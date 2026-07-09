A Commerzbank után újabb ikonikus céget veszíthet el Németország, pofátlan a britek ajánlata

Nem tükrözi a Hugo Boss hosszú távú potenciálját, ezért elutasítja a brit Frasers Group felvásárlási ajánlatát és ezt javasolja a vállalat részvényeseinek is - közölte a német divatcég vezetése csütörtökön.

Hugo Boss: újabb ikonikus céget veszíthet el Németország / Fotó: Jason Alden

Pofátlan a britek ajánlata

A britek által még júniusban tett, részvényenként 38 eurós ajánlat ugyanis csupán a német felvásárlási szabályok szerinti törvényes minimális ár – áll a vállalat közleményében. A Hugo Boss hozzátette, hogy álláspontját a Bank of America és a Goldman Sachs szakértői véleménye is alátámasztja. A frankfurti tőzsdén egyébként csütörtök délelőtt 37,89 eurón kötötték az utolsó ügyletet a Boss papírjaira, ergo valóban nem túl nagyvonalú az ajánlat.

Arra a következtetésre jutottunk, hogy az ajánlati ár pénzügyi szempontból nem megfelelő, és nem tükrözi megfelelően a Hugo Boss értékét és jövőbeli potenciálját

– fogalmazott Stephan Sturm, a felügyelőbizottság elnöke is, aki azt is kiemelte, hogy meg van győződve róla, hogy a Daniel Grieder vezérigazgató irányítása alatt zajló jelenlegi szerkezetátalakítási program „kiemelkedő értékteremtést kínál” a részvényeseknek.

A közlemény szerint a Hugo Boss-részvényekkel rendelkező igazgatósági tagjok sem tervezik azok eladását a brit kiskereskedelmi csoportnak. Az ajánlat alacsonyabb, mint azok a szintek, amelyeken Grieder részvényeket vásárolt vezetői tisztsége alatt,

ideértve egy 2023. januári tranzakciót, amelynek átlagára részvényenként 56 euró volt,

valamint egy 2024. januári vásárlást, amely alig maradt el az 59 eurótól.

A Hugo Boss hozzátette, hogy az ajánlattal a Frasers elsősorban azt szeretné elérni, hogy részesedése meghaladja a 30 százalékot, szó sincs konkrét működési vagy stratégiai változások végrehajtásáról a vállalatnál.

A Frasers amúgy már jelenleg is a vállalat legnagyobb részvényese, mintegy 26 százalékos részesedéssel.

Kísérteties a hasonlóság a Commerzbank és a Hugo Boss felvásárlási ügye között

Korábban a Morgan Stanley elemzői is arról írtak, hogy a Frasers anélkül próbálja növelni a részesedését, hogy a szabályok szerint kötelező felvásárlási ajánlatott kelljen tennie, és a helyzetet az UniCredit részvénycsere-ajánlatához hasonlították, amelynek eredményeként a Commerzbankban fennálló részesedése úgy lépte át a 30 százalékos küszöböt, hogy teljes felvásárlásra kényszerült volna.

Megállapítjuk, hogy bizonyos párhuzamok láthatók az UniCredit és a Frasers eljárása között, és ezek célja valószínűleg a szabályozási követelmények betartásával minél nagyobb rugalmasságot biztosítanak a felvásárlásra törekvő cég számára

– írta júniusban Grace Smalley, a Morgan Stanley elemzője befektetőknek szóló feljegyzésében.

A brit csoport, amely összesen nagyjából 2 milliárd eurót ajánlott a Hugo Boss fennmaradó részéért, egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

A milliárdos Mike Ashley többségi tulajdonában álló Frasers már régóta forgalmazza a Hugo Boss termékeit az üzleteiben és online is. Tavaly a Frasers vezérigazgatóját, Michael Murray-t, Ashley vejét beválasztották a német cég felügyelőbizottságába is.