A németeknél botrányt okozott, de a magyar városokat teleszórja csúcsbuszaival a BYD – ettől a fényezéstől leesik majd az állunk

Új korszak jöhet Kaposvár közlekedésében, miután elkészültek az első új elektromos buszok. A komáromi BYD-gyárban már az átadás előtti munkálatok zajlanak.
2026.05.27, 21:15

Már csak az utolsó simításokat végzik a BYD komáromi gyárában azokon az elektromos buszokon, amelyek hamarosan Kaposvár útjain szállítják majd az utasokat. A látványos, türkizkék flottával a somogyi vármegyeszékhely új korszakot nyithat a hazai közösségi közlekedésben – írta a magyarbusz.info.

Elkészültek Kaposvár vadonatúj BYD villanybuszai, amelyek néhány héten belül már utasokat szállíthatnak / Fotó: NurPhoto / AFP

Már gyakorlatilag teljesen elkészültek Kaposvár új elektromos autóbuszai a BYD komáromi gyárában, így hamarosan a helyi utasok is találkozhatnak a város eddigi egyik legnagyobb közlekedési fejlesztésével. A járművekről Szita Károly polgármester tett közzé friss fotókat a közösségi oldalán, amelyeken jól látható: a buszok már szinte menetkészen sorakoznak az üzemben.

A Kaposvári Közlekedési Zrt. flottája idén összesen 13 új BYD villanybusszal bővül. 

Ezek közül 10 darab a BYD eBus B12.b szóló kivitel, míg három a közel 19 méter hosszú BYD eBus B19 csuklós változat lesz. A beszerzés ráadásul opciós lehetőséget is tartalmaz további járművek vásárlására.

A most elkészült buszok már a város új, tavaly bevezetett vízkék flottaszínében készültek el. A türkiz árnyalat önmagában is feltűnő, de a fekete tetőparavánnal és az elsötétített szélvédő alatti résszel együtt kifejezetten futurisztikus megjelenést ad a járműveknek. A csuklós buszok esetében külön figyeltek arra is, hogy a két eltérő típus optikailag egységes flottát alkosson.

A BYD a szóló buszokat 2-2-2, a csuklósokat pedig 2-2-2-2 ajtókiosztással szállítja. Az eddig nyilvánosságra került belső fotók alapján az utastér is modern kialakítású lett: Ster New City ülések, parkettahatású padlóburkolat és szálcsiszolt kapaszkodók várják majd az utasokat.

A technikai háttér sem hétköznapi. Kaposvár Budapest után a második magyar város lesz, ahol rendszeresen közlekednek majd a BYD saját fejlesztésű Blade Battery akkumulátoraival szerelt B12.b típusú villanybuszok. A B12-es modellek 491 kWh-s, a csuklós B19-esek pedig 563 kWh összkapacitású lítium-vasfoszfát akkumulátort kaptak. A B19-es típus jelenleg Budapesten és Miskolcon is közlekedik, míg a következő vidéki város, ahol a modernebb B12.b megjelenik, Győr lehet.

Nem csak a BYD érkezik Kaposvárra

A fejlesztés azonban itt még nem áll meg. A nyár elején további két tisztán elektromos MAN Lion’s City 10 E midibusz is érkezik Kaposvárra, így összesen már 15 új villanybusz állhat szolgálatba rövid időn belül. Az infrastruktúrát is komolyan fejlesztik: a mintegy 3,3 milliárd forintos flottát 15 darab, egyenként 180 kW teljesítményű kétkaros plug-in töltőberendezés szolgálja majd ki.

Kaposvár közlekedési stratégiája hosszabb távon még ennél is ambiciózusabb. Jelenleg újabb 19 elektromos busz beszerzésére fut tender, miután az eljárást korábban átmenetileg visszavonták, majd ismét meghirdették. A város célja, hogy 2027-ig összesen 45 akkumulátoros villanybusz álljon forgalomba, leváltva a 2015-ben beszerzett gázüzemű MAN járműveket. 

Ezzel Kaposvár az ország egyik leginkább elektromos alapú városi buszközlekedését építheti ki.

A BYD közben nemcsak Magyarországon erősít. Az év elején az is kiderült, hogy a kínai gyártó jelentős nemzetközi áttörést ért el Európában: a Deutsche Bahn egyik leányvállalata nagy volumenű elektromosbusz-rendelést adott le a vállalatnak. A megállapodás újabb jelzés arra, hogy a BYD egyre komolyabb szereplővé válik az európai közösségi közlekedési piacon, miközben magyarországi gyártóbázisára is egyre fontosabb szerep hárul.

Folytatódik a botrány Németországban a magyar BYD-buszok miatt: százával veszi őket a Deutsche Bahn, kitört a pánik, hogy ez csapda - megszólaltak a kínaiak

Nem csitulnak a kedélyek Németországban azt követően, hogy Magyarországon gyártott BYD-autóbuszokból is rendelt a Deutsche Bahn vállalatcsoport a több mint 3000 darabos, közel egymilliárd eurós flottabővítéshez. A zöldpárti kritikusok amiatt aggódnak, hogy Kína távolról képes belenyúlni az általa gyártott buszok működésébe, egyes, szélsőséges vélemények szerint akár szabotálva a német közlekedési vállalat működését. A kínai gyártó szerint nem képesek távolról irányítani járműveiket, minden egyes szoftverfrissítés az ügyfelek előzetes hozzájárulását igényli, szigorú protokoll alapján.

 

