Varga Mihálynak nagy szüksége van most egy megnyugtatásra Frankfurtból – hamarosan bejelentést tesz az EKB

Megingott a forint a napokban, de nem a Magyar Nemzeti Bank újabb kamatcsökkentésétől. Külföldről megint barátságtalan szelek fújnak, és már Varga Mihály kommentárjaiból is tudhatjuk: a hazai történésekben nagyon fontos szerepet játszhat, miként értékeli ezeket ma az EKB-elnök Christine Lagarde. Az Európai Központi Bank döntése a szakértők szerint aligha kétséges: a szakértők szerint nem ismétli meg múlt havi kamatemelését. De mi lesz a jövő, miközben dörögnek a fegyverek?

A forint árfolyama most attól függ, mit dönt az EKB és mit mond Christine Lagarde, és van egyéb is Fotó: AFP

Az EKB kamatdöntése negyed háromkor érkezik, fél órára rá Lagarde sajtótájékoztatón világít rá, miképpen látják a jövőt.

A háttér: megint felizzott az iráni háború, az energia és az árucikkek árának új drágulási hullámával fenyegetve. Az EKB döntései és előremutatása is igazgatják a forint árfolyamát, miképp reagálnak a magyar árszintet közvetlenül is érintő háborús hatásokra ezért Varga Mihály MNB-je számára is kulcsfontosságú.

Kijöttek az Eurostat számai, immár összehasonlíthatóak az európai uniós országokban történtek. Az üzemanyag a legdurvábban a bolgároknál, litvánoknál és a románoknál drágult, az autósok sorsán náluk alig tudott javítani a kérészéletű fegyvernyugvás az iráni háborúban. Magyarországon eközben...

A forint árfolyama és az EKB: Varga Mihály fényt vetett rá

Az MNB keddi újabb kamatcsökkentését követő sajtótájékoztatóján Varga Mihály két fontos dolgot közölt, ami segít megérteni az összefüggéseket.

1. Ha az erős forint segített is az euróövezeti inflációnál is lassabb üteműnek tartani a magyar inflációt, az MNB-nek nincsen árfolyamcélja, a gazdaság számára az a fontos, hogy ne legyenek az árfolyamban nagyon nagy kilengések. (A forint megbillent a háború kiújulásának híreire, de idei nagy nyereségének csak egy részét adta fel.)

2. A pozitív reálkamat kulcsszerepet játszott az infláció magyarországi letörésében.