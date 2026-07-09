Vármegye táblák: olyan helyen is felfordulás lehet, amire nem is gondoltunk – összehívtak mindenkit, terítéken a költségek

A Tisza-kormány az Alaptörvény módosításával ismét a megye elnevezést vezetné be a jelenlegi vármegye helyett, a főispánok megnevezését pedig újra kormánymegbízottra változtatná. A kezdeményezés első látásra szimbolikusnak tűnhet, a gyakorlatban azonban az államigazgatás számos területén jelenthet adminisztratív és informatikai feladatot.

A Magyar Államkincstár által működtetett informatikai rendszereinek nagy részét érinti a vármegye elnevezés megye névre történő visszaállítása / Fotó: Kovács Erika/Délmagyarország

Már vizsgálják a költségeket

A Világgazdaság megkereste a Magyar Államkincstárat, hogy mekkora feladatot és költséget jelenthet számukra az átállás. A szervezet válaszában azt írta:

A Magyar Államkincstár által működtetett informatikai rendszereinek nagy részét érinti a vármegye elnevezés megye névre történő visszaállítása. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések mind a külső szerződéses partnereinkkel, mind a belső fejlesztői csapatokkal a feladat nagyságát, költségét és lehetséges ütemezését tekintve.

Ez azt jelenti, hogy az Államkincstárnál már megkezdődött annak felmérése, milyen fejlesztésekre lesz szükség, ugyanakkor egyelőre sem a várható kiadásokról, sem az átállás időigényéről nem közöltek konkrét adatokat.

A válasz szerint nem egyszerű szövegcseréről van szó: a különböző informatikai rendszerek, adatbázisok és elektronikus ügyintézési felületek módosítását is meg kell tervezni, amelyhez külső fejlesztők bevonására is szükség lehet.

Nem csak a megyetáblákat kell lecserélni

A Világgazdaság korábban elsőként írta meg, hogy már önmagában a megyehatárt jelző táblák cseréje is jelentős kiadással járhat.

A Magyar Közút becslése szerint a jelenlegi vármegyehatár-jelző táblák lecserélése közel 50 millió forintba kerülhet.

A társaság akkor azt is jelezte, hogy a korábban leszerelt régi megyetáblák már nem állnak rendelkezésre, így azok visszahelyezésére nincs lehetőség, új táblákat kellene gyártani. A közútkezelő ugyanakkor hangsúlyozta:

ez csak az útkezelői feladatokra vonatkozó becslés, az átnevezés ennél jóval több állami és közigazgatási szereplőt is érinthet.

Most először erősítette meg egy nagy állami intézmény, hogy saját informatikai rendszereinek jelentős részét is módosítani kellhet.