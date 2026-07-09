Rendkívüli bejelentések: 30 milliárdért médiafigyelés, kitömött családügyi szervezetek – vizsgálódik a kormány, ment a feljelentés
A magyar kormányfő és delegációja jelenleg Ankarában tartózkodik a NATO-csúcstalálkozó miatt, várhatóan a jövő héten térnek vissza Magyarországra.
A kormányszóvivők tájékoztatóján elhangzott az is, hogy a kabinet bevezeti a korrupciós kockázatok kiszűrését szolgáló rendszert a közös agrártámogatások felhasználásánál.
A kormány döntött az uniós szabályozás magyarországi alkalmazásáról is, amelynek célja, hogy a javítható termékeket ne kelljen újra cserélni. Az új szabályok értelmében, ha egy termék javítható, a gyártóknak biztosítaniuk kell annak szakszerű javítását, ezzel is ösztönözve a tartósabb használatot és csökkentve a felesleges hulladékképződést.
Az agrárminisztérium széles körű egyeztetést folytatott a szakmai szereplőkkel: összesen 53 szervezet véleményezte a tárca javaslatait. Elhangzott, hogy a cél egy politikamentesen működő agrárkamara kialakítása.
Ennek érdekében megújul a kamarai választások rendje, szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, és a kamarai tisztségviselők a jövőben nem részesülhetnek díjazásban.
A tájékoztatón a távhőszolgáltatás helyzete is szóba került. Elhangzott, hogy a rögzített díjak miatt a szolgáltatók jelenleg költségeiknek csupán mintegy 40 százalékát tudják fedezni, ezért a kormány több mint 25 milliárd forintos többlettámogatás biztosításáról döntött.
Arról is beszámoltak, hogy az uniós szabályok alapján 2026-tól szankció járna azokban az esetekben, amikor a betegek részére történő adatkezelés és dokumentumkezelés nem az e-beutalón keresztül történik.
A kormány ezért úgy döntött, hogy a szankciók bevezetését 2027 augusztusáig elhalasztja, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az átállásra.
Szóba került a korábbi közpénzfelhasználás vizsgálata is. A tájékoztatás szerint
a Tisza-kormány feljelentést tesz az előző Orbán-kormány időszakában feltárt, szerintük aggályosan működő szerveztek esetében.
A szóvivők több szervezetet is megneveztek, amelyek támogatásait vizsgálják.
Ezek között említették a Ficsak 11 Alapítványt, a Mindennapok Női Szemmel Egyesületet, a Zöld követ Egyesületet, a Patrióta Magyarországért Egyesületet, a Fiatal Családosok Klubja Egyesületet, a Gazdaságért Összefogás Egyesületet és az Összefogás 11 Egyesületet.
Elhangzott, hogy a miniszterelnöki kabinetiroda az elmúlt öt évben több mint 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott ezeknek az egyesületeknek. A tájékoztatás szerint a támogatott szervezeteknél is megjelent egy korábbi fideszes jelölt, ezért a kormány ezek ügyében vizsgálatot kezdeményez.
A tájékoztatón elhangzott, hogy az Observer médiamonitoring-szolgáltatása mintegy 30 milliárd forintba került. A kabinet szerint az ügy körülményeit is vizsgálják.
Szóba került egy, az NMHH-hoz kapcsolódó szerződés is. A tájékoztatás szerint egy 15 adattörlő kód beszerzésére vonatkozó szerződés értéke 31 milliárd forint volt, amelynek körülményeit a kormány szintén vizsgálja.
Megszólalt a kormány az Otthon Startról: kiderült, jönnek-e a szigorítások
A tájékoztatón a Világgazdaság arról kérdezett, hogy várhatók-e változások az Otthon Start programban. Felvetettük azokat a sajtóban megjelent értesüléseket is, amelyek szerint a jövőben akár az 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező jelentkezőket kizárnák-e programból.
A program esetleges módosításaival kapcsolatban azt válaszolták, hogy a pénzügyminisztérium folyamatosan vizsgálja a költségvetési lehetőségeket, ezért a sajtóban megjelent értesüléseket egyelőre nem kívánják kommentálni. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy „ami jól működik, ahhoz a kormány nem akar hozzányúlni”, és ezzel kapcsolatban jelenleg még nem született konkrét döntés.
Arra a kérdésünkre, hogy valóban elégedetlen-e a kormány a Mol jelenlegi vezetésével, illetve várható-e személyi változás a vállalat élén, azt válaszolták, hogy a jelenleg zajló tisztítótűz művelet elsősorban a közpénzekkel való visszaélések feltárását célozza.
Hozzátették, hogy
a Mol vezetésének esetleges átalakítása nem került szóba, a kormány részéről ilyen döntés nincs napirenden. Kiemelték, hogy a tisztítótűz elsősorban jogi lépéseket és vizsgálatokat jelent.