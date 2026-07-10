BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 931,07 +0,22% MTELEKOM2 650 -0,75% MOL4 070 +1,72% OTP46 090 -0,72% RICHTER12 150 +1,23% OPUS374 -0,27% ANY7 020 -0,71% AUTOWALLIS145 +2,07% WABERERS4 690 -2,35% BUMIX9 274,25 -0,11% CETOP4 721,76 +1,06% CETOP NTR3 056,39 +1,15% BUX142 931,07 +0,22% MTELEKOM2 650 -0,75% MOL4 070 +1,72% OTP46 090 -0,72% RICHTER12 150 +1,23% OPUS374 -0,27% ANY7 020 -0,71% AUTOWALLIS145 +2,07% WABERERS4 690 -2,35% BUMIX9 274,25 -0,11% CETOP4 721,76 +1,06% CETOP NTR3 056,39 +1,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán Viktor
Sulyok Tamás
tüntetés

Mindenki Orbán Viktort várta, de nem érkezett meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A volt miniszterelnök nem vett részt az Alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett csütörtöki tüntetésen, noha korábban többször is népszerűsítette az eseményt a közösségi oldalain. Havasi Bertalan szerint Orbán Viktor szándékosan maradt távol, hogy ne terelje el a figyelmet az ügyről, később azonban a posztjaiban támogatásáról biztosította Sulyok Tamást és Áder Jánost.
VG
2026.07.10, 13:55

Bár az Alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett tüntetés előtti napokban többször is megosztotta a közösségi oldalain az arról szóló felhívást, Orbán Viktor nem tűnt fel és nem szólalt fel a csütörtöki eseményen – írja a Telex.

Orbán Viktor
Orbán Viktor közösségi oldalán hajrázta Sulyok Tamást, és éljenezte Áder Jánost/Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ezért maradt távol Orbán Viktor

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Telexnek azt írta, nincsen külföldön Orbán, a távolmaradásnak egyéb okai vannak.

„Beszéltem vele az esemény előtt és után is erről. Azért nem jött el a tüntetésre, mert azt szerette volna, hogyha az a köztársasági elnökről szól, vagyis magáról az ügyről. Hiszen ha megjelent volna, akkor óhatatlanul elvitte volna a fókuszt a résztvevők és az újságírók körében is, tudjuk, tapasztaltuk, hogy szokott ez lenni. De eljön hamarosan az ő fellépésének is az ideje.”

Orbán Viktor az esemény után megosztotta ugyanazt a képet, amit Gulyás Gergely is. A kép mellett hajrázta Sulyok Tamást, és éljenezte Áder Jánost, valamint azt írta, hogy „ez a nap az elnökről szól. Érte harcolunk.” Később posztolt még további fotókat, és megosztott egy videót, ami mellé azt írta: „Ha ez 150-200, akkor a török riviérán ma nagyon tűzhetett a nap”.

Sajtóértesülések szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök szeptemberben Lengyelországba látogat. Az Onet értesülései szerint többek között találkozik majd a Jog és Igazságosság (PiS) párt elnökével, Jarosław Kaczyńskival is. A találkozó alkalmat adhat Orbán és Kaczyński, illetve a Fidesz és a PiS közötti kapcsolat normalizálására, amit az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos eltérő álláspontjaik miatti konfliktus erősen megterhelt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu