Nem akárhonnan érkezett a figyelmeztetés: a kukorica és a tejpiac lehet az agrárium gyenge pontja
Az uniós agrárpiacok 2026-ban összességében stabilak maradhatnak, de a termelők mozgástere szűkül: a magasabb energia- és műtrágyaköltségek, az időjárási kockázatok, valamint a geopolitikai bizonytalanság egyszerre nehezednek a gazdaságokra. Magyarország számára különösen a gabona, a kukorica, a napraforgó, a tej és a sertéshús piacának kilátásai lehetnek meghatározók. Az aszály és az energiaárak kerültek az elelmzés fókuszába.
Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főosztályának júliusi rövid távú piaci előrejelzése szerint az EU agrártermelése több ágazatban is növekedhet 2026-ban, ám a javuló kínálat nem feltétlenül jelent könnyebb évet a gazdálkodóknak. A költségoldali nyomás továbbra is erős, miközben a fogyasztói keresletet az infláció és a visszafogott bizalom fékezheti. Az EU reál-GDP-jének növekedése várhatóan lassul, és 2026-ban 1,1 százalék lehet, miközben az energiasokk 3,1 százalékra emelheti az inflációt.
A gabonapiacon az átlaghoz való visszatérés jöhet
Az Európai Unió gabonatermése a 2026/27-es szezonban 273,7 millió tonna lehet, ami 5,6 százalékos éves visszaesést jelentene. Ez ugyanakkor nem feltétlenül rossz eredmény: a Bizottság szerint a termelés nagyjából az ötéves átlag körül alakulhat, a csökkenés fő oka pedig az, hogy a korábbi szezon kiemelkedően magas búza- és árpahozamai után normalizálódhatnak a termésszintek.
Ez Magyarország szempontjából különösen fontos, hiszen a hazai szántóföldi növénytermesztésben továbbra is a búza, a kukorica és az árpa a meghatározó kultúrák. Az uniós termés visszaesése elvileg támaszt adhat az áraknak, ugyanakkor a Bizottság arra számít, hogy a magasabb szezonkezdő készletek miatt az EU továbbra is jelentős búzaexportőr maradhat. Ez azt jelenti, hogy a magyar exportőröknek erős versenyben kell helytállniuk a közös piacon és a külpiacokon is.
A jelentés szerint az uniós belföldi gabonafelhasználás lényegében stabil maradhat. A búza, a kukorica és az árpa takarmány- és ipari kereslete sem ígér látványos bővülést, ami korlátozhatja a termelői árak emelkedését.
A kukorica lehet a leginkább veszélyben
A Bizottság időjárási értékelése szerint a téli vetésű növények hozamai uniós átlagban kedvezőek lehetnek, a nyári kultúrák azonban már jóval kiszolgáltatottabbak. A száraz talajok, a hőség és a korlátozott csapadék különösen a kukoricát és a cukorrépát veszélyeztetheti.
Ez a magyar mezőgazdaság egyik legfontosabb kockázata, miután a búza aratása már elkezdődött, arra az aszálynak már sok hatása nem lesz. A kukorica az elmúlt években többször is az aszály egyik legnagyobb vesztese volt, ezért egy újabb forró, csapadékszegény nyár nemcsak a termésmennyiséget, hanem a takarmánypiacot és az állattenyésztés költségeit is megemelheti.
A jelentésben kitérnek arra is, széles körű szakmai egyetértés van abban, hogy jelenleg adottak a feltételek egy nagyon erős El Nino kialakulásához, amely a nyár folyamán tovább erősödhet, és ősszel érheti el csúcspontját. Bár ez várhatóan nem befolyásolja jelentősen az uniós termelést, a világ más érintett térségeiben kialakuló hatások a globális piacokon keresztül az EU-ba is begyűrűzhetnek. A hozamokra gyakorolt hatások világszerte eltérőek, és továbbra is bizonytalan, miként kapcsolódhatnak össze az éghajlatváltozás következményeivel. A korábbi El Nino-események alapján a globális szójatermés átlagosan kissé növekedhetett, jelentősebb takarmányellátási következmények nélkül, míg a kukorica, a rizs és a búza hozama csökkent. Jelenleg azonban e lehetséges hatások még rendkívül bizonytalanok.
A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gazdák a drágább műtrágya miatt csökkenthetik a tavaszi és nyári növények tápanyag-utánpótlását, ami különösen a kukorica terméspotenciálját ronthatja.
