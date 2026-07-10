RRF-pénzek: erre költhetjük a 10 milliárd eurót – vannak nyertesek és nagy vesztesek is
Jóváhagyta az Európai Bizottság a Magyar-kormány által módosított tervet az uniós helyreállítási alap (RRF) forrásainak elköltésére. Az RRF pénzek zárolásának feloldását követően a közlekedéstől az energetikán át a vállalkozásfejlesztésig és a kutatás-fejlesztésig több terület számíthat jelentős támogatásra, amint az uniós pénzek megérkeznek. Az augusztus végi felhasználási határidő miatt ugyanakkor elsősorban olyan beruházások jöhetnek szóba, amelyek előkészítése már megtörtént, vagy a kivitelezésük már megkezdődött.
Az RRF-pénzek egyik legnagyobb nyertese a közösségi közlekedés lehet
A közlekedési fejlesztésekre összesen körülbelül 1,8 milliárd euró juthat. Ennek legnagyobb tétele az InterCity-flotta megújítása lehet: egymilliárd euróból hozzávetőleg 200 vasúti kocsit cserélhetnek le.
További 800 millió euró szolgálhatja a HÉV-hálózat korszerűsítését. A fejlesztések elsősorban a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalat érinthetik. A közlekedési beruházások között szerepelhet még mintegy 1,1 milliárd euró értékben CAF-villamosok beszerzése, valamint több korábban előkészített projekt finanszírozása is.
A tervek alapján 1,5 milliárd euró állhat rendelkezésre az energiahálózat bővítésére és korszerűsítésére, ugyanis a Tisza-kormány deklarált célja, hogy évente további 1000 megawattnyi nap- és szélenergia-kapacitás kapcsolódhasson a villamosenergia-rendszerhez, illetve a villamosenergia-hálózat ennek megfelelő korszerűsítése.
A tervek szerint kollégiumok és bérlakások épülhetnek ezekből a forrásokból több nagyvárosban, köztük
- Budapesten,
- Debrecenben
- és Győrben.
Az elképzelések alapján a program jelentős részben magántőke bevonásával valósulna meg, az állami támogatási intenzitás csupán körülbelül 20 százalék lenne.
A források majdnem 60 százaléka a zöldátállásra és digitalizációra mehet el
Az RRF szabályai szerint a források legalább 37 százalékát a zöldátállás előmozdítására kell fordítani, emellett a Magyarország számára helyreállítási alapból elérhető források minimum 20 százalékát digitális fejlesztésekre kell elkölteni.
A hazai vállalkozások nyílvánvalóan az akár 1,5 milliárd eurós vállalkozásfejlesztési programot várják. E szerint a kis- és középvállalkozások kedvezményes hitelekhez és vissza nem térítendő támogatásokhoz juthatnak majd az MFB közvetítésével. A konstrukció célja a beruházások ösztönzése és a vállalkozások versenyképességének erősítése.
Az eddig elhangzott kormányzati bejelentések szerint mintegy 2,2 milliárd euró juthat egyetemi kutatás-fejlesztési programokra, ami új kutatások és innovációs projektek elindítását segítheti a jövőben.
Fontos körülmény, hogy a tízmilliárd eurós RRF-keretből jelenleg több mint 2,6 milliárd euró értékű fejlesztés már ténylegesen elindult vagy megvalósult.
Az augusztus végi határidő miatt a fennmaradó forrásokból elsősorban olyan beruházások finanszírozhatók, amelyek előkészítése már megtörtént, vagy jelenleg is megvalósítás alatt állnak.
Ugyanakkor vannak olyan területek, amelyek kifejezetten veszetesei lehetnek az elfogadott megállapodásnak. Ilyen lehet például az egészségügy, hiszen a fejlesztésére szánt keret 643 millió euróról 240 millió euróra mérséklődött, míg az egészségügyi digitalizáció támogatása 250 millió euróról 25 millió euróra csökkent. Kevesebb pénz jut az oktatásra is; így a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására, a szakképzés fejlesztésére és a felsőoktatási innovációra.