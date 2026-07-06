Deviza
EUR/HUF353,98 +0,21% USD/HUF309,89 +0,31% GBP/HUF413,91 +0,37% CHF/HUF384,62 +0,08% PLN/HUF82,52 +0,24% RON/HUF67,68 +0,16% CZK/HUF14,65 +0,37% EUR/HUF353,98 +0,21% USD/HUF309,89 +0,31% GBP/HUF413,91 +0,37% CHF/HUF384,62 +0,08% PLN/HUF82,52 +0,24% RON/HUF67,68 +0,16% CZK/HUF14,65 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 529,21 -0,38% MTELEKOM2 680 +0,37% MOL3 916 +0,15% OTP46 490 -0,92% RICHTER12 200 +0,08% OPUS361 -1,39% ANY7 740 -1,16% AUTOWALLIS144 +1,04% WABERERS4 930 -0,81% BUMIX9 356,96 -0,26% CETOP4 741,57 +0,51% CETOP NTR3 033,13 0% BUX142 529,21 -0,38% MTELEKOM2 680 +0,37% MOL3 916 +0,15% OTP46 490 -0,92% RICHTER12 200 +0,08% OPUS361 -1,39% ANY7 740 -1,16% AUTOWALLIS144 +1,04% WABERERS4 930 -0,81% BUMIX9 356,96 -0,26% CETOP4 741,57 +0,51% CETOP NTR3 033,13 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Bizottság
tej
tejárak
gabona
műtrágya
kukorica
mezőgazdaság
kukoricaárak
búza

Nem akárhonnan érkezett a figyelmeztetés: a kukorica és a tejpiac lehet az agrárium gyenge pontja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Stabil uniós agrárpiacokat, de egyre szűkülő termelői mozgásteret vetít előre 2026-ra az Európai Bizottság legfrissebb jelentése. Magyarországon a kukorica aszálykitettsége, a drága műtrágya, valamint a tej- és gabonapiaci nyomás lehet a legnagyobb kockázat. Az El Nino okozta aszály kockázatát még nem lehetett felbecsülni.
Dénes Zoltán
2026.07.06, 14:36

Az uniós agrárpiacok 2026-ban összességében stabilak maradhatnak, de a termelők mozgástere szűkül: a magasabb energia- és műtrágyaköltségek, az időjárási kockázatok, valamint a geopolitikai bizonytalanság egyszerre nehezednek a gazdaságokra. Magyarország számára különösen a gabona, a kukorica, a napraforgó, a tej és a sertéshús piacának kilátásai lehetnek meghatározók. Az aszály és az energiaárak kerültek az elelmzés fókuszába.

aszály, tejtermelés, kukorica, Európai Bizottság előrejelzés
Az Európai Bizottság előrejelzése szerint, a tejpiacon több az alapanyag, de tovább szűkülő árrés jöhet. Az aszály a kukoricát is veszélyezteti, ami nehezítheti a takarmányozást is Fotó: Havran Zoltán

Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főosztályának júliusi rövid távú piaci előrejelzése szerint az EU agrártermelése több ágazatban is növekedhet 2026-ban, ám a javuló kínálat nem feltétlenül jelent könnyebb évet a gazdálkodóknak. A költségoldali nyomás továbbra is erős, miközben a fogyasztói keresletet az infláció és a visszafogott bizalom fékezheti. Az EU reál-GDP-jének növekedése várhatóan lassul, és 2026-ban 1,1 százalék lehet, miközben az energiasokk 3,1 százalékra emelheti az inflációt.

A gabonapiacon az átlaghoz való visszatérés jöhet

Az Európai Unió gabonatermése a 2026/27-es szezonban 273,7 millió tonna lehet, ami 5,6 százalékos éves visszaesést jelentene. Ez ugyanakkor nem feltétlenül rossz eredmény: a Bizottság szerint a termelés nagyjából az ötéves átlag körül alakulhat, a csökkenés fő oka pedig az, hogy a korábbi szezon kiemelkedően magas búza- és árpahozamai után normalizálódhatnak a termésszintek.

Ez Magyarország szempontjából különösen fontos, hiszen a hazai szántóföldi növénytermesztésben továbbra is a búza, a kukorica és az árpa a meghatározó kultúrák. Az uniós termés visszaesése elvileg támaszt adhat az áraknak, ugyanakkor a Bizottság arra számít, hogy a magasabb szezonkezdő készletek miatt az EU továbbra is jelentős búzaexportőr maradhat. Ez azt jelenti, hogy a magyar exportőröknek erős versenyben kell helytállniuk a közös piacon és a külpiacokon is.

A jelentés szerint az uniós belföldi gabonafelhasználás lényegében stabil maradhat. A búza, a kukorica és az árpa takarmány- és ipari kereslete sem ígér látványos bővülést, ami korlátozhatja a termelői árak emelkedését.

A kukorica lehet a leginkább veszélyben

A Bizottság időjárási értékelése szerint a téli vetésű növények hozamai uniós átlagban kedvezőek lehetnek, a nyári kultúrák azonban már jóval kiszolgáltatottabbak. A száraz talajok, a hőség és a korlátozott csapadék különösen a kukoricát és a cukorrépát veszélyeztetheti.

Ez a magyar mezőgazdaság egyik legfontosabb kockázata, miután a búza aratása már elkezdődött, arra az aszálynak már sok hatása nem lesz. A kukorica az elmúlt években többször is az aszály egyik legnagyobb vesztese volt, ezért egy újabb forró, csapadékszegény nyár nemcsak a termésmennyiséget, hanem a takarmánypiacot és az állattenyésztés költségeit is megemelheti. 

