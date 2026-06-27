Hőkupola: erős figyelmeztetést kaptak a Pride részvevői az egészségügyi minisztertől - mindenki legyen óvatos

A hétvégén több tömegrendezvény is lesz Magyarországon, miközben rendkívüli hőség terheli a szervezetünket - figyelmeztetett közösségi oldalán Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter arra kért mindenkit, aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, hogy indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében. Emékezetes, hogy Budapesten ma rendezik meg a Pride felvonulást, amely tízereket vonzhat az utcára a nagy hőség idején.

Hőség: Hegedűs Zsolt a melegre figyelmezteti a Pride résztvevőit Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A miniszter szerint, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a miniszter azt javaslta, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt személyesen szabadtéri tömegrendezvényen. Aki mégis elindul, készüljön fel tudatosan: vigyen magával elegendő vizet, kerülje az alkoholfogyasztást, viseljen sapkát vagy kalapot, világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, keressen árnyékot vagy hűvösebb helyet.

Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulásközeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet, és kérjen segítséget.

A miniszter arra kért mindenkit, hogy figyeljen egymásra. Ha valakin rosszullét jeleit látjuk, ne menjünk tovább mellette. Szóljunk a rendezvény biztosításában részt vevőknek, az egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívjuk a 112-t. A közösségi események fontosak, de az egészség és az élet védelme az első - szögezte le, hozzátéve, hogy aki az extrém hőség miatt esetleg otthon marad, nem gyenge döntést hoz, hanem felelőset.

Mint ismert, szombat délután indul a 31. Budapest Pride, amely tavalyi történelmi tömeget vonzott. A menet délután három órakor indul az Operától, és az Erzsébet hídon át vonul a Vérmezőig. A szervező Szivárvány Misszió Alapítvány a gyülekezési törvénynek megfelelően május 27-én jelentette be az eseményt a rendőrségen, amely tudomásul vette azt.