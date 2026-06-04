Hangfelvétel készülhet a magyarországi taxikban: ígérik, csak akkor férnek hozzá, ha az utasnak gondja van
Az Uber elindította a Hangrögzítés funkciót az utasoknak országszerte, ezzel egy újabb alkalmazáson belüli biztonsági eszközt biztosítva a felhasználóknak, hogy még nagyobb biztonságban és támogatásban érezzék magukat az utazások alatt – közölte a cég.
A funkció segítségével az utasok közvetlenül az Uber appon keresztül rögzíthetik a hangot az utazás során, és eldönthetik, hogy megosztják-e a felvételt az Uberrel, ha biztonsági incidenst jelentenek be. A vállalat fogadkozik, hogy a hangrögzítés funkciót a személyes adatok védelmének és a magánélet szigorú tiszteletben tartásával tervezték:
- Az utasoknak külön engedélyezniük kell a funkciót a használat előtt.
- Az utasok kizárólag egy manuális gomb megnyomásával indíthatják el a rögzítést az utazás alatt.
- A hangfelvételek titkosítva, biztonságosan tárolódnak az utas saját eszközén.
- Az utasok nem férhetnek hozzá a felvételekhez, nem szerkeszthetik és nem oszthatják meg azokat külső csatornákon.
- Az Uber is kizárólag akkor férhet hozzá a felvételekhez, ha azokat egy biztonsági jelentés részeként az utas kifejezetten benyújtja.
- A biztonsági bejelentéshez nem csatolt felvételek tizennégy nap elteltével automatikusan törlődnek az eszközről.
Az utasok közvetlenül az Uber alkalmazásban választhatják ki, hogy az utazás előtt vagy alatt aktiválják-e a Hangrögzítést. Az utazás elindulása után az utasnak továbbra is meg kell nyomnia egy manuális gombot a tényleges felvétel elindításához. Ha a funkciót még az utazás kezdete előtt aktiválják, a sofőrök értesítést kapnak arról, hogy az utazásról hangfelvétel készülhet, és így következmények nélkül törölhetik a fuvart.
A funkció célja, hogy extra nyugalmat biztosítson az utasoknak, és egy újabb módot kínáljon a támogatás elérésére közvetlenül az Uber appon keresztül. Kardos Eszter, az Uber magyarországi ügyvezetője elmondta: „A biztonság kiemelt prioritás az Uber számára, és folyamatosan keressük azokat a technológiai megoldásokat, amelyekkel az utasok még nagyobb biztonságban és támogatásban érezhetik magukat az utazásaik során.”
A Hangrögzítés a legújabb eleme az Uber biztonsági funkciócsomagjának, amely már most is olyan megoldásokat tartalmaz, mint a RideCheck (Útvonal-ellenőrzés), a PIN-kódos hitelesítés, az Utazás megosztása és az alkalmazáson belüli Segélyhívó gomb.
Idén nyártól már hajóbérlési lehetőséget is kínál az Uber Európában
Az Uber a Click and Boat nevű, hajókölcsönzésre szakosodott európai platformmal együttműködve kínálja a szolgáltatást, amely egy mintegy 50 ezer járműből álló flottához biztosít hozzáférést. A kínálat különböző típusú járműveket tartalmaz a motorcsónakoktól a vitorlásokig, személyzettel vagy anélkül, a platform által kínált konfigurációktól függően.