Megvan az első település, amely nem kér Vitézy Dávid nagyszabású terveiből: felsorakoztak a civilek, teljes az összefogás – „indokolatlan elkölteni ennyit!"

Ahogy korábban a Világgazdaság is megírta, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette a héten, hogy jelentős vasútfejlesztés előkészítése indul el a Balaton felé vezető fővonalon. A cél az, hogy Székesfehérvár után egészen a Balatonig kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességre alkalmas pálya épüljön ki. A beruházás nemcsak a menetidőt csökkentheti, hanem a balatoni vasútvonal egyik legnagyobb kapacitási problémáját is kezelheti. Ezzel nincs is baja a balatonakarattyai civileknek, de a vasútállomás lebontása ellen tiltakoznak évek óta. Most megint hallatták a hangjukat.

Balatonakarattya vasútállomása amikor még nyitva volt, lebontanák a tervek szerint, de a hely civilek ebbe nem egyeznek bele/Fotó: Wikipedia, archív

Nem a balatoni vasútfejlesztést, hanem a jelenlegi állomásépület lebontását ellenzik a helyiek. Pénteken délután dr. Imrédy Szabolcs Balatonakarattya polgármestere egy nyilatkozatot posztolt, amely 2026. július 9-én született, nyolc helyi civil szervezet kéri az állomásépület megőrzését. A nyilatkozat szerint a Balatonakarattyai Civil Fórum álláspontja az, hogy:

a jelenlegi vasútállomás lebontása szükségtelen;

elegendő lenne az épület és a MÁV területének folyamatos karbantartása;

a meglévő állomásépület maradjon meg, és azt ténylegesen használják.

A dokumentumot több helyi szervezet képviselője írta alá, köztük a Nyugdíjas Klub Egyesület, a Fürdőtelep Egyesület, a Partalja Tájvédő Egylet, a Tanácsadó Testület, a Vitorlázó Egyesület és a Sport Klub képviselői is.

Évek óta húzódó vita, Balatonakarattya lakói kitartóan küzdenek

A konfliktus nem új keletű. Már a 2021-ben elkészült telepítési tanulmányterv is azzal számolt, hogy a jelenlegi épületet elbontják, helyére pedig egy korszerű, kétszintes állomásépület épül. A korábbi dokumentáció szerint a beruházás része lenne az új peron kialakítása és az állomási környezet teljes korszerűsítése is. A tanulmány ugyanakkor megjegyzi, hogy bár az épület országos műemléki értéket nem képvisel, a település arculatához illeszkedő, barátságos karakterrel rendelkezik. Ugyanez az álláspontja a helyieknek is, az állomásépületet rendszeres karbantartással még hosszú évtizedekig lehet használni, nincsen olyan állapotban, hogy le kellene bontani.