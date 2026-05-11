Idén nyártól már hajóbérlési lehetőséget is kínál az Uber Európában

Az Uber a Click and Boat nevű, hajókölcsönzésre szakosodott európai platformmal együttműködve kínálja a szolgáltatást, amely egy mintegy 50 ezer járműből álló flottához biztosít hozzáférést. A kínálat különböző típusú járműveket tartalmaz a motorcsónakoktól a vitorlásokig, személyzettel vagy anélkül, a platform által kínált konfigurációktól függően. Az Uber Boat szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az alkalmazáson keresztül személy- és áruszállításhoz alkalmas vízi járművet is lehessen foglalni.

A szolgáltatás elindítását az április végén New Yorkban megrendezett, GO GET 2026 elnevezésű rendezvényen jelentették be hivatalosan – számolt be róla a Turizmus.com.

A hajóbérlési lehetőséget mintegy húsz európai üdülőhelyen – Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában és Horvátországban – vezetik be.

Ezek a területek a kontinens legfontosabb szabadidős hajózási övezeteinek felelnek meg, ahol a tevékenység kifejezetten szezonális jellegű – írja a boote.com.

A vállalat mára a világ egyik legnagyobb platformja, amely kereseti lehetőséget biztosít szerződött partnerei számára, és több mint százmillió ember mindennapi életének szerves része. Az Uber még 2014 őszén indult el Budapesten. A megosztáson alapuló gazdaság egyik legnagyobb, személyszállító szolgáltatása akkor már a világ 480 városában volt elérhető.

Az Ubert azonban több helyről is támadták, amelyek 2016 elején erősödtek fel, amikor taxis szakszervezetek utcai demonstrációkba kezdtek a hasonló, alapvetően telefonos alkalmazásokon keresztül működő versenytársaik ellen. Az Uber 2016 júliusában vonult ki Magyarországról, miután életbe lépett a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény módosítása, amely súlyos büntetéseket helyezett kilátásba. Végül 2024-ben vált újra elérhetővé Magyarországon, és jelentek meg a fuvarajánlatok a mobilapplikációban – írta cikkében az Origo.