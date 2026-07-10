Kormányzati támogatást kapnak az önkormányzatok: meglepő, de Budapest nincs rajta listán

A korábban meghirdetett pályázat döntési listáját a kormányzati honlapon hozták nyilvánosságra. A megítélt támogatások összege néhány százezer forinttól csaknem 200 millió forintig terjed.

Kormányzati támogatást kapnak az önkormányzatok / Fotó: AFP

Igényelhető volt a támogatás

A rendkívüli önkormányzati támogatásokra az idei költségvetésben összesen 5,5 milliárd forintot különítettek el, amelyből a mostani döntési körben mintegy 1,25 milliárd forintról rendelkeztek.

A támogatást azok az önkormányzatok kérhették, amelyek működőképessége veszélybe került, vagy nem képesek ellátni feladataikat.

A pénzt jellemzően már fennálló, 2025-ben vagy 2026-ban keletkezett, de még ki nem fizetett működési költségekre lehet kérni.

A pályázati kiírásról

A támogatásból többek között fedezhetők a lejárt közüzemi és szolgáltatói számlák, jogerős bírósági ítéletből vagy hatósági határozatból eredő fizetési kötelezettségek, illetve az egészségügyi alapfeladatok közös ellátásához kapcsolódó elmaradt önkormányzati hozzájárulások.

Különösen indokolt esetben a támogatás az önkormányzati dolgozók nettó munkabérének kifizetésére is felhasználható.

A támogatás tehát nem általános fejlesztési forrás: a kiírás szerint beruházásokra, felújításokra, állagmegóvásra vagy karbantartásra nem lehet fordítani.

Számos önkormányzat küzdhet pénzügyi nehézségekkel

A listán 314 település neve szerepel, ezek az önkormányzatok tehát pénzügyi nehézségekkel küzdhetnek.

A legnagyobb összeget Dány önkormányzata kapja, csaknem 191,5 millió forintot.

Martfűnek 60 millió, Ikladnak közel 57,6 millió, Mezőhegyesnek pedig valamivel több mint 51 millió forintot ítéltek meg. Csongrád és Heves egyaránt 50 millió forintos támogatásban részesül.

A legalacsonyabb támogatást Majosháza kapta, 20 855 forintot, miközben Budapest nincs rajta a listán. Utóbbi azért különös, mert a főváros Karácsony Gergely főpolgármester szerint, már hosszú ideje pénzügyi nehézségekkel küzd.