A jelentésben kitérnek arra is, széles körű szakmai egyetértés van abban, hogy jelenleg adottak a feltételek egy nagyon erős El Nino kialakulásához, amely a nyár folyamán tovább erősödhet, és ősszel érheti el csúcspontját. Bár ez várhatóan nem befolyásolja jelentősen az uniós termelést, a világ más érintett térségeiben kialakuló hatások a globális piacokon keresztül az EU-ba is begyűrűzhetnek. A hozamokra gyakorolt hatások világszerte eltérőek, és továbbra is bizonytalan, miként kapcsolódhatnak össze az éghajlatváltozás következményeivel. A korábbi El Nino-események alapján a globális szójatermés átlagosan kissé növekedhetett, jelentősebb takarmányellátási következmények nélkül, míg a kukorica, a rizs és a búza hozama csökkent. Jelenleg azonban e lehetséges hatások még rendkívül bizonytalanok.

A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gazdák a drágább műtrágya miatt csökkenthetik a tavaszi és nyári növények tápanyag-utánpótlását, ami különösen a kukorica terméspotenciálját ronthatja.

A napraforgó javíthatja a mérleget

Kedvezőbb jel, hogy az EU olajosmag-termelése 2026/27-ben 3,1 százalékkal nőhet. A bővülést elsősorban a nagyobb napraforgó-terület és a jobb hozamok támogatják. A napraforgó Magyarországon is kiemelt növény, ezért az uniós kínálat növekedése egyszerre jelenthet lehetőséget és árkockázatot. A nagyobb termés javíthatja az olajipar alapanyag-ellátását, ugyanakkor lefelé nyomhatja a termelői árakat, különösen akkor, ha a fekete-tengeri régióból is erős kínálat érkezik. Az EU-ban nőhet a napraforgóolaj és a napraforgódara előállítása is, miközben a pálmaolaj bioüzemanyag-célú felhasználása tovább szorul vissza.

A műtrágya továbbra is a gazdák egyik legnagyobb gondja

A jelentés egyik legerősebb figyelmeztetése a műtrágyapiacról szól. Az uniós nitrogénműtrágya-árak áprilisban 72 százalékkal voltak magasabbak a 2024-es szintnél, és bár május–júniusban némi enyhülés kezdődött, az árak továbbra is magasan maradtak.

A Bizottság szerint a műtrágya megfizethetősége a gabonaárakhoz viszonyítva ismét a 2022-es válság idején tapasztalt szintre romlott. Ez Magyarországon is komoly veszély, mert a termelőknek úgy kell finanszírozniuk a következő vetési és termesztési ciklust, hogy közben a gabonapiaci bevételek nem követik az inputköltségek emelkedését.

Az Európai Bizottság májusban műtrágya-akciótervet fogadott el, amely rövid távon a gazdák beszerzéseinek és likviditásának támogatását, hosszabb távon pedig az uniós műtrágyaipar versenyképességének javítását célozza. A következő hónapokban elsősorban az lesz döntő kérdés, hogy mennyire marad magas az energiaár, és ebből mennyi épül be a műtrágya árába.

A tejpiacon több alapanyag, de tovább szűkülő árrés jöhet

Az uniós tejtermelés 2026-ban 1,6 százalékkal nőhet, elsősorban a javuló tejhozamok miatt. A nyerstej ára ugyan a 2025 végi visszaesés után stabilizálódni látszik, de az energia-, szállítási és csomagolási költségek továbbra is nyomást gyakorolnak a feldolgozókra és a termelőkre.

A nagyobb uniós tejkínálat fokozhatja a versenyt a régiós piacon, miközben a feldolgozók költségei a fogyasztói árakban is megjelenhetnek. Az EU-ban nőhet a vaj, a sajt, a savó és a sovány tejpor termelése, de a közel-keleti kereskedelmi zavarok korlátozhatják az exportlehetőségeket. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy durva árzuhanás következett be a magyar tejágazatban: a Tej Terméktanács szerint a helyzet tartós veszteségeket okoz a termelőknek és a feldolgozóknak , ezért gyors kormányzati beavatkozásra lenne szükség. 

Sertésből stabilabb, marhából szűkösebb piac várható

A sertéshúsnál az Európai Bizottság lényegében változatlan uniós termelést vár, miközben a fogyasztást az alacsonyabb árak kis mértékben támogathatják. Vagyis a kereslet stabil marad, de jelentős árrobbanásra nem feltétlenül lehet számítani.

A szarvasmarha- és juhágazatban ezzel szemben az EU-s kínálat további csökkenése várható. A marhahústermelés 2026-ban 2,2 százalékkal, a juh- és kecskehústermelés pedig 4,4 százalékkal eshet vissza. A szűkebb kínálat magas árszintet tarthat fenn, de az import is bővülhet, különösen a dél-amerikai beszállítók felől.

Az élelmiszerárak továbbra is mérsékelt inflációs pályán mozognak, ugyanakkor az élelmiszeripari nyersanyagok határidős árai arra utalnak, hogy a magasabb energia- és egyéb inputköltségek késleltetett beépülése miatt további áremelkedések következhetnek. Az uniós előrejelzés alapján a magyar agrárium számára 2026 második felében nem elsősorban a kereslet hiánya, hanem a termelési költségek és az időjárás jelenti a legnagyobb veszélyt. A gabona- és olajosmagpiacon az uniós kínálat alakulása, a kukoricánál a nyári aszály, az állattenyésztésben pedig a takarmány- és energiaköltségek határozhatják meg a jövedelmezőséget.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu