Vagyonnyilatkozat 2026: vallottak a magyar politikusok és állami vezetők, mennyi pénzük van – itt van Orbán Viktor, Varga Mihály és Sulyok Tamás bevallása

A 2026. január 31-i határidőig az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók eleget tettek a 2025. december 31-én fennálló vagyoni állapotra vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek – közölte Hargitai János, az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke szombaton az MTI-vel.

Ebben emlékeztetett rá, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályainak megfelelően az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók minden évben január 31-ig tesznek vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot, amelyhez csatolják a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuk, gyermekeik vagyonnyilatkozatát is.

Az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószóló saját vagyonnyilatkozata nyilvános, 2026. február 1-től megtekinthető az Országgyűlés honlapján (www.parlament.hu) a képviselő, illetve a szószóló neve alatt.

A bizottsági elnök közölte azt is: eleget tettek vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek azok a vezető tisztségviselők is, akik az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint nyilatkoznak:

az Állami Számvevőszék elnöke, alelnökei,

a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettesei és a Versenytanács tagjai,

a Költségvetési Tanács elnöke,

a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács elnöke és tagjai,

a legfőbb ügyész és a legfőbb ügyész helyettese,

a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács tagjai, valamint a felügyelőbizottság tagjai,

a Médiatanács elnöke és tagjai,

valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és elnökhelyettesei.

A tisztségviselők esetében is nyilvános a saját vagyonnyilatkozat, 2026. február 1-től megtekinthető az Országgyűlés honlapján, a tisztségviselő neve alatt. De rajtuk kívül az európai parlamenti képviselők – köztük Magyar Péter is –, valamint a köztársasági elnök is megtette a bevallását.

Vagyonnyilatkozat: itt van Orbán Viktor, Varga Mihály és Sulyok Tamás bevallása

A magyar miniszterelnök a feleségével közös bankszámláján mintegy 5 millió forint van. Ezen felül rendelkezik egy 2013-ban vásárolt 63 négyzetméteres felcsúti házzal és egy 2002-ben vásárolt 233 négyzetméteres ingatlannal, ennek felerészben tulajdonosa.