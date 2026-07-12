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ENSZ
iráni háború
António Guterres

Megszólalt az ENSZ főtitkára az iráni események után: a támadások azonnali leállítására szólított fel – Guterres katasztrofális következményekről beszél

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Felszólította a harcoló feleket a támadások "azonnali leállítására" António Guterres, az ENSZ főtitkára.
Járdi Roland
2026.07.12, 20:38
Frissítve: 2026.07.12, 20:41

António Guterres, az ENSZ főtitkára vasárnap este kiadott közleményében a harcok azonnali leállításra szólított fel az Öböl-menti fokozódó támadásokkal kapcsolatban, írja az Al jazeera arab hírügynökség.

ENSZ, UN, Guterres
Megszólalt az ENSZ főtitkára az iráni események után: a támadások azonnali leállítására szólított – Guterres katasztrofális következményekről beszélt/ Fotó: AFP

Az X-en közzétett bejegyzésében Guterres „mélységesen aggódik”, rámutatva az Irán elleni amerikai támadásokra és az iráni szomszédos országokban lévő célpontok elleni támadásokra.

Ezeknek a támadásoknak mind véget kell vetni

– szögezte le, majd figyelmeztetett, hogy a teljes körű háborúhoz való visszatérés katasztrofális lenne nemcsak a régió, hanem az egész világ számára is, és felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy diplomáciai úton rendezzék nézeteltéréseiket.

Leó pápa is a békés rendezés mellett

Leó pápa is párbeszédre és diplomáciára szólított fel a megújult légicsapások közepette. A pápa sajnálatát fejezte ki, hogy a „háború szele” „erőszakot, terrort és halált vet” a Közel-Keleten, Ukrajnában és azon túl. „Megújítom reményemet, hogy kitartunk a párbeszéd, a találkozás és a diplomácia útján” – írta az X-en. „Ez az egyetlen út, amely igazságos és tartós békéhez vezethet, amelyben a népek megbékélésben, kölcsönös biztonságban és minden ember méltóságának tiszteletben tartásával élhetnek" – tette hozzá a pápa.

Ahogy beszámoltunk róla, vasárnap ismét lángba borult a Közel-Kelet, miután Irán belentette a Hormuzi-szoros lezárását, az Iszlám Forradalmi Gárda pedig súlyos válaszlépéseket ígért az amerikai „agresszióra". Délután újabb légitámadosokról érkeztek hírek Irán déli részéből.

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