Vármegye táblák: olyan helyen is felfordulás lehet, amire nem is gondoltunk – összehívtak mindenkit, terítéken a költségek
A Tisza-kormány az Alaptörvény módosításával ismét a megye elnevezést vezetné be a jelenlegi vármegye helyett, a főispánok megnevezését pedig újra kormánymegbízottra változtatná. A kezdeményezés első látásra szimbolikusnak tűnhet, a gyakorlatban azonban az államigazgatás számos területén jelenthet adminisztratív és informatikai feladatot.
Már vizsgálják a költségeket
A Világgazdaság megkereste a Magyar Államkincstárat, hogy mekkora feladatot és költséget jelenthet számukra az átállás. A szervezet válaszában azt írta:
A Magyar Államkincstár által működtetett informatikai rendszereinek nagy részét érinti a vármegye elnevezés megye névre történő visszaállítása. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések mind a külső szerződéses partnereinkkel, mind a belső fejlesztői csapatokkal a feladat nagyságát, költségét és lehetséges ütemezését tekintve.
Ez azt jelenti, hogy az Államkincstárnál már megkezdődött annak felmérése, milyen fejlesztésekre lesz szükség, ugyanakkor egyelőre sem a várható kiadásokról, sem az átállás időigényéről nem közöltek konkrét adatokat.
A válasz szerint nem egyszerű szövegcseréről van szó: a különböző informatikai rendszerek, adatbázisok és elektronikus ügyintézési felületek módosítását is meg kell tervezni, amelyhez külső fejlesztők bevonására is szükség lehet.
Nem csak a megyetáblákat kell lecserélni
A Világgazdaság korábban elsőként írta meg, hogy már önmagában a megyehatárt jelző táblák cseréje is jelentős kiadással járhat.
A Magyar Közút becslése szerint a jelenlegi vármegyehatár-jelző táblák lecserélése közel 50 millió forintba kerülhet.
A társaság akkor azt is jelezte, hogy a korábban leszerelt régi megyetáblák már nem állnak rendelkezésre, így azok visszahelyezésére nincs lehetőség, új táblákat kellene gyártani. A közútkezelő ugyanakkor hangsúlyozta:
ez csak az útkezelői feladatokra vonatkozó becslés, az átnevezés ennél jóval több állami és közigazgatási szereplőt is érinthet.
Most először erősítette meg egy nagy állami intézmény, hogy saját informatikai rendszereinek jelentős részét is módosítani kellhet.
Sokkal szélesebb körű átállás jöhet
Az elnevezés visszaállítása nemcsak az útjelző táblákat és az államkincstári rendszereket érintheti. Az átvezetés szükségessé válhat többek között
- a hivatalos nyilvántartásokban,
- elektronikus űrlapokon,
- ügyintézési felületeken,
- dokumentumsablonokban,
- bélyegzőkön,
- intézményi feliratokon
és más állami informatikai rendszerekben is. Emellett számos jogszabályban is módosítani kell a jelenlegi elnevezést.
Arról egyelőre nincs hivatalos összesítés, hogy az állami szervek informatikai átállása, a dokumentumok módosítása és az egyéb adminisztratív feladatok összességében mekkora kiadást jelenthetnek. Az azonban már látszik, hogy a változás messze túlmutat a közutakon: miközben a táblacserék költségei már nagyságrendileg ismertek , az államigazgatás digitális átállásának ára és időigénye még csak most kezd kirajzolódni.
Magyar Péter gigantikus átalakítást tervez, jöhetnek az új táblák és átnevezések – fontos pozíciókat láthatunk utoljára így
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