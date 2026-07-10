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Megjöttek az üzemanyagárak: kiderült, mire számíthatnak az autósok a hétvégén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elmarad az újabb árváltozás a hazai benzinkutakon. A hétvégén változatlan nagykereskedelmi üzemanyagárak mellett tankolhatnak az autósok.
VG
2026.07.10, 14:37
Frissítve: 2026.07.10, 14:59

Nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára szombattól, így a hét végén a hazai töltőállomásokon is maradhatnak a jelenlegi árak. Az autósoknak ez átmeneti megkönnyebbülést jelenthet a forint árfolyamát és az üzemanyagpiaci mozgásokat övező bizonytalanság közepette.

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Egyelőre megállt az üzemanyagok árának mozgása Magyarországon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nem változik sem a 95-ös benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára 2026. július 11-étől, vagyis szombattól. 

A hét végére így nem érkezik újabb árváltozás, a hazai benzinkutak beszerzési árai változatlanok maradnak.

Ennek köszönhetően a töltőállomásokon továbbra is a pénteken kialakult árszintekkel találkozhatnak az autósok. Az országos átlagárak a holtankoljak.hu adatai alapján jelenleg a következők:

  • 95-ös benzin: 587 forint literenként,
  • gázolaj: 608 forint literenként.

Megnyugodott az üzemanyagpiac

Az elmúlt napokban a nemzetközi olajpiacon mérséklődött az árfolyam-ingadozás, miközben a forint árfolyama is viszonylag stabil maradt a dollárral szemben. Ez a két tényező együttesen most nem indokol újabb nagykereskedelmi árváltozást, így a hétvégi tankolás költségei sem emelkednek.

Az autósoknak ugyanakkor továbbra is érdemes figyelniük a kutak közötti árkülönbségeket. Az egyes töltőállomások között akár több tíz forintos eltérés is lehet literenként, ezért egy tudatosan megválasztott tankolással érezhető összeget lehet megtakarítani. Különösen igaz ez a Mol kedvezményes árakat kínáló töltőállomásaira, ahol egyes kutakon az országos átlagnál is olcsóbban lehet üzemanyaghoz jutni.

Váratlan fordulat az üzemanyagárakban: erre senki nem számított – kezdhetünk sírni, hogy nincsenek már védett árak?

Újabb bejelentés érkezett az üzemanyagok nagykereskedelmi áráról, ezúttal azonban elmarad a megszokott pénteki árváltozás. A hazai töltőállomások változatlan beszerzési árakkal készülhetnek a hét végére.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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