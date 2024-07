Javul a helyzet, de még nem virágzik a dísznövénytermesztés

A szakmabeliek szerint ugyan a dísznövények nem tartoznak a nélkülözhetetlen termékek körébe, de a gazdaságilag nehéz időkben is fontosak sok vásárló számára. Az emberi környezetnek is elengedhetetlen részei, mivel a díszfák, díszcserjék közvetlenül is nagyban hozzájárulnak a környezeti ártalmak, mint a légszennyezés, a por vagy a zaj mérsékléséhez. A dísznövény-termékcsoportok közül a faiskolai növények termelésére használt terület volt a legnagyobb 2023-ban 1426 hektárral, ami a használt terület 93 százalékát tette ki. Ez növekedés a 2022-es adathoz képest, amikor 1373 hektár volt, de nem érte el a 2021-es, 1438 hektáros értéket – áll az Agrárközgazdasági Intézet összefoglalójában.

Még a dísznövénykertészek lelkének is jót tesz a virágzás / Fotó: Bohanek Miklós

A faiskolai növényeket szinte teljes egészében (a terület 99,3 százalékán) szabadföldön termelték. A dísznövénytermesztésre használt összes terület 2,6 százalékán vágott virágot, vágott zöldet termeltek, míg 4,3 százalékán cserepes és hagymás termesztés történt. A vágott virágok területének

40,5 százaléka fedett, fűthető,

47,1 százaléka szabadföldi,

12,4 százaléka fedett, fűtetlen terület volt.

A cserepes növények termesztésére

8 százalékban szabadföldi,

87,8 százalékban fedett, fűthető,

4,2 százalékban pedig fedett, fűtetlen területet használtak 2023-ban.

A dísznövénykertészetekben tavaly 2162 munkatársat foglalkoztattak, mintegy 60 százalékukat teljes munkaidőben.

A hazai virágforgalomra a szezonális ingadozás jellemző.

Az ünnepnapokon megnő a kereslet, az árak a nagy- és kiskereskedelemben is megemelkednek. Ez jellemzően a novembertől május–júniusig terjedő időszak, majd a nyári időszakban szünet következik, és a kereslet visszaesik.

Ezért a dísznövénykertészetekben időzített termesztést folytatnak, és különböző módszerekkel szabályozzák a virágzás idejét. Az ágazatban rendkívül fontos a likviditás, mivel az éves árbevétel közel 60-70 százaléka tavasszal, március és május között realizálódik.

Az ágazat nettó árbevétele 2023-ban 17,3 milliárd forintot tett ki, amelyből a faiskolai növénytermesztés árbevétele 10 milliárd, a vágottvirág- és vágottzöld-termékek árbevétele 1,9 milliárd, a cserepes, kiültetésre szánt és hagymás növényeké pedig 5,4 milliárd forint volt.