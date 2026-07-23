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Az olaj ára 100 dollárhoz, a Mol történelmi csúcsához közelít – hánykódik a devizapiacon a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az eladók diktálják a tempót az európai tőzsdéken, itthon csak a Mol mutat erőt. Az olaj ára ismét kilőtt az iráni feszültségek miatt, a forint nem képes erősödni csütörtökön.
K. T.
2026.07.23, 12:20

Hullámzó teljesítményt nyújtott a forint csütörtök délelőtt, az amerikai-iráni háború éleződő feszültségei, az energiaárak emelkedése, valamint az Európai Központi Bank (EKB) hamarosan érkező kamatdöntése mozgatja nagyobb sávban a hazai fizetőeszközt.

forint, euró, dollár
Gyengén teljesít csütörtökön a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az euró jegyzése 363,6 és 365,1 forint között járt a nap első felében, délben 360 forinton, 0,1 százalékkal drágábban váltották a közös európai pénzt.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest szintén 0,1 százalékot rontott a hazai valuta, ez 319-es déli dollár árfolyamot jelent.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal szemben is lemaradó a pénzünk: a cseh korona 0,05 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal kerül többe.

Az Erste délelőtti elemzői jegyzetében kiemeli, hogy a Brent olaj ára 95 dollár fölé, az európai TTF gázár pedig 64 euró/MWh közelébe emelkedett, ami Magyarország energiaimport-kitettségén keresztül növeli az inflációs és külső egyensúlyi kockázatokat. A hét további részében is az energiaárak alakulása lesz az elsőszámú befolyásoló tényező. Emellett az EKB csütörtöki döntésére és kommunikációjára figyelünk majd a bankház szerint. Az emelkedő energiaárak miatt a piac szigorúbb EKB-kommunikációt és az év későbbi részére magasabb kamatpályát kezdett árazni a mai kamatdöntés előtt. 

Az olaj ára a közel-keleti bizonytalanságok közepette tovább emelkedett. Az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 4,5 százalékkal 98 dollár fölé lőtt ki, egyre közelítve a 100 dolláros lélektani szintet. Az amerikai WTI jegyzése eközben négy százalékkal 90 dollár fölé drágult.

Az európai tőzsdéken is rossz a hangulat, a nyugati indexek közül 

  • a londoni FTSE 100 0,15 százalékkal, 
  • a frankfurti DAX fél százalékkal, 
  • a párizsi CAC 40 pedig egy százalékkal esett.

A hazai parketten is borús az összkép, a BUX index 0,35 százalékkal fordult le délig az előző napi történelmi csúcsról. A blue chipek közül az OTP 0,7 százalékkal került lejjebb, csakúgy, mint a Richter papírjai. A Magyar Telekom kurzusa 1,1 százalékot zuhant, a Mol viszont az olajáraktól fűtve egy százalékkal erősödött. Az olajtársaság kurzusa ezzel karnyújtásnyira került a 4472 forintos történelmi csúcshoz.

 MOL részvény
MOL részvény13:50:35
Árfolyam: 4 450 HUF +50 / +1,12 %
Forgalom: 2 938 553 826 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A pesti tőzsde forgalma az első három óra során meglehetősen gyér, mindössze 5,4 milliárd forint volt.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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