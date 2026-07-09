Drágábban jut forráshoz az állam: mindhárom lejáraton megugrottak a kötvényhozamok

Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). Az ÁKK 20 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 20 milliárd forintért 5 éves és 25 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt.

A szerdai másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre 5,16 százalék volt./ Fotó: Vémi Zoltán

A 3 éves kötvények teljesítettek a legjobban az aukción

A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 44,5 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 24,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 5,14 százalék volt, 8 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 3 éves lejáratú kötvényekre 5,15 százalék volt.

Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 11,5 milliárd forintnyi ajánlatából, csökkentett értékesítéssel, 5,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK.

Az aukciós átlaghozam 5,14 százalék volt, 5 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam az 5 éves lejáratú kötvényekre 5,15 százalék volt.

A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 58,8 milliárd forintból 25,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 5,14 százalék volt, 14 bázisponttal magasabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre 5,16 százalék volt.

A legutóbbi, júniusi aukció alkalmával a 10 éves futamidejű kötvényekre az elsődleges forgalmazók által ajánlott 202,8 milliárd forintból, a meghirdetett 20,0 milliárd forintos mennyiséget megemelve, 68,5 milliárd forintnyit fogadott el az ÁKK.