A napraforgó javíthatja a mérleget
Kedvezőbb jel, hogy az EU olajosmag-termelése 2026/27-ben 3,1 százalékkal nőhet. A bővülést elsősorban a nagyobb napraforgó-terület és a jobb hozamok támogatják. A napraforgó Magyarországon is kiemelt növény, ezért az uniós kínálat növekedése egyszerre jelenthet lehetőséget és árkockázatot. A nagyobb termés javíthatja az olajipar alapanyag-ellátását, ugyanakkor lefelé nyomhatja a termelői árakat, különösen akkor, ha a fekete-tengeri régióból is erős kínálat érkezik. Az EU-ban nőhet a napraforgóolaj és a napraforgódara előállítása is, miközben a pálmaolaj bioüzemanyag-célú felhasználása tovább szorul vissza.
A műtrágya továbbra is a gazdák egyik legnagyobb gondja
A jelentés egyik legerősebb figyelmeztetése a műtrágyapiacról szól. Az uniós nitrogénműtrágya-árak áprilisban 72 százalékkal voltak magasabbak a 2024-es szintnél, és bár május–júniusban némi enyhülés kezdődött, az árak továbbra is magasan maradtak.
A Bizottság szerint a műtrágya megfizethetősége a gabonaárakhoz viszonyítva ismét a 2022-es válság idején tapasztalt szintre romlott. Ez Magyarországon is komoly veszély, mert a termelőknek úgy kell finanszírozniuk a következő vetési és termesztési ciklust, hogy közben a gabonapiaci bevételek nem követik az inputköltségek emelkedését.
Az Európai Bizottság májusban műtrágya-akciótervet fogadott el, amely rövid távon a gazdák beszerzéseinek és likviditásának támogatását, hosszabb távon pedig az uniós műtrágyaipar versenyképességének javítását célozza. A következő hónapokban elsősorban az lesz döntő kérdés, hogy mennyire marad magas az energiaár, és ebből mennyi épül be a műtrágya árába.
A tejpiacon több alapanyag, de tovább szűkülő árrés jöhet
Az uniós tejtermelés 2026-ban 1,6 százalékkal nőhet, elsősorban a javuló tejhozamok miatt. A nyerstej ára ugyan a 2025 végi visszaesés után stabilizálódni látszik, de az energia-, szállítási és csomagolási költségek továbbra is nyomást gyakorolnak a feldolgozókra és a termelőkre.
A nagyobb uniós tejkínálat fokozhatja a versenyt a régiós piacon, miközben a feldolgozók költségei a fogyasztói árakban is megjelenhetnek. Az EU-ban nőhet a vaj, a sajt, a savó és a sovány tejpor termelése, de a közel-keleti kereskedelmi zavarok korlátozhatják az exportlehetőségeket. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy durva árzuhanás következett be a magyar tejágazatban: a Tej Terméktanács szerint a helyzet tartós veszteségeket okoz a termelőknek és a feldolgozóknak , ezért gyors kormányzati beavatkozásra lenne szükség.
Sertésből stabilabb, marhából szűkösebb piac várható
A sertéshúsnál az Európai Bizottság lényegében változatlan uniós termelést vár, miközben a fogyasztást az alacsonyabb árak kis mértékben támogathatják. Vagyis a kereslet stabil marad, de jelentős árrobbanásra nem feltétlenül lehet számítani.
A szarvasmarha- és juhágazatban ezzel szemben az EU-s kínálat további csökkenése várható. A marhahústermelés 2026-ban 2,2 százalékkal, a juh- és kecskehústermelés pedig 4,4 százalékkal eshet vissza. A szűkebb kínálat magas árszintet tarthat fenn, de az import is bővülhet, különösen a dél-amerikai beszállítók felől.
Az élelmiszerárak továbbra is mérsékelt inflációs pályán mozognak, ugyanakkor az élelmiszeripari nyersanyagok határidős árai arra utalnak, hogy a magasabb energia- és egyéb inputköltségek késleltetett beépülése miatt további áremelkedések következhetnek. Az uniós előrejelzés alapján a magyar agrárium számára 2026 második felében nem elsősorban a kereslet hiánya, hanem a termelési költségek és az időjárás jelenti a legnagyobb veszélyt. A gabona- és olajosmagpiacon az uniós kínálat alakulása, a kukoricánál a nyári aszály, az állattenyésztésben pedig a takarmány- és energiaköltségek határozhatják meg a jövedelmezőséget.