Újabb bejelentésekre készül Magyar Péter, mutatjuk a részleteket: spórolásról, azbesztről és áfacsökkentésről is beszél a kormányfő

Azbesztalap létrehozását jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a kormány csütörtöki sajtótájékoztatóján. A hárommilliárd forintos keretből azok az önkormányzatok kaphatnak támogatást, amelyek területén a mérések a határértéket meghaladó szennyezettséget mutattak. A pénz igénybevételéhez azbeszttérképet kell készíteni, folyamatos méréseket kell végezni, az eredményekről pedig háromhavonta jelentést kell küldeni.

Magyar Péter szerint az azbeszttel szennyezett utak teljes felszedése jelentené a legjobb megoldást / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter elmondta: szakmai szempontból az érintett utak teljes felszedése lenne az ideális megoldás, ez azonban hosszú ideig tartana, és maga a munka is kockázatokkal járna. Szombathelyen például tizenkét kilométernyi útszakaszt kellene elbontani, ami legalább egy évet venne igénybe.

A miniszterelnök szerint ezért az utak mielőbbi leaszfaltozása jelenthet hosszabb távon is megfelelő megoldást. A költségeket az állam és az önkormányzatok közösen viselik majd, a kivitelezés megszervezése pedig a települések feladata lesz. Magyar Péter hozzátette: az alap összege szükség esetén emelhető.

Az állami cégvezetők fizetéséhez is hozzányúl a kormány

Köböl Anita bejelentette, hogy az állami vállalatok igazgatóságainak és felügyelőbizottságainak létszámát

a törvényben meghatározott minimumra csökkentik,

és a tagok javadalmazását is visszavágják.

A miniszterek és az államtitkárok nem kaphatnak külön fizetést az állami cégeknél betöltött felügyelőbizottsági pozíciójukért.

Magyar Péter közölte, hogy képviselői és miniszterelnöki illetménye együtt bruttó 3,8 millió forint, és az állami vállalatok vezetői sem kereshetnek ennél többet. Bizonyos tisztségek után legfeljebb ötvenszázalékos illetmény járhat.

A kormányfő szerint a képviselői javadalmak korábbi mérséklésével már ötvenmilliárd forintos megtakarítást értek el. A következő lépés az állami vállalatok vezetői létszámának és fizetésének csökkentése lesz.

Magyar Péter: teljesül az egyik legfontosabb vállalásunk

A vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlésével a kormány egyik legfontosabb vállalása teljesülhet – közölte Magyar Péter. A miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy bárkinek a gyógyszerei kiváltása, a rezsiszámlák befizetése és az élelmiszerek megvásárlása között kelljen választania.