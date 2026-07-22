Az aszály a bioetanol-gyártóknak is betett: kénytelenek más terményt választani a kukorica helyett

Magyarország továbbra is az Európai Unió egyik legnagyobb bioetanol-előállítója, ám a hazai kukoricakínálat szűkössége miatt a termelés tavaly lényegesen elmarad a 2024-es csúcstól. Az Amerikai Mezőgazdasági Minisztréium (USDA) jelentése szerint az ukrán gabonára fenntartott magyar importtilalom tovább nehezíti a feldolgozók alapanyag-ellátását. A bioetanol előállításában érdekelt cégek ezért részben az aszályt jobban tűrő árpa felé fordulnak.

Az USDA várakozásai szerint, Magyarország idén megtartja az unión belül az ötödik legnagyobb bioetanol termelő pozícióját Fotó: Zsedrovits Enikő

A magyar bioetanol-termelés 2024-ben 765 millió literre ugrott, ami 2023-hoz képest csaknem 30 százalékos növekedést jelentett. Ezt a teljesítményt azonban nem sikereült megismételni, 2025-ben 17 százalékos visszaesés történt. A USDA 2026-ra sem vár érdemi helyreállást: a kibocsátás várhatóan 633 millió literen stagnál, ami megegyezi ka tavalyi adattal.

Magyarország ezzel Franciaország, Németország, Belgium és Hollandia mögött – Lengyelországgal holtversenyben – az EU ötödik legnagyobb üzemanyagcélú bioetanol-termelője lehet. A lengyel ágazat ugyanakkor gyorsan zárkózik fel: termelése 2024-ben 543 millió, 2025-ben 604 millió, 2026-ban pedig várhatóan már 633 millió liter lesz.

Bioetanol: a kukorica lett a magyar ágazat szűk keresztmetszete

A USDA a magyar termelés megtorpanását két, egymással összefüggő tényezőre vezette vissza:

a bioetanolgyártás fő alapanyagának számító hazai kukorica korlátozott elérhetőségére;

az ukrán gabona 2023. szeptember 16. óta fennálló magyarországi importtilalmára.

Magyarországon – Lengyelországhoz és részben Franciaországhoz hasonlóan – a bioetanolgyártás elsősorban a belföldi kukoricatermésre épül. Ez eltér a holland, belga és spanyol modelltől, ahol a kikötők közelében működő üzemek jelentős mennyiségű, főként ukrán és amerikai kukoricát használhatnak.

Ez versenyhátrányt jelenthet a magyar feldolgozóknak: miközben a világpiacon a USDA bőséges kukoricakínálattal számol, a hazai üzemek az importkorlátozás miatt kevésbé tudnak hozzáférni ehhez az alapanyaghoz. A jelentés szerint a közel-keleti logisztikai feszültségek önmagukban nem veszélyeztetik az uniós bioetanol-termelést, a magas földgázárak azonban ronthatják a gyártók jövedelmezőségét.