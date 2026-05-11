Deviza
EUR/HUF356,25 +0,29% USD/HUF302,48 +0,18% GBP/HUF412,71 +0,54% CHF/HUF388,95 +0,19% PLN/HUF84,02 +0,24% RON/HUF68,47 +0,65% CZK/HUF14,64 +0,23% EUR/HUF356,25 +0,29% USD/HUF302,48 +0,18% GBP/HUF412,71 +0,54% CHF/HUF388,95 +0,19% PLN/HUF84,02 +0,24% RON/HUF68,47 +0,65% CZK/HUF14,64 +0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 265,27 -0,21% MTELEKOM2 410 -1,31% MOL4 106 -1,39% OTP42 580 +0,95% RICHTER12 600 -0,47% OPUS312 -1,58% ANY7 470 -0,4% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 0% BUMIX9 121,6 -0,88% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 833,29 +0,77% BUX134 265,27 -0,21% MTELEKOM2 410 -1,31% MOL4 106 -1,39% OTP42 580 +0,95% RICHTER12 600 -0,47% OPUS312 -1,58% ANY7 470 -0,4% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 740 0% BUMIX9 121,6 -0,88% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 833,29 +0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Uber
Uber Boat
hajózás

Idén nyártól már hajóbérlési lehetőséget is kínál az Uber Európában

2026 júniustól új szolgáltatást indít az Uber számos európai üdülőhelyen: már hajót is lehet kölcsönözni az alkalmazáson keresztül.
VG
2026.05.11, 17:37

Az Uber a Click and Boat nevű, hajókölcsönzésre szakosodott európai platformmal együttműködve kínálja a szolgáltatást, amely egy mintegy 50 ezer járműből álló flottához biztosít hozzáférést. A kínálat különböző típusú járműveket tartalmaz a motorcsónakoktól a vitorlásokig, személyzettel vagy anélkül, a platform által kínált konfigurációktól függően. Az Uber Boat szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az alkalmazáson keresztül személy- és áruszállításhoz alkalmas vízi járművet is lehessen foglalni.

Júniustól már hajót is lehet kölcsönözni az Uber alkalmazáson keresztül. Fotó: 123RF
Júniustól már hajót is lehet kölcsönözni az Uber alkalmazáson keresztül. Fotó: 123RF

Uber: a hajóbérlési lehetőséget mintegy húsz európai üdülőhelyen vezetik be

 A szolgáltatás elindítását az április végén New Yorkban megrendezett, GO GET 2026 elnevezésű rendezvényen jelentették be hivatalosan – számolt be róla a Turizmus.com.

A hajóbérlési lehetőséget mintegy húsz európai üdülőhelyen – Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában és Horvátországban – vezetik be.

 Ezek a területek a kontinens legfontosabb szabadidős hajózási övezeteinek felelnek meg, ahol a tevékenység kifejezetten szezonális jellegű – írja a boote.com.

2024 óta van újból jelen Magyarországon az Uber

A vállalat mára a világ egyik legnagyobb platformja, amely kereseti lehetőséget biztosít szerződött partnerei számára, és több mint százmillió ember mindennapi életének szerves része.  Az Uber még 2014 őszén indult el Budapesten. A megosztáson alapuló gazdaság egyik legnagyobb, személyszállító szolgáltatása akkor már a világ 480 városában volt elérhető. 

Az Ubert azonban több helyről is támadták, amelyek 2016 elején erősödtek fel, amikor taxis szakszervezetek utcai demonstrációkba kezdtek a hasonló, alapvetően telefonos alkalmazásokon keresztül működő versenytársaik ellen. Az Uber 2016 júliusában vonult ki Magyarországról, miután életbe lépett a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény módosítása, amely súlyos büntetéseket helyezett kilátásba. Végül 2024-ben vált újra elérhetővé Magyarországon, és jelentek meg a fuvarajánlatok a mobilapplikációban – írta cikkében az Origo.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu