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közlekedés
vasút
Mohács
Vitézy Dávid

Ez lesz a mohácsi híd sorsa, Vitézy végre elárulta, és azt is, mi kellene helyette – Lázár Jánosnak szól az ütés

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A kormány átvilágítja a mohácsi híd beruházását, visszaköveteli a korábban kifizetett 97 milliárd forintos előleget, és ahol még lehet, csökkenti a projekt műszaki tartalmát. Vitézy Dávid szerint a 451 milliárd forintos beruházás helyett a térség vasúti közlekedésének fejlesztése sokkal több embernek hozott volna érdemi előrelépést.
VG
2026.06.14, 14:59
Frissítve: 2026.06.14, 15:41

Éles kritikát fogalmazott meg a mohácsi híddal kapcsolatban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A politikus közösségi oldalán azt írta, hogy a 451 milliárd forintból épülő, kétszer két sávos híd túlméretezett és túlárazott, miközben ugyanebből az összegből a teljes Budapest–Pécs–Villány–Mohács vasúti kapcsolat korszerűsíthető lett volna.

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Vitézy Dávid bejelentette: a kormány átvilágítja a mohácsi híd beruházását / Fotó:  Világgazdaság

Vitézy egy, a mohácsi híd építési területénél készült fotóval illusztrálta bejegyzését, amelyen egy negyvenéves Bz motorvonat látható. A miniszter szerint a kép jól szimbolizálja a magyar közlekedésfejlesztés elmúlt éveinek problémáit.

40 éves, velem szinte napra pontosan egykorú Bz-motorvonat áll a 451 milliárd forintból épülő, túlárazott és 2x2 sávos szélességével messze túl is méretezett Mohácsi híd tövében

– fogalmazott. A miniszter szerint jelenleg Budapest és Mohács között vasúton két átszállással és mintegy 4 óra 15 perc alatt lehet eljutni, ami nem versenyképes alternatíva az autózással szemben. A Pécs–Villány–Mohács-szakaszon továbbra is dízel motorvonatok közlekednek, lassú és korlátozott szolgáltatást nyújtva.

Vitézy úgy véli, hogy a hídra fordított összegből a teljes Budapest–Pécs–Villány–Mohács vasúti kapcsolat korszerűsíthető lett volna. Szerinte ebből

  • megvalósulhatott volna a pályafelújítás,
  • megtörténhetett volna a vasút villamosítása,
  • lecserélhették volna az elöregedett járműveket,
  • és akár egy órával is csökkenhetett volna a Budapest és Mohács közötti menetidő.

A miniszter szerint ezek a fejlesztések jóval több embert érintettek volna, mint maga a híd. Külön bírálta azt is, hogy a beruházás kétszer két sávos kialakítással készül. Álláspontja szerint már a kétszer egy sávos változat és a jelenlegi műszaki tartalom közötti árkülönbségből is számos fontos közlekedési beruházást lehetett volna finanszírozni. A politikus ugyanakkor elismerte, hogy a híd építését már nem lehet leállítani.

A híd most már épül, ezen már nem lehet és nem is tudunk változtatni

– írta. A kormány azonban a miniszter szerint több ponton is beavatkozik. A beruházást teljes körűen átvilágítják, visszakövetelik a Lázár János vezette minisztérium által a választások előtti napokban kifizetett 97 milliárd forintos előleget, emellett pedig megvizsgálják, hol lehet még racionalizálni a projektet.

Vitézy Dávid az útépítésről is beszélt

A miniszter szerint ott, ahol ez műszakilag még észszerűen megoldható, visszalépnek a kétszer két sávos kialakítástól a kétszer egy sávos változatra. A bejegyzés egyértelmű politikai üzenetet is tartalmazott. A miniszter szerint a jövőben a közlekedésfejlesztési forrásokat más szemlélettel kell felhasználni.

A jövőre nézve pedig le kell vonni a tanulságokat, és értelmetlen pénzszórás helyett valóban a magyar emberek érdekeit legjobban szolgáló beruházásokra felhasználni a szűkös fejlesztési forrásokat a közlekedésben

– fogalmazott. A nyilatkozat azért is figyelemre méltó, mert a mohácsi híd az előző kormány egyik kiemelt közlekedési beruházása volt, amelyet Lázár János többször stratégiai jelentőségű fejlesztésként említett. Vitézy mostani megszólalása így nemcsak a projekt jövőjéről, hanem az előző ciklus beruházási politikájáról is éles kritikát fogalmaz meg.

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