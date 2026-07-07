Varga Mihály előtt megnyílt az út, ilyen jó inflációs adat után szembe mehet a világgal

A Központi Statisztikai Hivatal kedden közölt adatai szerint a fogyasztói árak júniusban éves alapon 1,7 százalékkal emelkedtek, ami nemcsak a piaci várakozásokat múlta alul , hanem a jegybank számára is kedvező fejlemény. A megkérdezett elemzők egyetértenek abban, hogy az erős forint, az élelmiszer-árrésstop, valamint a visszafogott külső infláció egyaránt hozzájárult a rendkívül alacsony pénzromláshoz.

Határozott véleménnyel üzentek az infláció alapján az elemzők Varga Mihály jegybankelnöknek / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A magyar infáció európai összehasonlításban is rendkívül kedvező, az euróövezetben mindenhol gyorsabb a drágulás. Az infláció felgyorsulása az iráni háború időszakában gloöbális jelenség, ami kamatemelésekre ösztönzi a jegybankokat.

Ezzel a "széllel" eddig is szembe ment az Magyar Nemzeti Bank (MNB) idei két kamatcsökkentése, a friss inflációs adat pedig azt jelentheti, hogy tovább haladhatnak a külön úton.

A forint árfolyama sem jelez akadályt, hiszen nem gyengült érdemben az inflációs adat közzétételét követően.

Alig jöttek ki az adatok, a Citi a Bloomberg jelentése szerint máris azt jövendölte: az MNB alapkamata a következő 9 hónapban 4,75 százalékra csökkenhet, miután idén már kétszer is 25 bázispontot lenyestek belőle Varga Mihályék.

Az élelmiszerek húzták lefelé az inflációt

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint az infláció ismét kellemes meglepetést okozott, hiszen a piaci konszenzus 1,9 százalék volt, miközben a tényleges adat 1,7 százalékra csökkent. Hangsúlyozta, hogy havi alapon gyakorlatilag stagnáltak az árak.

Kiemelte, hogy az élelmiszerek éves inflációja mindössze 0,2 százalék volt, sőt havi összevetésben még enyhe árcsökkenés is látszott. Véleménye szerint ebben jelentős szerepet játszott a világpiaci élelmiszerárak mérséklődése, a forint erősödése és az árrésstop fenntartása.

A szolgáltatások inflációja ugyan továbbra is meghaladja az átlagot, de 4,3 százalékról 4,0 százalékra mérséklődött, míg a tartós fogyasztási cikkeknél is lassult az áremelkedés üteme, amit szintén az erősebb forint támogatott.

A szolgáltatásokban még mindig erős az árnyomás

Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője szintén kedvezőnek nevezte a júniusi adatot, ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a szolgáltatások továbbra is a teljes infláció legfontosabb hajtóerejének számítanak.