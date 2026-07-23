Súlyos összeget fizetne Csányi Sándor cége, a Bonafarm a román tejipar egyik legismertebb márkájáért – de van egy bökkenő

A román tejtermékpiac egyik legismertebb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező szereplője, a FrieslandCampina romániai üzletágának könyv szerinti nettó eszközértéke 2026. június végén megközelítette a 27 millió eurót. Ez abból adódik, hogy az értékesítésre kijelölt eszközök bruttó könyv szerinti értéke 51 millió euró, a hozzájuk kapcsolódó kötelezettségek pedig 24 millió eurót tesznek ki – írta a holland tejipari csoport féléves beszámolójára hivatkozva az Economica.net. A Bonafarm szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt írt alá megállapodást a globális érdekeltségekkel rendelkező holland multinacionális tejipari cég, a Royal FrieslandCampina romániai leányvállalatának, a Friesland Romania S.A.-nak a megvásárlásáról.

Úgy tűnik a románok nem csak a bankpiacot védig a magyar féltől, a tejpiacra is nehéz betörni. A Bonafarm egy éve aláírt megállapodása még mindig hatósági engedélyre vár / Fotó: Napolact

Az eladófélben lévő cég eszközállomány értéke az elmúlt fél évben csökkent: 2025 végén még 58 millió eurónyi eszköz és 28 millió eurónyi kapcsolódó kötelezettség szerepelt a társaság könyveiben. A nettó könyv szerinti érték így akkor körülbelül 30 millió euró volt.

A Bonafarm kiszemeltjénél a márka jóval többet érhet az eszközeinél

A FrieslandCampina és a Bonafarm nem hozta nyilvánosságra a megállapodásban szereplő vételárat. Az EY romániai tranzakciós összesítése ugyanakkor 76 millió dollárra, jelenlegi árfolyamon megközelítőleg 25–26 milliárd forintra becsülte az ügylet értékét.

A becsült vételár lényegesen meghaladja a vállalkozás nettó eszközeinek könyv szerinti értékét. A különbségben elsősorban a Napolact

márka piaci pozíciója,

a romániai értékesítési hálózat,

a feldolgozókapacitás

és a hosszú távú növekedési lehetőségek

jelenhetnek meg.

A megállapodás alapján a Bonafarm megszerezné a FrieslandCampina Romania Holdingban lévő 97,57 százalékos tulajdonrészt. A csomag része a Napolact márka, valamint a kolozsvári és a marosvásárhelyi tejüzem is. A társaság hozzávetőleg négyszáz munkavállalót foglalkoztat.

A Napolact Románia egyik legismertebb tejipari márkája, története több mint egy évszázadra nyúlik vissza. A márkanév alatt többek között tejet, joghurtot, sajtot, vajat és tejfölt értékesítenek.