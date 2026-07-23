Súlyos összeget fizetne Csányi Sándor cége, a Bonafarm a román tejipar egyik legismertebb márkájáért – de van egy bökkenő
A román tejtermékpiac egyik legismertebb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező szereplője, a FrieslandCampina romániai üzletágának könyv szerinti nettó eszközértéke 2026. június végén megközelítette a 27 millió eurót. Ez abból adódik, hogy az értékesítésre kijelölt eszközök bruttó könyv szerinti értéke 51 millió euró, a hozzájuk kapcsolódó kötelezettségek pedig 24 millió eurót tesznek ki – írta a holland tejipari csoport féléves beszámolójára hivatkozva az Economica.net. A Bonafarm szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt írt alá megállapodást a globális érdekeltségekkel rendelkező holland multinacionális tejipari cég, a Royal FrieslandCampina romániai leányvállalatának, a Friesland Romania S.A.-nak a megvásárlásáról.
Az eladófélben lévő cég eszközállomány értéke az elmúlt fél évben csökkent: 2025 végén még 58 millió eurónyi eszköz és 28 millió eurónyi kapcsolódó kötelezettség szerepelt a társaság könyveiben. A nettó könyv szerinti érték így akkor körülbelül 30 millió euró volt.
A Bonafarm kiszemeltjénél a márka jóval többet érhet az eszközeinél
A FrieslandCampina és a Bonafarm nem hozta nyilvánosságra a megállapodásban szereplő vételárat. Az EY romániai tranzakciós összesítése ugyanakkor 76 millió dollárra, jelenlegi árfolyamon megközelítőleg 25–26 milliárd forintra becsülte az ügylet értékét.
A becsült vételár lényegesen meghaladja a vállalkozás nettó eszközeinek könyv szerinti értékét. A különbségben elsősorban a Napolact
- márka piaci pozíciója,
- a romániai értékesítési hálózat,
- a feldolgozókapacitás
- és a hosszú távú növekedési lehetőségek
jelenhetnek meg.
A megállapodás alapján a Bonafarm megszerezné a FrieslandCampina Romania Holdingban lévő 97,57 százalékos tulajdonrészt. A csomag része a Napolact márka, valamint a kolozsvári és a marosvásárhelyi tejüzem is. A társaság hozzávetőleg négyszáz munkavállalót foglalkoztat.
A Napolact Románia egyik legismertebb tejipari márkája, története több mint egy évszázadra nyúlik vissza. A márkanév alatt többek között tejet, joghurtot, sajtot, vajat és tejfölt értékesítenek.
Veszteséges céget venne a Bonafarm
A FrieslandCampina romániai leányvállalatának 2025-ös részletes eredményei még nem nyilvánosak. A legutóbbi teljes évre, 2024-re vonatkozó adatok szerint a társaság 588,8 millió lejes – nagyjából 46 milliárd forintos – árbevételt ért el, ugyanakkor 29,4 millió lejes veszteséggel zárt. A vállalkozás 2023-ban is veszteséges volt, igaz, akkor a mínusz még csak 236 ezer lej körül alakult.
A felvásárlás ezért nem pusztán piacszerzést, hanem komoly hatékonyságjavítási feladatot is jelentene a magyar csoportnak. A Bonafarm ugyanakkor a tejtermeléstől a feldolgozáson és a logisztikán át az értékesítésig kiterjedő, vertikálisan integrált rendszerrel rendelkezik, ami lehetőséget teremthet a költségek leszorítására és a termékportfólió összehangolására.
A csoport a Sole-Mizo termékeivel 2008 óta jelen van Romániában, később pedig a Pick, a Teleki és a Valdor márkákat is bevezette a helyi piacra. A Napolact átvételével azonban a Bonafarm forgalmazóból jelentős romániai tejfeldolgozóvá válna.
Csányi Attila, a Bonafarm vezérigazgatója az ügylet 2025-ös bejelentésekor azt mondta, hogy a tejfeldolgozás a csoport egyik stratégiai üzletága. A vállalat a helyi szakértelem megtartásával, a termelőüzemek fejlesztésével és a jelenlegi munkavállalói csapattal kívánja tovább építeni a Napolactot – derül ki a FrieslandCampina közleményéből.
Elhúzódik a román hatósági vizsgálat
Az adásvételt eredetileg 2025 végéig tervezték lezárni, erre azonban nem került sor. A tranzakciót a román versenytanács mellett a külföldi közvetlen befektetéseket ellenőrző román bizottság is vizsgálja.
A FrieslandCampina féléves jelentése szerint 2026. június 30-ig még nem érkezett meg valamennyi szükséges engedély. A holland vállalat ezért továbbra is értékesítésre tartott eszközként szerepelteti romániai érdekeltségét, de új céldátumot nem közölt a tranzakció lezárására.
A romániai vizsgálatok egyik fontos kérdése, hogy a Bonafarm már a felvásárlás előtt is jelen van-e olyan súllyal a helyi tejpiacon, amely a Napolact megszerzésével érdemben befolyásolhatná a versenyt. A hatóságok azt is vizsgálhatják, milyen következményei lehetnek az ügyletnek a román tejtermelőkre, a felvásárlási feltételekre és a fogyasztói árakra.
A tejpiaci válság a FrieslandCampinát is megviselte
A kivonulás időzítése egybeesik az európai tejpiaci nyomás erősödésével. A FrieslandCampina 2026 első felében 6,8 milliárd eurót meghaladó árbevételt ért el, nettó nyeresége azonban az egy évvel korábbi 230 millióról 138 millió euróra esett. Az üzemi eredmény 363 millióról 269 millió euróra csökkent.
A vállalat szerint a magas globális tejkínálat és az alapvető tejtermékek iránti gyenge kereslet egyaránt nyomás alá helyezte az árakat és az árréseket. Miközben a FrieslandCampina eladná romániai érdekeltségét, Hollandiában több mint 90 millió eurót fordít olyan üzemek fejlesztésére, amelyek magasabb hozzáadott értékű fehérjealapú összetevőket állítanak elő.