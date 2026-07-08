Meglepő döntés született a magyarországi üzemanyagárakról: bekövetkezett a fordulat, de csak csütörtökig tarthat ki – most jön még a feketeleves
Megjelent a szerdai döntése a nagykereskedőknek a magyarországi üzemanyagárakról – derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből.
Előzetesen attól lehetett tartani, hogy az olajár extrém változása miatt a benzinkutakon jelentős drágulás léphet életbe. Ahogy arról a Világgazdaság is írt, az éjjel Amerika csapást mért Iránra, ezzel pedig újra kiéleződött a háborús helyzet a Közel-Keleten.
Az Amerikai Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) erői szerdára virradó éjjel nagyszabású katonai csapások sorozatát kezdték meg Irán ellen.
Az Egyesült Államok lépése válasz volt Iránnak a Hormuzi-szoroson áthaladó három kereskedelmi hajó elleni támadására. A Központi Parancsnokság Facebook-bejegyzésben közzétett közleménye szerint Irán bizonyított agresszív fellépése indokolatlan és veszélyes volt, és egyértelműen megsértette a tűzszünetet.
Az iráni Forradalmi Gárda pedig azt közölte, hogy szerda kora reggel amerikai katonai létesítményeket vettek célba Bahreinben és Kuvaitban. A Reuters értesülései szerint az eleve törékeny tűzszüneti megállapodás újabb súlyos megsértéseként az Iszlám Forradalmi Gárda összehangolt rakéta- és dróntámadást hajtott végre az Egyesült Államok kulcsfontosságú katonai létesítményei ellen, köztük
- a bahreini Bandar Salman térségében,
- az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának körzetében,
- valamint a kuvaiti Ali Al Salem légibázison.
- Emellett állításuk szerint lelőttek egy amerikai MQ–9 típusú drónt, amely megpróbálta megzavarni a műveletet.
Légiriadó-szirénák szólaltak meg Bahreinben és Kuvaitban, a kuvaiti hadsereg pedig közölte, hogy légvédelmi rendszerei ellenséges rakéta- és dróntámadásokat hárítanak el. Az amerikai hadsereg egyelőre nem kommentálta az iráni támadásokat.
Csakhogy Trump megszólalt és a világpiacok számára lehangoló üzenetet fogalmazott meg.
Az amerikai elnök szerint véget ért a tűzszünet Iránnal, a perzsa állam vezetőit pedig hazugnak nevezte, akikkel nem kíván többé foglalkozni.
Ezek fényében nem csoda, hogy az olajár azonnal kilőtt. a Brent nyersolaj ára csaknem 79 dollárra, a WTI-é pedig 74,35 dollárra emelkedett, mindkét referenciaolaj kéthetes csúcsra kapaszkodott.
Meglepő döntés született a magyarországi üzemanyagárakról
Itt tartott a történet, amikor az üzemanyagár-figyelő blogon megjelent a nagykereskedők friss döntése az üzemanyagárakról. A benzin és a gázolaj eddig a héten masszív drágulást mutatott: a nagykereskedelmi árak 10 forint körül emelkedtek.
A hétfői és keddi bejelentés után viszont ezúttal fordulat történt, elmaradt az újabb drágítás, igaz, csökkenést se következett be: a nagykereskedelmi üzemanyagárak csütörtökön változatlanok maradnak.
Ennek pedig azért van jelentősége, mert így jóeséllyel a kiskereskedelem, tehát a benzinkutak se emelnek.
Csütörtöktől nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára. A hét első felének árváltozásait követően ezúttal nem érkezik újabb módosítás, így a kutak beszerzési ára változatlan marad – olvasható a közleményben.
Az átlagárak a következők szerint alakulnak jelenleg:
- 95-ös benzin – 587 Ft/liter,
- gázolaj – 608 Ft/liter.
Nagy kérdés azonban, mi jön péntektől. Amennyiben az olajárak nem korrigálnak,
holnap már komolyabb áremelést is bejelenthetnek Magyarországon, ami tehát a hét utolsó napján léphet életbe.
Könnyen lehet tehát, hogy a feketeleves még csak most jön a járműtulajdonosoknak.