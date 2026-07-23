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Varga Mihályék nagy döntést hoztak: ilyen engedélyt még senkinek nem adott Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank – történelmet írtak a kriptopiacon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Magyar Nemzeti Bank engedélyével a CoinCash az első — és jelenleg egyetlen — magyar székhelyű kriptoeszköz-szolgáltató, amely az Európai Unió egységes kriptoszabályozása (MiCA) alatt működhet. Az ország legnagyobb kriptobrókersége a következő hónapokban újraindítja szolgáltatásait.
VG
2026.07.23, 14:20
Frissítve: 2026.07.23, 14:22

A Magyar Nemzeti Bank 2026. július 20-án kriptoeszköz-szolgáltatói (CASP) tevékenységi engedélyt adott a CoinCash-t működtető Tiwala Solutions Kft.-nek. A közel egy évtizede működő CoinCash ezzel az első magyar vállalkozás, amely a MiCA-rendelet alapján, hazai jegybanki engedéllyel nyújthat kriptoeszköz-szolgáltatásokat — összesen hat szolgáltatástípusra kiterjedő, a régióban is kiemelkedően széles jogosultsági körrel. 

CoinCash, kripto, kriptopénz
A CoinCash az első fecska az újrainduló hazai kriptopiacon / Fotó: Shutterstock

Miért történelmi jelentőségű a kriptopiaci engedély? 

Az Európai Unió MiCA-rendelete (Markets in Crypto-Assets) 2024 végétől egységes, banki szigorúságú keretbe terelte a kriptoeszköz-szolgáltatásokat. Magyarország az uniós tagállamok közül az egyik legszigorúbb utat választotta: a hazai jogalkotó az EU-ban a legkorábbi, 2025. július 1-jei megfelelési határidőt írta elő, a nemzetközi gyakorlatban egyedülálló kiegészítő követelményekkel. Ebben a környezetben a hazai kriptopiac szereplőinek túlnyomó része felhagyott a tevékenységével, vagy külföldi engedély alá menekült. 

A CoinCash volt az egyetlen magyar szolgáltató, amely vállalta és végigvitte a teljes hazai engedélyezési eljárást. 

A 2025 márciusában benyújtott kérelmet az MNB több körös, kivételesen alapos vizsgálatnak vetette alá — a most kiadott engedély így nemcsak egy vállalat, hanem az egész magyar kriptopiac számára mérföldkő: bizonyítja, hogy magyar tulajdonú, itthon adózó, hazai felügyelet alatt álló szereplőként is meg lehet felelni Európa egyik legszigorúbb szabályozási környezetének. 

Az engedély hat MiCA szerinti szolgáltatásra terjed ki: 

  • kriptoeszközök letétkezelése és nyilvántartása, 
  • kriptoeszközök pénzre váltása, 
  • kriptoeszközök egymás közötti átváltása, 
  • kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadás, 
  • portfóliókezelés, 
  • valamint kriptoeszköz-átküldési szolgáltatás. 

Ez a szolgáltatási kör messze túlmutat az egyszerű váltási tevékenységen, és a becslések szerint mintegy 500 ezer hazai kriptobefektető számára teremt felügyelt, magyar nyelvű, itthoni alternatívát. 

Tíz év — a bányagépektől a jegybanki engedélyig 

A CoinCash története 2017-ben, két alapító GPU-bányászati kísérletével indult, és még ugyanabban az évben megtalálta valódi profilját: a kriptoeszköz-váltást és a Bitcoin-ATM-hálózatot. Az első automata 2017 novemberében állt üzembe, néhány éven belül pedig a cég építette ki Magyarország legnagyobb Bitcoin-ATM-hálózatát, miközben online platformja a hazai kriptokereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé vált. 

A 2021-es MrCoin-akvizíció — a magyar kriptopiac legjelentősebb konszolidációs tranzakciója — piacvezetővé tette a vállalatot, amely csúcsidőszakában közel 30 fős csapattal, tízezres nagyságrendű aktív ügyfélkört szolgált ki. A cég a kezdetektől a szabálykövetésre építette működését: elsők között integrálta a nemzetközi gyakorlatban is piacvezető ügyfél-azonosítási és csalás megelőző rendszereket, önálló compliance-szervezetet épített, és éveken át szoros szakmai párbeszédben állt a felügyelettel. 

A 2025-ös szabályozási szigorítás a cég történetének legnehezebb döntését hozta el: a CoinCash 2025 decemberében — ügyfelei érdekét és a jogkövetést szem előtt tartva — önként, teljes körűen felfüggesztette szolgáltatásait az engedélyezési eljárás lezárultáig. Az alapítók a köztes időszakban saját forrásból tartották fenn a vállalatot. 

Amikor 2017-ben kétfős csapatként, rengeteg tervvel és néhány bányagéppel elindultunk, senki nem gondolta volna, hogy szűk egy évtizeddel később a magyar jegybank engedélyével, európai szabályozás alatt működő pénzügyi szolgáltatóként írunk történelmet. Tavaly decemberben önként állítottuk le a működésünket, mert azt vallottuk: ügyfeleink bizalma többet ér néhány hónap bevételénél. A mai nap igazolja, hogy jól döntöttünk. Ez az engedély nemcsak a CoinCash, hanem a magyar kriptopiac nagykorúvá válásának pillanata — és büszkék vagyunk arra, hogy ezt egy magyar tulajdonú cég érte el elsőként

 – mondta el Mogyorósi Attila, a CoinCash társalapítója és ügyvezetője.

„Az engedély mögött tizenhat hónapnyi intenzív munka és tíz évnyi építkezés áll. Mától kezdve végre azzal foglalkozhatunk, amivel mindig is szerettem volna: az ügyfelekkel és a szolgáltatásaink fejlesztésével, hiszen soha többé nem kell bizonyítgatnunk, hogy legitim üzletet folytatunk. A csapat már az újraindításon dolgozik: célunk, hogy ügyfeleink a lehető leghamarabb, a megszokott színvonalon, de az eddiginél szélesebb szolgáltatási palettával érhessék el a CoinCash-t” – tette hozzá Galántai Gábor társalapító.

Újraindulás — mi várható a következő hónapokban? 

A CoinCash az engedély birtokában megkezdte a működés újraindításának előkészítését. A szolgáltatások a következő hónapokban fokozatosan válnak elérhetővé; a meglévő ügyfeleket a vállalat közvetlenül értesíti a visszatérés pontos menetrendjéről és az újraindulás részleteiről. Az engedélyezett szolgáltatási körnek köszönhetően a paletta a korábbinál szélesebb lesz: a váltási szolgáltatások mellett idővel a letétkezelés, a tanácsadás és a portfóliókezelés is megjelenik a kínálatban.

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