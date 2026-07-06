Nem akárhonnan érkezett a figyelmeztetés: a kukorica és a tejpiac lehet az agrárium gyenge pontja

Az uniós agrárpiacok 2026-ban összességében stabilak maradhatnak, de a termelők mozgástere szűkül: a magasabb energia- és műtrágyaköltségek, az időjárási kockázatok, valamint a geopolitikai bizonytalanság egyszerre nehezednek a gazdaságokra. Magyarország számára különösen a gabona, a kukorica, a napraforgó, a tej és a sertéshús piacának kilátásai lehetnek meghatározók. Az aszály és az energiaárak kerültek az elelmzés fókuszába.

Az Európai Bizottság előrejelzése szerint, a tejpiacon több az alapanyag, de tovább szűkülő árrés jöhet. Az aszály a kukoricát is veszélyezteti, ami nehezítheti a takarmányozást is Fotó: Havran Zoltán

Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főosztályának júliusi rövid távú piaci előrejelzése szerint az EU agrártermelése több ágazatban is növekedhet 2026-ban, ám a javuló kínálat nem feltétlenül jelent könnyebb évet a gazdálkodóknak. A költségoldali nyomás továbbra is erős, miközben a fogyasztói keresletet az infláció és a visszafogott bizalom fékezheti. Az EU reál-GDP-jének növekedése várhatóan lassul, és 2026-ban 1,1 százalék lehet, miközben az energiasokk 3,1 százalékra emelheti az inflációt.

A gabonapiacon az átlaghoz való visszatérés jöhet

Az Európai Unió gabonatermése a 2026/27-es szezonban 273,7 millió tonna lehet, ami 5,6 százalékos éves visszaesést jelentene. Ez ugyanakkor nem feltétlenül rossz eredmény: a Bizottság szerint a termelés nagyjából az ötéves átlag körül alakulhat, a csökkenés fő oka pedig az, hogy a korábbi szezon kiemelkedően magas búza- és árpahozamai után normalizálódhatnak a termésszintek.

Ez Magyarország szempontjából különösen fontos, hiszen a hazai szántóföldi növénytermesztésben továbbra is a búza, a kukorica és az árpa a meghatározó kultúrák. Az uniós termés visszaesése elvileg támaszt adhat az áraknak, ugyanakkor a Bizottság arra számít, hogy a magasabb szezonkezdő készletek miatt az EU továbbra is jelentős búzaexportőr maradhat. Ez azt jelenti, hogy a magyar exportőröknek erős versenyben kell helytállniuk a közös piacon és a külpiacokon is.

A jelentés szerint az uniós belföldi gabonafelhasználás lényegében stabil maradhat. A búza, a kukorica és az árpa takarmány- és ipari kereslete sem ígér látványos bővülést, ami korlátozhatja a termelői árak emelkedését.