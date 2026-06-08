A Tisza szerint túl enyhe a vagyonnyilatkozati rendszer – pedig a Fidesz az Európai Parlament mintájára alakította át
„Első vagyonnyilatkozatom benyújtása után teljesen nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a jelenlegi rendszer alkalmatlan a politikusok valós vagyoni helyzetének és vagyongyarapodásának megállapítására” – fogalmazott Forsthoffer Ágnes, aki szerint a mostani szabályozás túl kevés adatot kér be, nem teszi lehetővé a vagyonváltozások érdemi nyomon követését, és nem biztosít megfelelő átláthatóságot.
A politikus szerint a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálatra szorul, mert a jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy a közvélemény vagy az ellenőrző szervek pontos képet kapjanak a politikusok vagyoni helyzetéről.
Uniós mintára alakították át a rendszert
A vita egyik érdekes eleme, hogy a most kritizált szabályozás jelentős részben az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerére épül.
A Fidesz–KDNP kétharmados többsége 2022-ben módosította az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozati szabályait, miután az Európai Bizottság korrupcióellenes és jogállamisági elvárásai között szerepelt a rendszer átalakítása.
Az akkori indoklás szerint a cél az volt, hogy a magyar szabályozás összhangba kerüljön az Európai Parlamentben alkalmazott gyakorlattal. A kormány akkor azzal érvelt, hogy az EP-ben működő rendszer
- egységes, nemzetközileg ismert
- és megfelel az uniós elvárásoknak.
A módosítás része volt annak a reformcsomagnak, amelyet Magyarország az uniós forrásokhoz kapcsolódó feltételek teljesítése érdekében fogadott el.
Már akkor is vita volt a vagyonnyilatkozatok szigorúságáról
A rendszer átalakítása ugyanakkor már 2022-ben is komoly vitát váltott ki. Több ellenzéki politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszere nem feltétlenül szigorúbb a korábbi magyar szabályozásnál.
Kritikusai szerint bizonyos esetekben kevesebb részletet kér be az egyes vagyonelemekről, és nem minden esetben teszi lehetővé a vagyonváltozások pontos nyomon követését.
A kormány ezzel szemben akkor azt hangsúlyozta, hogy az uniós intézmények által alkalmazott rendszer átvétele önmagában erősíti
- az átláthatóságot
- és a nemzetközi összehasonlíthatóságot.
Akár milliókat veszíthetnek havonta a polgármesterek: kiakadtak és tüntetést szerveznek az ellenzéki városvezetők – már napirenden a vágás
Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhatja hétfői egynapos ülésén a parlament. A legnagyobb ellenállást nem a képviselők vagy a miniszterek, hanem a városvezetők körében váltotta ki a terv. A polgármesterek szerint akár havi több százezer, a nagyobb városok esetében akár egymillió forintot meghaladó jövedelem eshet ki, ezért többen tiltakozást és demonstrációt szerveznek a tervezett intézkedés ellen.
Újabb reform jöhet
Forsthoffer Ágnes mostani nyilatkozatai arra utalnak, hogy a Tisza-kormány nem tekinti lezártnak a kérdést, és további szigorításokat tart szükségesnek.
A politikus szerint olyan rendszerre lenne szükség, amely részletesebb adatközlést ír elő, lehetővé teszi a vagyoni helyzet évek közötti összehasonlítását, és hatékonyabban segíti a vagyongyarapodás ellenőrzését.
A következő hónapok egyik kérdése így az lehet, hogy a kabinet milyen irányban módosítaná a jelenlegi szabályokat, és mennyiben térne el attól a modelltől, amelyet néhány éve éppen az Európai Parlament mintájára vezettek be Magyarországon.
Már az EP-képviselőkre is kiterjesztették a magyar szabályokat
A vagyonnyilatkozatok körüli vita tavaly újabb fordulatot vett: az Országgyűlés 2025 áprilisában fogadta el azt a törvényt, amely a magyar európai parlamenti képviselőkre is kiterjesztette a hazai vagyonnyilatkozati szabályokat. A javaslat indoklása szerint erre azért volt szükség, mert a magyar rendszer szigorúbb az Európai Parlamentben alkalmazott szabályoknál, ezért indokolt, hogy a magyar EP-képviselőkre is a hazai átláthatósági normák vonatkozzanak.
A jogszabály alapján az EP-képviselőknek a magyar országgyűlési képviselőkével azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot kell tenniük, amelyhez a velük közös háztartásban élő házastársuk, élettársuk és gyermekük vagyonnyilatkozatát is csatolniuk kell. A törvény emellett lehetővé teszi a vagyonnyilatkozatok ellenőrzését, és súlyos jogsértés esetén akár a képviselői mandátum megszűnését is eredményezheti.