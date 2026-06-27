Jöhet az újabb olajválság: ismét egymást támadja az USA és Irán - a magyar kutatkon is megérezhetjük

Irán közölte, hogy az amerikai erőkhöz köthető célpontokat támadta meg déli partvidékén az Egyesült Államok légicsapásaira válaszul, amelyek – állítása szerint – megsértették az ENSZ Alapokmányát és a két ország közötti háborút lezáró memorandumot – áll a külügyminisztérium közleményében. A Reuters szerint, Irán nem azonosította a célpontokat, és nem közölte, hogy hol találhatók.

Irán ellencsapást mért az amerikai célpontokra. Ismét leázrulhat a Hormuzi-szoros Fotó: AFP

Az Egyesült Államok tegnap este egy nappal azután támadta meg Iránt, hogy Teherán megtámadott egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban, ami azzal fenyegetett, hogy megtöri a két ország közötti törékeny tűzszünetet. Az amerikai Központi Parancsnokság közölte, hogy amerikai repülőgépek pénteken iráni rakéta- és dróntárolókat, valamint part menti radarberendezéseket támadtak, „a tegnapi támadásra adott erőteljes válasznak” nevezve a történteket.

Mióta a múlt héten aláírta a 60 napos fegyverszünetet, Trump kijelentette, hogy újraindítja a katonai fellépést Irán ellen, ha az megsérti a megállapodás feltételeit, amelyek a szankciók enyhítéséért cserébe biztosítják a hajók áramlását a létfontosságú szoroson keresztül, és tárgyalásokat folytatnak Irán nukleáris programjáról.

Az iráni dróntámadás megrendítette a hajótulajdonosok és a legénység törékeny önbizalmát, bár a hajókövetési adatok szerint szombat reggel több hajó is tovább haladt Hormuz felett, Irán és Omán partjai közelében található útvonalakat használva - írta a Bloomberg. Teherán többször is kijelentette, hogy a hajók nem haladhatnak át Hormuzon az engedélye nélkül, és néhány tankhajó csütörtök kora reggel megfordult, miután állítólag figyelmeztetést kaptak az iráni haditengerészettől.

Az ismét fellángoló harcok súlyos kérdéseket vethetnek fel az üzemanyagárak tekintetében. A Homruzi-szoros ismét lezárulhat, hétfőn pedig kilőhetnek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ez viszont Magyarországnak is nagyon rosszul jöhet, hiszen éppen tegnap este jelent meg a rendelet a Magyar Közlönyben arról, hogy megszűnnek a védett árak az üzemanyagoknál.