Orbán Viktor útnak indult: váratlanul felszállt a Wizz Air járatára, levideózták a volt miniszterelnököt – volt, aki elsírta magát

Utazós videót osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ezt annak kapcsán posztolta, hogy elindult Tusnádfürdőre, a Bálványosi nyári szabadegyetemre, ahol szombaton poliktikai pályafutásának talán legfontosabb beszédére készül.

Orbán Viktor útnak indult Tusványosra egy Wizz Air járaton / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A közbeszédben csak Tusványosként emlegetett esemény (a fesztivál helyszíne félúton van Tusnádfürdő és Bálványos között) évtizedek óta a nyári politikai szezon egyik fő rendezvénye.

Az idei azonban mindegyik közül az egyik legkülönlegesebb lesz, miután a Fidesz-KDNP meghatározó arcait felvonultató szabadegyetemen Orbán Viktor most 16 év után egy választási vereséget követően szabhat új irányt a politikai közösség számára. A volt miniszterelnök szombaton délelőtt, 10:30-tól tart előadást, amiről a Világgazdaság élőben fog tudósítani.

Orbán Viktor útnak indult: váratlanul felszállt a Wizz Air járatára

A friss Facebook-bejegyzéséhez a Fidesz elnöke azt írta, hogy

öveket becsatolni, irány Tusnád!

A poszthoz egy videót is mellékelt. Ez azt örökíti meg, amikor Orbán Viktor repülőgépre száll Tusnádfürdő felé. A videó alapján megállapítható, hogy a volt miniszterelnök minden bizonnyal Wizz Air járattal repült, feltehetően Marosvásárhelyre vagy Brassóba. Utóbbi közelebb esne a rendezvény helyszínéhez, azonban az interneten fellelhető információk szerint ma a magyar gyökerű fapados nem repült ide, Marosvásárhelyre viszont igen.

Egy Budapest-Marosvásárhely jegy 20-25 ezer forintba kerül. A volt miniszterelnök egyébként nem egyedül utazott: a videó tanúsága szerint Nagy János is elkísérte, aki a személyi titkára.

Érdekes jelenet volt az is, hogyan fogadta a Wizz Air utazóközönsége a volt miniszterelnököt. Többen fotózkodtak vele, egy hölgy pedig el is sírta magát.