A magyar kormányfő és delegációja jelenleg Ankarában tartózkodik a NATO-csúcstalálkozó miatt, várhatóan a jövő héten térnek vissza Magyarországra.

Rendkívüli bejelentések: 30 milliárdért médiafigyelés, kitömött családügyi szervezetek – vizsgálódik a kormány, ment a feljelentés / Fotó: AFP

A kormányszóvivők tájékoztatóján elhangzott az is, hogy a kabinet bevezeti a korrupciós kockázatok kiszűrését szolgáló rendszert a közös agrártámogatások felhasználásánál.

A kormány döntött az uniós szabályozás magyarországi alkalmazásáról is, amelynek célja, hogy a javítható termékeket ne kelljen újra cserélni. Az új szabályok értelmében, ha egy termék javítható, a gyártóknak biztosítaniuk kell annak szakszerű javítását, ezzel is ösztönözve a tartósabb használatot és csökkentve a felesleges hulladékképződést.

Az agrárminisztérium széles körű egyeztetést folytatott a szakmai szereplőkkel: összesen 53 szervezet véleményezte a tárca javaslatait. Elhangzott, hogy a cél egy politikamentesen működő agrárkamara kialakítása.

Ennek érdekében megújul a kamarai választások rendje, szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, és a kamarai tisztségviselők a jövőben nem részesülhetnek díjazásban.

A tájékoztatón a távhőszolgáltatás helyzete is szóba került. Elhangzott, hogy a rögzített díjak miatt a szolgáltatók jelenleg költségeiknek csupán mintegy 40 százalékát tudják fedezni, ezért a kormány több mint 25 milliárd forintos többlettámogatás biztosításáról döntött.

Arról is beszámoltak, hogy az uniós szabályok alapján 2026-tól szankció járna azokban az esetekben, amikor a betegek részére történő adatkezelés és dokumentumkezelés nem az e-beutalón keresztül történik.

A kormány ezért úgy döntött, hogy a szankciók bevezetését 2027 augusztusáig elhalasztja, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az átállásra.

Szóba került a korábbi közpénzfelhasználás vizsgálata is. A tájékoztatás szerint

a Tisza-kormány feljelentést tesz az előző Orbán-kormány időszakában feltárt, szerintük aggályosan működő szerveztek esetében.

A szóvivők több szervezetet is megneveztek, amelyek támogatásait vizsgálják.

Ezek között említették a Ficsak 11 Alapítványt, a Mindennapok Női Szemmel Egyesületet, a Zöld követ Egyesületet, a Patrióta Magyarországért Egyesületet, a Fiatal Családosok Klubja Egyesületet, a Gazdaságért Összefogás Egyesületet és az Összefogás 11 Egyesületet.