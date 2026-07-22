Ultimátumot kaptak a tagállamok Brüsszeltől: már nem foghatják Orbán Viktorra – színt kell vallaniuk, miért lassítják az újabb szankciós csomag elfogadását

Orbán Viktor miniszterelnöki székből való távozása után derült ki, hogy az uniós országok között több vörös vonal húzódik az Oroszország elleni szankciók ügyében. A Politico összeállítása szerint Orbán Viktor éveken át – a Kremllel fenntartott szoros kapcsolatai és a szankciók blokkolásával kapcsolatos rendszeres fenyegetései miatt – politikai fedezetet biztosított azoknak az országoknak, amelyek szintén nem támogatták a keményebb intézkedéseket. Miután azonban Magyar Péter vezeti Magyarországot, és Budapest már nem akadályozza a döntéshozatalt, ezeknek a kormányoknak saját nevükben kell megindokolniuk ellenállásukat az új szankciós csomag egyes elemeivel szemben.

Az Orbán Viktor távozása utáni első szankciós csomag elfogadására készül az EU, de most kiderült, hogy több tagállam is hátráltatja a folyamatot saját érdekei mentén (illusztráció)

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Csalódottságról árulkodnak a hangok Brüsszelben az új szankciós csomag kapcsán

Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, az újabb, sorrendben a huszonegyedik szankciós csomag kapcsán egyre több tagállam követel magának kivételt, ami az eredeti szankciós elképzelések felpuhulásához vezet. Az energetikai kérdés külön szegmenst képviselt a tagállami ellenállásban, mivel kiderült: több ország sem pártolja az orosz LNG-re vonatkozó újabb szigorításokat.

„Meglepő és csalódást keltő, hogy milyen sok tagállam hátráltatja a folyamatot” – mondta Ville Niinistö finn európai parlamenti képviselő, az EP Oroszországgal foglalkozó küldöttségének elnöke. Hangsúlyozta: különösen fontos lenne most tovább erősíteni az uniós szankciókat, amikor Oroszország gazdasága és a közvélemény is egyre inkább megérzi a háború terheit.

Bár a diplomáciai források továbbra is arra számítanak, hogy végül megszületik a megállapodás, ehhez további engedményekre lehet szükség. A lap által megkérdezett hét, a tárgyalásokra rálátó forrás szerint több intézkedést már jelentősen felvizeztek vagy teljesen töröltek.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság júniusban mutatta be a 21. szankciós csomagot. Az Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta ez lenne a huszonegyedik intézkedéscsomag. Diplomáciai források szerint

húsz kör után az EU gyakorlatilag kifogyott az egyszerűen szankcionálható célpontokból, és

egyre gyakrabban ütközik a tagállamok erős gazdasági érdekeibe.

A szankciók elfogadásához mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges.