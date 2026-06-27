Megjelent a rendelet, vége a védett árnak: ezekkel az árakkal találkozhatunk a benzinkutakon

Szombattól megszűnik a védett ár a magyar benzinkutakon, miután hatályba lépett az erről szóló törvény. A jogszabály ugyanakkor rendkívüli piaci helyzetben továbbra is lehetőséget biztosít a kormánynak a hatósági ár újbóli bevezetésére.

Kivezetik a védett árat a benzinkutakon, azonban a kormány nem mondott le arról, hogy szükség esetén ezt az eszközt a jövőben is bevesse / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szombaton hatályba lép az a törvény, amely megszünteti a Magyarországon alkalmazott védett üzemanyagárat. A jogszabály pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben, indoklása szerint pedig a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása már nem teszi szükségessé a korábbi intézkedés fenntartását.

A változás azt jelenti, hogy a benzin és a gázolaj ára ismét alapvetően a piaci folyamatokhoz igazodik.

A holtankoljak.hu adatai alapján ugyanis az átlagárak már jóval a védett ár alá süllyedtek:

A 95-ös benzin átlagára szombaton literenként 580 forint, szemben a védett ár 595 forintjával;

míg a gázolaj esése még látványosabb, és 593 forinton állt, szemben a 615 forintos literenkénti védett árral

A kormány megítélése szerint az elmúlt időszakban stabilizálódott a nemzetközi energiapiac. Ennek következtében már nincs szükség a védett üzemanyagár fenntartására, ugyanakkor a jogalkotó nem engedi ki teljesen a kezéből a szabályozás lehetőségét.

Még visszatérhet a védett ár

A most elfogadott törvény egy olyan keretrendszert hoz létre, amely rendkívüli piaci zavar vagy ellátási probléma esetén gyors állami beavatkozást tesz lehetővé, miközben normál körülmények között ismét a piaci árképzés érvényesülhet a hazai benzinkutakon.

A jogszabály felhatalmazza a kereskedelempolitikáért felelős minisztert arra, hogy rendeletben ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Erre akkor nyílhat lehetőség, ha a piaci viszonyok olyan mértékben változnak meg, hogy az már aránytalan állami beavatkozást tesz szükségessé a fogyasztók védelme érdekében.

A törvény a szabályok betartatására is részletes rendelkezéseket tartalmaz. A hatósági ár alkalmazását – ha azt később ismét elrendelik – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi majd. Az előírásokat megszegő benzinkutak komoly szankciókra számíthatnak: a bírság összege 100 ezer forinttól akár 150 millió forintig is terjedhet, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb hat hónapra be is zárathatják az érintett kutat. Ezek a rendelkezések a törvény kihirdetését követő 16. napon lépnek hatályba.

A jogszabály a stratégiai kőolajtartalékok felhasználását is újraszabályozza.

A biztonsági kőolajkészlet felszabadításáról szintén a miniszter dönthet rendeletben, amelyben meghatározhatja a felhasználás célját, ütemezését, valamint azt is, hogy az ország működése szempontjából kiemelten fontos felhasználók elsőbbséget élvezzenek a készletekhez való hozzáférés során. Emellett a rendelet rögzítheti a készletek későbbi visszapótlásánál alkalmazható legmagasabb árat is.