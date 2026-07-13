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vállalat
Kecskemét
Mercedes-Benz

Gyásznapra virradt Németország: Magyarország ma hivatalosan is elveszi tőle a legféltettebb kincsét, Magyar Péter jelenti be – ideköltözik a komplett autóipar

A német autóipari óriás szerint egyre kevésbé versenyképes a németországi autógyártás. A Mercedes-Benz több mint egymilliárd euróból kibővített kecskeméti gyárában már az elektromos C-osztály is készül majd.
VG
2026.07.13., 06:21
Fotó: Magyar Levente / Facebook

A Mercedes-Benz hétfőn hivatalosan is átadja kibővített kecskeméti gyárát, amelybe több mint egymilliárd eurót fektetett a vállalat. 

német, Németország, zászló Mercedes-Benz
A Mercedes-Benz több mint egymilliárd euróból kibővített kecskeméti gyárában már az elektromos C-osztály is készül majd / Fotó: Magyar Levente / Facebook

A beruházással a gyár a cég szerint Magyarország legnagyobb autógyárává vált, és teljes kapacitás mellett évente akár 400 ezer jármű gyártására is képes lesz. Az átadó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz.

A Handelsblatt cikke szerint a német autóiparnak Magyarország egyre fontosabb termelési központtá válik.

  • A Mercedes mellett 
  • a BMW, 
  • az Audi, 

valamint számos német beszállító is jelentős kapacitásokat épített ki Magyarországon, miközben Németországban folyamatosan csökken a gyártási volumen.

Kecskeméten jelenleg 

  • az A-osztály 
  • és a GLB SUV készül, 
  • a bővítés után pedig az elektromos C-osztály gyártása is megkezdődik. 

A fejlesztés részeként új karosszéria- és összeszerelő csarnokok, fényezőüzem, valamint akkumulátor-összeszerelő részleg épült. A Mercedes szerint a későbbiekben további modellek gyártása is érkezhet a magyar üzembe.

A Mercedes kimondta: ezért gyártják egyre több autójukat Magyarországon

A cikk megjegyzi, hogy a beruházás jól illeszkedik a cég hosszú távú stratégiájába. 

Ola Källenius vezérigazgató célja, hogy az európai alacsony bérköltségű országok részesedése a Mercedes termelésében 15 százalékról 30 százalékra emelkedjen. 

Ezzel párhuzamosan a németországi gyárak maximális éves kapacitása a következő években várhatóan 900 ezer járműre csökken.

A Mercedes szerint a németországi gyártás egyre nehezebben versenyképes. 

A vállalatot jelentősen terhelik az amerikai vámok, a kínai piacon tapasztalható kiélezett verseny, valamint a magas működési költségek. 

A cég korábban dolgozóinak írt levelében úgy fogalmazott: minden új modell németországi gyártása tovább rontja az ország költségversenyképességét.

Harald Wilhelm pénzügyi igazgató szerint 

Magyarországon a termelési költségek mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak, mint Németországban. 

Helena Wisbert, az Ostfalia Egyetem autóipari professzora szerint ez reális becslés, mivel a német autóiparban jelenleg a világ legmagasabb gyártási költségeivel kell számolni.

A szakértő szerint Magyarország nemcsak az alacsony bérekkel vonzza a befektetőket. 

Az állam különböző támogatási programokat kínál, segíti a beruházások engedélyezését, valamint az infrastruktúra kiépítését is. 

Emellett az ország földrajzi elhelyezkedése is kedvező, ezért nemcsak a német gyártók, hanem a kínai BYD és az akkumulátorgyártó CATL is jelentős beruházásokat hajtott végre itt.

Német autóipari központ épül Magyarországon

A Mercedes nincs egyedül. Debrecenben tavaly nyílt meg a BMW mintegy kétmilliárd euróból felépített új gyára, amely elsősorban elektromos modellek gyártására készült. 

Az első itt készülő típus az új iX3.

Nyugat-Magyarországon az Audi győri üzeme továbbra is a Volkswagen csoport egyik legfontosabb gyártóbázisa. 

Itt készül többek között a Q3-as SUV, valamint egy Cupra-modell is. A gyár tavaly több mint 200 ezer autót, közel 1,6 millió benzin- és dízelmotort, valamint elektromos hajtásokat állított elő. 

A Volkswagen átalakítási tervei miatt az elemzők szerint a győri és a pozsonyi üzem szerepe tovább erősödhet.

Az autógyártók beruházásait a német beszállítók is követik. Frank Schwope, a Középvállalkozások Egyetemének autóipari szakértője szerint ez bevett gyakorlat, hiszen a hosszú távú partnerek igyekeznek a gyártók közelében működni.

Magyarországon a Bosch elektromos autókhoz készít alkatrészeket, Budapesten működik a vállalat legnagyobb európai fejlesztőközpontja. 

A ZF Friedrichshafen sebességváltókat és – a Foxconnnal közösen – elektromos tengelyeket gyárt, míg a Continentalból kivált Aumovio szintén Budapesten működtet mesterséges intelligenciával foglalkozó fejlesztőközpontot.

Tízezrek állása került veszélybe, miközben a Mercedes Magyarországra viszi a gyártást

Az átadás olyan időszakban történik, amikor a német autóipar komoly kihívásokkal küzd. Tízezrek munkahelye került veszélybe, több vállalat béreket csökkent, viták zajlanak a 35 órás munkahétről, és a gyárbezárások lehetősége sem számít már tabunak.

A Német Autóipari Szövetség (VDA) adatai szerint a német gyártók személyautóinak közel 70 százaléka már külföldön készül, és 2022 óta a vállalatok beruházásainak többsége is Németországon kívül valósul meg.

Helena Wisbert szerint a folyamat még korántsem ért véget. Úgy véli:

üzletileg érthető döntés, hogy az elektromos C-osztály gyártása Magyarországra került, 

ugyanakkor ez kedvezőtlen jelzés Németország számára. 

A szakértő szerint különösen figyelemre méltó, hogy már a prémiumgyártók is egyre gyakrabban nem Németországban készítik új elektromos modelljeiket. 

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