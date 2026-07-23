Nem csak a patikában érezhető majd a változás: más is nyer az áfamentességen
Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy szeptember 1-jétől áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek. A változás várhatóan nem érinti a teljes gyógyszerpiacot: a vény nélkül kapható készítmények ára továbbra is változatlan maradhat.
Az áfacsökkentés korábbi ígéret volt
A politikus Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy ezzel a kormány újabb korábbi vállalását teljesíti. A gyógyszerek áfájának csökkentése a választási kampány egyik fontos ígérete volt, amelyet az ellenzéki képviselők az Országgyűlésben is többször számon kértek a kormányon.
- Az Egészségügyi Minisztérium július elején jelezte, hogy hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet az a törvényjavaslat, amely nulla százalékos áfakulcsot vezetne be a vényköteles gyógyszerek esetében.
- A tervek szerint a nem vényköteles humángyógyszerekre továbbra is az 5 százalékos kedvezményes áfakulcs maradna érvényben.
- Jelenleg a humángyógyszerek többségét 5 százalékos áfa terheli.
- Bár ez alacsonyabb a legtöbb termékre vonatkozó általános forgalmi adónál, a drágább, hosszabb távon alkalmazott készítmények esetében így is jelentős költséget jelenthet a betegek számára.
- A nulla százalékos áfa bevezetése elsősorban a rendszeresen gyógyszert szedők, köztük a krónikus betegek kiadásait csökkentheti.
Az intézkedés kizárólag a vényköteles gyógyszerekre vonatkozik
Magyar Péter bejegyzésében külön kiemelte, hogy az intézkedés kizárólag a vényköteles gyógyszerekre vonatkozik, így a recept nélkül elérhető készítmények ára nem változik. A kormány célja ezzel elsősorban a terápiás célú, egészségügyi ellátásban használt gyógyszerek árának mérséklése, nem pedig a teljes, vény nélkül kapható termékkör adómentessé tétele.
A ma délután tartott Kormányszóvivői sajtótájékoztatón Magyar Péter az áfacsökkentéssel kapcsolatban bejelentette:
Vannak garanciái annak, hogy ne legyenek burkolt áremelések. A vényköteles gyógyszereknél már most is szigorúan szabályozott az árazás, árváltozás csak a NEAK jóváhagyásával történhet. A gyógyszergyártók így nem fogják tudni a saját profitjukat növelni az áfacsökkentést követően.
A Richter Gedeon Nyrt. a Világgazdaság megkeresésére elmondta, hogy a bejelentett intézkedésnek nem lesz jelentős hatása a Richter hazai árbevételére, de egyértelműen pozitívumként értékelik, hogy a betegek terhei csökkennek.
A Népszava által megkérdezett szakértők szerint a támogatott gyógyszerek áfájának eltörlése mintegy 7 milliárd forintos bevételkiesést okozna a költségvetésnek, miközben a betegek számára csak korlátozott megtakarítást jelentene. Ennek oka, hogy a legtöbb receptköteles készítmény esetében a betegek csupán a térítési díjat fizetik meg, a gyógyszer árának fennmaradó részét pedig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) állja. Mivel az áfa a teljes fogyasztói árra rakódik, annak csökkentéséből nem kizárólag a betegek profitálnak: a kedvezmény jelentős része a NEAK gyógyszertámogatási kiadásait is csökkenti.
Az áfacsökkentéssel kapcsolatban kerestük a magyar gyógyszerpiac fontosabb szereplőit. Cikkünk megjelenéséig egyelőre nem kaptunk választ.