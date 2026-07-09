Ukrán aranykonvoj: mindennel végzett a NAV, döntés született a nyomozásról – van, amivel nem áll le a hatóság

Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) belföldön lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást – közölte az adóhatóság, csütörtökön.

A NAV jogsegélykérelmet küldött az Osztrák Köztársaságnak. / Fotó: Fotó: Oschadbank

Ausztria válaszát várja a NAV

A NAV egyúttal emlékeztet, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indítottak nyomozást.

A NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű.

A NAV előterjesztésére, még április első felében, az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozási határozatot bocsátott ki az Osztrák Köztársaság felé.

Tekintettel arra, hogy további nyomozati cselekményt a NAV már nem végez, de a jogsegély iránti kérelemre a válasz még nem érkezett meg, a nyomozó hatóság a büntetőeljárást felfüggesztette.

Az ukrán pénzszállító ügyében a hivatal saját hatáskörben végzett teljes körű átvilágítása, amely azt vizsgálja, hogy minden eljárási és nyomozati cselekmény

az érvényes és hatályos jogszabályok alapján,

a belső eljárási rendnek megfelelően történt-e,

jelenleg is folyamatban van. A NAV a belső vizsgálat és a nyomozás eredményét, azok lezárultával, transzparensen nyilvánosságra hozza – zárul a közlemény.

Brüsszel a jószomszédi kapcsolatok egyik fontos mércéjeként tekint az ügy rendezésére

Mint ahogy arról lapunk is hírt adott, az Európai Parlament határozatban ítélte el, hogy a magyar hatóságok márciusban őrizetbe vették az Oschadbank pénzszállítóit, valamint lefoglalták a náluk lévő készpénzt és aranyat.

Az Európai Parlament szerdán elfogadott, Ukrajna uniós integrációs reformjairól szóló állásfoglalásában külön kitért az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyére. Az EP döntése azt jelzi, hogy az eredetileg kétoldalú jogi vita immár az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló politikai értékelések részévé vált, és Brüsszel a jószomszédi kapcsolatok egyik fontos mércéjeként tekint az ügy rendezésére.