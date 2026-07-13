Jelentős emelkedéssel indította a hetet az olajpiac: hétfő hajnalban több mint 4 százalékkal ugrott meg a Brent nyersolaj ára, amely rövid időre 79 dollár fölé is emelkedett hordónként. A drágulás mögött ismét a Közel-Keleten kiéleződő katonai helyzet áll, miközben Magyarországon hétfő délelőtt várható döntés a nagykereskedelmi üzemanyagárakról, így a piaci szereplők már az esetleges hazai drágulásra figyelnek.

Fekete hétfő: hajnalban berobbant az olaj ára, órákon belül üzemanyagdrágulást hirdethetnek Magyarországon – ezt jósolják az elemzők / Fotó: QQMinh88

A nemzetközi kereskedésben a Brent típusú kőolaj ára hétfő hajnalban 4 százalék feletti pluszba került, és 79 dollár körül mozgott, míg az amerikai WTI jegyzése szintén több mint 4 százalékos emelkedést mutatott, 74 dollár fölé kapaszkodva. Az árrobbanást az váltotta ki, hogy a hétvégén ismét kiéleződött az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus.

Az amerikai hadsereg vasárnap újabb légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen,

míg az iráni Forradalmi Gárda hétfőn közölte, hogy amerikai katonai bázisokat támadott Kuvaitban és Bahreinben.

A fejlemények ismét felerősítették azokat a félelmeket, hogy a konfliktus veszélyeztetheti a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalának számító Hormuzi-szoros forgalmát – írja a Reuters.

Bár Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt állította, hogy a szoros továbbra is nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt, Irán korábban arról számolt be, hogy lezárta az átkelőt, miután egy engedély nélküli útvonalon közlekedő hajót találat ért. A hajóforgalom már most is jelentősen visszaesett: vasárnap mindössze hat hajó haladt át a szoroson, ami öthetes mélypontnak számít.

Az elemzők szerint ugyanakkor a mostani árfolyam-emelkedés azt mutatja, hogy a befektetők továbbra sem egy teljes ellátási összeomlást áraznak. Az ANZ Bank szakértői szerint

a hétvégi események jelentősen csökkentették a gyors rendezésbe vetett reményeket,

míg az IG piaci elemzője, Tony Sycamore úgy véli, hogy a piac egyelőre inkább egy törékeny tűzszünet újabb megingásának tekinti a fejleményeket, nem pedig a konfliktus teljes eszkalációjának. Ugyanakkor hozzátette: egyelőre korai lenne biztos következtetéseket levonni.