Deviza
EUR/HUF357,14 -0,57% USD/HUF312,3 -0,69% GBP/HUF418,41 -0,67% CHF/HUF387 -0,54% PLN/HUF82,48 -1,06% RON/HUF68,23 -0,58% CZK/HUF14,73 -0,52% EUR/HUF357,14 -0,57% USD/HUF312,3 -0,69% GBP/HUF418,41 -0,67% CHF/HUF387 -0,54% PLN/HUF82,48 -1,06% RON/HUF68,23 -0,58% CZK/HUF14,73 -0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 042,01 +0,85% MTELEKOM2 666 -0,15% MOL3 996 +1,2% OTP45 970 +1,35% RICHTER12 000 -0,08% OPUS373,5 -0,4% ANY7 090 -2,12% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 830 -0,83% BUMIX9 289,3 -1,16% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR3 019,7 +0,99% BUX142 042,01 +0,85% MTELEKOM2 666 -0,15% MOL3 996 +1,2% OTP45 970 +1,35% RICHTER12 000 -0,08% OPUS373,5 -0,4% ANY7 090 -2,12% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 830 -0,83% BUMIX9 289,3 -1,16% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR3 019,7 +0,99%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kormány
vizsgálat
Magyar Péter

Rendkívüli bejelentések: 30 milliárdért médiafigyelés, kitömött családügyi szervezetek – vizsgálódik a kormány, ment a feljelentés

Több fontos döntésről és folyamatban lévő vizsgálatról is beszámolt a kormány. A Világgazdaság kérdéseire az Otthon Start program, valamint a Mol vezetését érintő találgatások ügyében is reagáltak a szóvivők.
VG
2026.07.09., 13:26

A magyar kormányfő és delegációja jelenleg Ankarában tartózkodik a NATO-csúcstalálkozó miatt, várhatóan a jövő héten térnek vissza Magyarországra.

kormány
Rendkívüli bejelentések: 30 milliárdért médiafigyelés, kitömött családügyi szervezetek – vizsgálódik a kormány, ment a feljelentés / Fotó: AFP

A kormányszóvivők tájékoztatóján elhangzott az is, hogy a kabinet bevezeti a korrupciós kockázatok kiszűrését szolgáló rendszert a közös agrártámogatások felhasználásánál. 

A kormány döntött az uniós szabályozás magyarországi alkalmazásáról is, amelynek célja, hogy a javítható termékeket ne kelljen újra cserélni. Az új szabályok értelmében, ha egy termék javítható, a gyártóknak biztosítaniuk kell annak szakszerű javítását, ezzel is ösztönözve a tartósabb használatot és csökkentve a felesleges hulladékképződést.

Az agrárminisztérium széles körű egyeztetést folytatott a szakmai szereplőkkel: összesen 53 szervezet véleményezte a tárca javaslatait. Elhangzott, hogy a cél egy politikamentesen működő agrárkamara kialakítása. 

Ennek érdekében megújul a kamarai választások rendje, szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, és a kamarai tisztségviselők a jövőben nem részesülhetnek díjazásban.

A tájékoztatón a távhőszolgáltatás helyzete is szóba került. Elhangzott, hogy a rögzített díjak miatt a szolgáltatók jelenleg költségeiknek csupán mintegy 40 százalékát tudják fedezni, ezért a kormány több mint 25 milliárd forintos többlettámogatás biztosításáról döntött.

Arról is beszámoltak, hogy az uniós szabályok alapján 2026-tól szankció járna azokban az esetekben, amikor a betegek részére történő adatkezelés és dokumentumkezelés nem az e-beutalón keresztül történik. 

A kormány ezért úgy döntött, hogy a szankciók bevezetését 2027 augusztusáig elhalasztja, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az átállásra.

Szóba került a korábbi közpénzfelhasználás vizsgálata is. A tájékoztatás szerint 

a Tisza-kormány feljelentést tesz az előző Orbán-kormány időszakában feltárt, szerintük aggályosan működő szerveztek esetében. 

A szóvivők több szervezetet is megneveztek, amelyek támogatásait vizsgálják. 

Ezek között említették a Ficsak 11 Alapítványt, a Mindennapok Női Szemmel Egyesületet, a Zöld követ Egyesületet, a Patrióta Magyarországért Egyesületet, a Fiatal Családosok Klubja Egyesületet, a Gazdaságért Összefogás Egyesületet és az Összefogás 11 Egyesületet. 

Elhangzott, hogy a miniszterelnöki kabinetiroda az elmúlt öt évben több mint 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott ezeknek az egyesületeknek. A tájékoztatás szerint a támogatott szervezeteknél is megjelent egy korábbi fideszes jelölt, ezért a kormány ezek ügyében vizsgálatot kezdeményez.

A tájékoztatón elhangzott, hogy az Observer médiamonitoring-szolgáltatása mintegy 30 milliárd forintba került. A kabinet szerint az ügy körülményeit is vizsgálják.

Szóba került egy, az NMHH-hoz kapcsolódó szerződés is. A tájékoztatás szerint egy 15 adattörlő kód beszerzésére vonatkozó szerződés értéke 31 milliárd forint volt, amelynek körülményeit a kormány szintén vizsgálja.

Megszólalt a kormány az Otthon Startról: kiderült, jönnek-e a szigorítások

A tájékoztatón a Világgazdaság arról kérdezett, hogy várhatók-e változások az Otthon Start programban. Felvetettük azokat a sajtóban megjelent értesüléseket is, amelyek szerint a jövőben akár az 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező jelentkezőket kizárnák-e programból. 

A program esetleges módosításaival kapcsolatban azt válaszolták, hogy a pénzügyminisztérium folyamatosan vizsgálja a költségvetési lehetőségeket, ezért a sajtóban megjelent értesüléseket egyelőre nem kívánják kommentálni. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy „ami jól működik, ahhoz a kormány nem akar hozzányúlni”, és ezzel kapcsolatban jelenleg még nem született konkrét döntés.

Arra a kérdésünkre, hogy valóban elégedetlen-e a kormány a Mol jelenlegi vezetésével, illetve várható-e személyi változás a vállalat élén, azt válaszolták, hogy a jelenleg zajló tisztítótűz művelet elsősorban a közpénzekkel való visszaélések feltárását célozza. 

Hozzátették, hogy 

a Mol vezetésének esetleges átalakítása nem került szóba, a kormány részéről ilyen döntés nincs napirenden. Kiemelték, hogy a tisztítótűz elsősorban jogi lépéseket és vizsgálatokat jelent.

5 perc
vizsgálat

Rendkívüli bejelentések: 30 milliárdért médiafigyelés, kitömött családügyi szervezetek – vizsgálódik a kormány, ment a feljelentés

Több fontos döntésről és folyamatban lévő vizsgálatról is beszámolt a kormány. A Világgazdaság kérdéseire az Otthon Start program, valamint a Mol vezetését érintő találgatások ügyében is reagáltak a szóvivők.
5 perc
sztrájk

Betelt a pohár az IKEA-nál: figyelmeztető sztrájkba kezdtek a dolgozók

Kétórás figyelmeztető sztrájkba kezdtek a magyarországi IKEA dolgozói. A tiltakozás több áruház működését is érinti.
4 perc
airbnb

Ki látott már ilyet? – A szállodás az Airbnb-re, az Airbnb-s a szállodára szavaz

Valójában melyik vendég járul hozzá nagyobb mértékben a helyi gazdasághoz?
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu