalombiztonságot veszélyeztető feszültséget okozhatnak.
A vasúttársaság szerint a korlátozások célja éppen az, hogy a közlekedés a szélsőséges hőségben is fenntartható maradjon. A legmelegebb, délelőttől estig tartó időszakban az érintett pályaszakaszokon jellemzően óránként 20 kilométerrel csökkentették a megengedett sebességet.
A Balatontól Záhonyig több vonal érintett
Szombat délben sebességkorlátozás volt érvényben egyebek mellett a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Budapest–Esztergom, a Budapest–Pécs és a Budapest–Hatvan–Sátoraljaújhely vonalon. Érintett a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony fővonal is, továbbá több kelet-magyarországi mellékvonal.
A hőség a balatoni közlekedés szempontjából is különösen érzékeny időszakban érkezett. A MÁV ugyanakkor hangsúlyozta: tavasszal és kora nyáron több pályakarbantartást is elvégeztek, így az észak- és dél-balatoni vonal egyes szakaszain is igyekeztek a nyári csúcsforgalom előtt stabilizálni a pályaállapotokat.
A rendkívüli meleg nemcsak a síneket, hanem a felsővezetéki rendszert is megterheli. A vezetékek a hő hatására megnyúlnak, ami növelheti a szakadás, illetve az áramszedősérülések kockázatát. A MÁV szakemberei készenlétben állnak, ám a vasúti pályán végzett javítások a legforróbb órákban korlátozottan végezhetők el. A hőség miatt keletkező sín- és illesztési hibák helyreállítása jellemzően csak hajnalban, hűvösebb időben lehetséges.
A HÉV-eknél is lassításra lehet szükség
A kánikula a HÉV-hálózatot sem kerüli el. A pályák állapotát ott is fokozottan ellenőrzik, és szükség esetén napközbeni sebességkorlátozást vezetnek be. A MÁV tapasztalatai szerint ez jellemzően csak néhány perces késést okoz, a HÉV-ek többsége továbbra is tartja a menetrendet.
A H7-es HÉV esetében ugyanakkor július 6-ig karbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek, ez nem közvetlenül a mostani hőséghez kapcsolódó intézkedés.
Tartalék vonatokkal és vízosztással készülnek
A vasúttársaság a hétvégi utazási csúcsra tartalék szerelvényeket és motorvonatokat állított készenlétbe, valamint szükség esetén pótlóbuszokat is bevet. Siófokon szombat éjszaka utasmenedzserek segítik a megnövekedő forgalom kezelését, vasárnap délutántól pedig tartalékvonat is rendelkezésre állhat a legforgalmasabb időszakban.
A hőségriasztás alatt naponta 10 és 17 óra között több forgalmas budapesti és vidéki busz-, illetve vasútállomáson palackozott vizet osztanak az utasoknak. A MÁV arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális forgalmi információkat a társaság honlapján, a MÁVPlusz alkalmazásban vagy a MÁVINFORM felületein.
A következő napokban tehát nemcsak a megszokott nyári késésekkel, hanem a hőség miatt bevezetett további lassításokkal is számolni kell. A vasúti közlekedés fenntartható marad, de az extrém meleg egyre látványosabban teszi próbára a magyar közlekedési infrastruktúrát.