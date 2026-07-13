Megfordult a bevásárlóturizmus: az erős forint már a magyar boltoknak fájhat igazán

Az elmúlt hónapokban egyre több jel utal arra, hogy a forint jelentős erősödése és a régiós árkülönbségek átrendeződése miatt ma már korántsem egyértelmű, hogy Magyarország számít a legolcsóbb bevásárlási célpontnak.

Az erős forint mindent megváltoztathat / Fotó: Kamil Zajaczkowski

A pénteki árfolyam szerint egy euró 356,66 forintot ért, ami érezhetően javította a magyar vásárlók külföldi vásárlóerejét. A folyamatnak azonban van egy kevésbé látványos oldala is: ha a környező országokban ugyanazok az alapélelmiszerek hasonló vagy alacsonyabb áron érhetők el, akkor csökkenhet annak az ösztönzője, hogy a szomszédos országok lakói Magyarországra járjanak nagybevásárolni.

Átrendeződtek a régiós árak

A Numbeo legfrissebb adatai alapján a Világgazdaság négy ország – Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia – alapvető élelmiszerárait vetette össze. A vizsgálat során a termékek egységárait hasonlítottuk össze, hogy a különböző kiszerelések ne torzítsák az eredményeket. A kép több szempontból is meglepő.

A vizsgált 13 alapélelmiszer közül Románia 11 esetben bizonyult a legolcsóbbnak. Magyarország egyetlen terméknél sem végzett az első helyen, míg Szlovákia a tej és a fejes saláta esetében kínált kedvezőbb árat. A legnagyobb különbségek az alábbi termékeknél láthatók:

Bár akadnak olyan termékek, amelyek Magyarországon versenyképesebbek, az összkép azt mutatja, hogy a korábban egyértelműnek számító magyar árversenyelőny több kategóriában eltűnt.

Románia látványosan olcsóbb

A különbséget jól mutatja a Numbeo által számolt minimális napi élelmiszerköltség is.

Egy átlagos, napi 2400 kalóriás nyugati étrend Romániában 2196 forintnak megfelelő összegből állítható össze, míg Magyarországon ugyanez közel 2934 forintba kerül. Ez mintegy 25 százalékos különbséget jelent.

Szlovákia már jóval közelebb áll a magyar árszinthez, napi 2995 forintos becsült élelmiszerköltséggel, míg Szlovénia továbbra is a legdrágább a vizsgált országok közül.

Ezért lehet fontos a határ menti kereskedéseknek

A bevásárlóturizmus gazdasági jelentősége messze túlmutat azon, hogy valaki hol veszi meg a kenyeret vagy a tejet.

A külföldről érkező vásárlók gyakran tankolnak, étterembe ülnek be, kávéznak, drogériákban és ruházati üzletekben is költenek. Egy-egy nagybevásárlás így nemcsak az élelmiszerláncoknak jelent bevételt, hanem a helyi szolgáltatóknak és a települések gazdaságának is.

Ha azonban a környező országokban ugyanazok a termékek már hasonló vagy akár kedvezőbb áron érhetők el, miközben az erős forint miatt a magyar fogyasztók vásárlóereje is nő külföldön, akkor a korábban Magyarország felé irányuló bevásárlóturizmus részben megfordulhat. Ez elsősorban a határ menti kereskedelmi központokat érintheti érzékenyen, ahol évek óta jelentős külföldi vásárlóforgalomra épült az üzletek bevételének egy része.