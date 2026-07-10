Megvan az első település, amely nem kér Vitézy Dávid nagyszabású terveiből: felsorakoztak a civilek, teljes az összefogás – „indokolatlan elkölteni ennyit!"
Ahogy korábban a Világgazdaság is megírta, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette a héten, hogy jelentős vasútfejlesztés előkészítése indul el a Balaton felé vezető fővonalon. A cél az, hogy Székesfehérvár után egészen a Balatonig kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességre alkalmas pálya épüljön ki. A beruházás nemcsak a menetidőt csökkentheti, hanem a balatoni vasútvonal egyik legnagyobb kapacitási problémáját is kezelheti. Ezzel nincs is baja a balatonakarattyai civileknek, de a vasútállomás lebontása ellen tiltakoznak évek óta. Most megint hallatták a hangjukat.
Nem a balatoni vasútfejlesztést, hanem a jelenlegi állomásépület lebontását ellenzik a helyiek. Pénteken délután dr. Imrédy Szabolcs Balatonakarattya polgármestere egy nyilatkozatot posztolt, amely 2026. július 9-én született, nyolc helyi civil szervezet kéri az állomásépület megőrzését. A nyilatkozat szerint a Balatonakarattyai Civil Fórum álláspontja az, hogy:
- a jelenlegi vasútállomás lebontása szükségtelen;
- elegendő lenne az épület és a MÁV területének folyamatos karbantartása;
- a meglévő állomásépület maradjon meg, és azt ténylegesen használják.
A dokumentumot több helyi szervezet képviselője írta alá, köztük a Nyugdíjas Klub Egyesület, a Fürdőtelep Egyesület, a Partalja Tájvédő Egylet, a Tanácsadó Testület, a Vitorlázó Egyesület és a Sport Klub képviselői is.
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A konfliktus nem új keletű. Már a 2021-ben elkészült telepítési tanulmányterv is azzal számolt, hogy a jelenlegi épületet elbontják, helyére pedig egy korszerű, kétszintes állomásépület épül. A korábbi dokumentáció szerint a beruházás része lenne az új peron kialakítása és az állomási környezet teljes korszerűsítése is. A tanulmány ugyanakkor megjegyzi, hogy bár az épület országos műemléki értéket nem képvisel, a település arculatához illeszkedő, barátságos karakterrel rendelkezik. Ugyanez az álláspontja a helyieknek is, az állomásépületet rendszeres karbantartással még hosszú évtizedekig lehet használni, nincsen olyan állapotban, hogy le kellene bontani.
Farkas Sándor, a Balatonakarattya Partalja Tájvédelmi Egylet elnöke a Világgazdaságnak azt jelezte, hogy átgondolatlan és túlárazott volt a korábbi elképzelés. Elmondta, tegnap harmadszor döntöttek úgy a település civil szervezetei, hogy szeretnék megőrizni az épületet. Kiemelte, a nagyobb baj az, hogy a MÁV a területet hosszú évek óta nem gondozza, a növényzet is elvadult az épület környezetében. Az épület maga jelenleg zárva van, automatából lehet venni jegyet, álláspontjuk szerint ezért teljesen indokolatlan elkölteni 1-1,5 milliárd forintot. "Nem is tudom, volt-e valami, amiben minden civil szervezet ennyire egyetértett volna, politikától teljesen függetlenül. Sokkal fontosabb lenne, hogy a mosdókat használni lehessen. A forgalom a nyári időszakban nem kicsi az állomáson, de még így is elegendő lenne a meglévő épületet üzemeltetni" – fűzte hozzá.
Lapunk megkereste Imrédy Szabolcs polgármestert, amint válaszol kérdéseinkre, cikkünket frissítjük.