Meglepő döntés született a magyarországi üzemanyagárakról: bekövetkezett a fordulat, de csak csütörtökig tarthat ki – most jön még a feketeleves

Megjelent a szerdai döntése a nagykereskedőknek a magyarországi üzemanyagárakról – derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből.

Meglepő döntés született a magyarországi üzemanyagárakról: bekövetkezett a fordulat / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Előzetesen attól lehetett tartani, hogy az olajár extrém változása miatt a benzinkutakon jelentős drágulás léphet életbe. Ahogy arról a Világgazdaság is írt, az éjjel Amerika csapást mért Iránra, ezzel pedig újra kiéleződött a háborús helyzet a Közel-Keleten.

Az Amerikai Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) erői szerdára virradó éjjel nagyszabású katonai csapások sorozatát kezdték meg Irán ellen.

Az Egyesült Államok lépése válasz volt Iránnak a Hormuzi-szoroson áthaladó három kereskedelmi hajó elleni támadására. A Központi Parancsnokság Facebook-bejegyzésben közzétett közleménye szerint Irán bizonyított agresszív fellépése indokolatlan és veszélyes volt, és egyértelműen megsértette a tűzszünetet.

Az iráni Forradalmi Gárda pedig azt közölte, hogy szerda kora reggel amerikai katonai létesítményeket vettek célba Bahreinben és Kuvaitban. A Reuters értesülései szerint az eleve törékeny tűzszüneti megállapodás újabb súlyos megsértéseként az Iszlám Forradalmi Gárda összehangolt rakéta- és dróntámadást hajtott végre az Egyesült Államok kulcsfontosságú katonai létesítményei ellen, köztük

a bahreini Bandar Salman térségében,

az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának körzetében,

valamint a kuvaiti Ali Al Salem légibázison.

Emellett állításuk szerint lelőttek egy amerikai MQ–9 típusú drónt, amely megpróbálta megzavarni a műveletet.

Légiriadó-szirénák szólaltak meg Bahreinben és Kuvaitban, a kuvaiti hadsereg pedig közölte, hogy légvédelmi rendszerei ellenséges rakéta- és dróntámadásokat hárítanak el. Az amerikai hadsereg egyelőre nem kommentálta az iráni támadásokat.

Csakhogy Trump megszólalt és a világpiacok számára lehangoló üzenetet fogalmazott meg.

Az amerikai elnök szerint véget ért a tűzszünet Iránnal, a perzsa állam vezetőit pedig hazugnak nevezte, akikkel nem kíván többé foglalkozni.

Ezek fényében nem csoda, hogy az olajár azonnal kilőtt. a Brent nyersolaj ára csaknem 79 dollárra, a WTI-é pedig 74,35 dollárra emelkedett, mindkét referenciaolaj kéthetes csúcsra kapaszkodott.